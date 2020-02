„Sehe uns mental klar im Vorteil“

Langen – Nach einem spielfreien Wochenende greifen die Basketballerinnen der Rhein-Main Baskets wieder ins Geschehen ein. Die Ausgangslage hat sich vor dem Zweitliga-Heimspiel in Langen am Samstag (16. 30 Uhr) gegen den TSV Speyer-Schifferstadt verbessert.

Durch die Pleite von Mainz beträgt der Vorsprung auf Platz neun vier Punkte. Die besten acht Teams qualifizieren sich für die Play-offs. Ein Sieg gegen den Vorletzten Speyer, der sich auf die Abstiegsrunde einstellen kann, könnte vier Spieltage vor Rundenende bereits die Vorentscheidung bedeuten. Den Gegner auf die leichte Schulter nehmen, will Trainer Thorsten Schulz aber nicht. „Speyer ist schwer einzuschätzen. Sollten sie komplett antreten, haben sie ein starkes Trio am Brett und mit Bianca Helmig eine treffsichere Schützin von außen. “ Beim Heimspiel gegen Bad Homburg trat Speyer nur mit sechs Spielerinnen an, war mit der Zonenverteidigung aber trotz hoher Niederlage ein unangenehmer Gegner.

„Ich sehe uns vom Kader und auch mental klar im Vorteil“, meint Schulz, der jedoch einen personellen Rückschlag hinnehmen muss. Alica Köhler hat sich beim Skifahren einen Kreuzbandriss zugezogen, muss operiert werden und fällt länger aus. „Das ist natürlich sehr ärgerlich, weil sie zuletzt so stark am Brett gespielt hat“, bedauert Schulz.

Dafür kehrt Maddie Torresin nach mehrwöchiger Verletzungspause zurück. Auch Monika Wotzlaw ist wieder ins Training eingestiegen. Nathalie Zehender ist wieder gesund, kann aber wegen wichtiger Klausuren die Woche nicht mittrainieren. Ein Fragezeichen steht hinter Kapitänin Pia Dietrich, die sich mit einer Schulterverletzung plagt. „Da werden wir kein Risiko eingehen“, betont Schulz. „Die Mannschaft hat bewiesen, das wir so etwas auffangen können.“ Mit der Trainingsintensität zeigt sich der Coach sehr zufrieden: „Man merkt allen an, dass sie unbedingt in die Play-offs wollen.“ jp