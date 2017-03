TTC Seligenstadt denkt über Rückzug in die Hessenliga nach

Seligenstadt - Sportlich scheint der Klassenerhalt Formsache. Ob der TTC Seligenstadt aber tatsächlich ein weiteres Jahr in der 3. Tischtennis-Liga Nord dranhängt, ist ungewiss. Von Jörg Moll

Der Doppelspieltag beim SV Siek (Samstag, 15 Uhr) und beim TSV Schwarzenbek (Sonntag, 11 Uhr) steht für den TTC Seligenstadt unter keinem guten Stern. Weil sich Juniorennationalspieler Jannik Xu einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen hat, sind die Erfolgsaussichten für den Tabellenvorletzten der Liga gering.

Im Kampf um den Klassenerhalt hat der TTC dennoch beste Chancen. Weil aus der 2. Liga keine Absteiger in die Nord-Gruppe zu erwarten sind, wird der vorletzte Platz zum Klassenerhalt reichen. Die Frage, die sich in Seligenstadt viele stellen, ist eine andere: Macht ein weiteres Jahr in der 3. Liga Sinn? TTC-Vorsitzender Andreas Hain, zugleich Präsident des Hessischen Tischtennis-Verbandes (HTTV), hat Zweifel. Alexander Krenz sowie die Jugendnationalspieler Deutschlands (Xu) und Litauens (Medardas Stankevicius) wollen gerne weiter für den TTC dritttklassig aufschlagen. In Matthias Bomsdorf wird ein langjähriger Akteur den Klub wohl verlassen. Seine Ehrenämter in Seligenstadt hat er bereits aufgegeben.

Das Problem für Hain: Finanzierbaren und qualifizierter Ersatz zu finden, ist schwierig. „Es gibt in der Region kaum jemanden, der in dieser Liga im hinteren Paarkreuz mithalten kann. Da macht sich die Nachwuchsproblematik im HTTV bemerkbar“, sagt Hain.

Und was wäre die Konsequenz? „Ein Abstieg in die Regional- oder Oberliga macht wenig Sinn“, glaubt Hain. Stattdessen ist ein Rückzug in die Hessenliga denkbar. Dort könnten die eigenen Talente, in der Jugend-Hessenliga auf Rang zwei, mithalten. Bis zum 15. März muss der TTC seine Bewerbung für die 3. Liga einreichen. Bis 31. Mai muss er für untere Spielklassen - dann wieder mit sechs Spielern - gemeldet haben.

