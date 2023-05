Sensationelle Leistung der TSG Bürgel

Von: Stefan Moritz

Die Handballerinnen der TSG Bürgel, souveräner Meister der Landesliga, nach dem 41:23-Heimsieg gegen die FSG Habitzheim/Umstadt. Hinten rechts: Trainer Jan Jöckel. © vvg

Die Handballerinnen der TSG Offenbach Bürgel kehren souverän und auf direktem Weg zurück in die Oberliga. Dort wollen sie diesmal länger bleiben als beim letzten Mal.

Offenbach – Ein überaus beeindruckendes Comeback ist den Handballerinnen der TSG Bürgel in dieser Saison der Landesliga gelungen. Den Abstieg aus der Oberliga vor einem Jahr haben sie umgehend korrigiert, sind direkt wieder aufgestiegen in Hessens oberste Liga, und das mit 22 Siegen in 24 Spielen. „Was diese Mannschaft geleistet hat, war sensationell.

Niemand hat nach dem Abstieg den Kopf in den Sand gesteckt, alle wollten neu angreifen, haben die Favoritenrolle angenommen und auch eine Menge Rückschläge weggesteckt“, lobt Trainer Jan Jöckel sein Team.

Schon kurz nach Beginn der Runde war Anna Kristina Hoffmann langfristig ausgefallen, konnte aus gesundheitlichen Gründen gar nicht mehr zum Einsatz kommen. Ab Februar musste die schwangere Stephanie Heim ersetzt werden, für die letzten vier Spiele dann auch noch die bis dahin in Abwehr und Angriff überragende Kristin Amos wegen eines Bänderrisses. Dazwischen kam der Rückschlag des ersten vergebenen Matchballs zum vorzeitigen Gewinn der Meisterschaft, der ersten Saisonniederlage beim schärfsten Verfolger TV Kirchzell.

Auch davon ließen sich die Bürgelerinnen nicht beeindrucken und sicherten sich eine Woche später mit einem 35:23 gegen den Tabellenfünften HSG Haibach/Glattbach vorzeitig die Meisterschaft.

In ihren 23 Spielen (die ESG Crumstadt/Goddelau war nicht angetreten und hat damit für einen kampflosen TSG-Sieg gesorgt) haben die Bürgelerinnen 715 Tore erzielt, im Schnitt 31,1 pro Spiel. Auf der Gegenseite hat die mit Abstand beste Abwehr der Liga vor den starken Torfrauen Marion Fenn und Erva Gültekin nur 496 Gegentreffer zugelassen, 21,6 pro Spiel. Beide Derbys gegen die HSG Dietzenbach wurden gewonnen, damit der Rang als zweitbestes Frauenteam der Region hinter Drittligist HSG Rodgau Nieder-Roden bestätigt. In Nicole Reichert stellt die TSG die Torschützenkönigin der Landesliga (182 Tore, 8,7 pro Spiel), Kristin Amos, im Sommer vom Drittligisten HSG Gedern/Nidda gekommene großartige Verstärkung für den linken Rückraum, steuerte 120 Tore bei (6,32 pro Einsatz), Mandy Rauch von Linksaußen weitere 83 und am Kreis rackerte nach wie vor unermüdlich die routinierte Judith Kirschig.

Sie alle wollen sich in der nächsten Saison in der Oberliga behaupten. Hinzu kommen in Laura Spinola vom Landesligakonkurrenten HSG Dietzenbach und Eileen Bittner vom Bezirksoberliga-Meister HSG Dreieich zwei flexibel einsetzbare Rückraumspielerinnen und in Katharina Nastou eine Linkshänderin für Rechtsaußen vom Landesligaabsteiger FSG Habitzheim/Umstadt. Das TSG-Team verlassen werden lediglich Rechtsaußen Madeleine Giegerich, die ihre Karriere beendet hat, und Linksaußen Alicia Hof, die sich in die zweite Mannschaft zurückzieht.

Zunächst einmal aber „fünfeinhalb Wochen absolute Regeneration“, hat Trainer Jöckel seinem Team verordnet, am 14. Juni soll der erste fünfwöchige Block der Vorbereitung auf die im September beginnende Oberligasaison beginnen. Und die soll diesmal kein Abenteuer für nur ein Jahr werden.

