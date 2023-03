SG Dietesheim/Mühlheim: „Noch ist alles möglich“

Von: Patrick Leonhardt

Teilen

Favoritenrolle: Sebastian Henze (links, hier gegen Michael Ritter von den OFC Kickers) und die HSG Dietzenbach nehmen bei der SG Dietesheim/Mühlheim zwei Punkte ins Visier. © postl

Die Handballer der SG Dietesheim/Mühlheim sind Vorletzter in der Bezirksoberliga Offenbach/Hanau, haben den Kampf um den Klassenerhalt aber noch nicht aufgegeben. Auch Favorit HSG Dietzenbach wollen sie es so schwer wie möglich machen.

Offenbach – In der Handball-Bezirksoberliga Offenbach/Hanau stehen am Wochenende nur drei Partien an. Am Samstag (19.30 Uhr) erwartet der Vorletzte SG Dietesheim/Mühlheim die zuletzt schwächelnde HSG Dietzenbach. Wenn der Vorletzte den Tabellenvierten erwartet – „ist klar, wer die Favoritenrolle innehat“, sagt Falk Fritz, Sportlicher Leiter der SG. Doch kampflos geben die Gastgeber die Punkte auf keinen Fall ab.

„Wir geben uns nicht auf und werden alles geben. Die Jungs sind heiß“, blickt Fritz voraus. „Die HSG muss bis zur 60. Minute gehen, um hier zu gewinnen. Mal sehen, ob die Dietzenbacher Lust haben, zu rennen.“

Denn auch gegen die Kreisstädter setzt Dietesheim/Mühlheim auf seine Stärken: Guter Handball, Dynamik – und hohes Tempo. Und versucht so, die mangelnde Erfahrung auszugleichen. „Die Jungs wissen, dass sie es können. Wir hatten in der Rückrunde bisher nur knappe Spiele“, meint Fritz.

Einzige Ausnahme war das 28:14 am vergangenen Spieltag in Maintal – da fuhr die SG allerdings ihren zweiten Saisonsieg ein. „Klar war es wichtig, mal wieder zu gewinnen, um nach dem letzten Strohhalm zu greifen“, sagt Fritz und bedauert: „Bei der HSG Oberhessen, da hätten wir gewinnen müssen.“ Doch Dietesheim/Mühlheim verlor mit 27:28 und weist weiter vier Punkte Rückstand auf den direkten Konkurrenten auf. „Es sind noch acht Spiele, noch ist alles möglich. Wir können noch einige Punkte holen.“ Am liebsten schon gegen Dietzenbach, das zuletzt einige Probleme hatte.

Doch trotz der vier Niederlagen aus den jüngsten fünf Partien gehen die Dietzenbacher als Favorit in das Duell mit dem Tabellenvorletzten. Die Mannschaft von Panagiotis Nastos muss sich nach dem jüngsten Negativlauf „auf neue Gegebenheiten einstellen“, sagt der Trainer. Ein Platz unter den ersten fünf ist das neue Ziel der Kreisstädter, die lange Zeit sogar um den Titel mitspielten.

In Mühlheim erwartet Nastos neben einem Sieg auch eine bessere Abwehrleistung. Grund für die schwache Defensive – in den vergangenen fünf Begegnungen kassierte die HSG im Schnitt 34 Gegentreffer – waren auch die zahlreichen Ausfälle. Die Dietzenbacher sind mehrfach „mit nur sieben oder acht Feldspielern angetreten, weswegen oft die Kraft für den Rückzug gefehlt hat“, erzählt Nastos. Definitiv fehlen wird am Samstag Linksaußen Lars Kampe, der beim 33:29 gegen die HSG Rodgau III vor zwei Wochen mit zwölf Treffern der herausragende Angreifer war. Beim 37:40 in Bürgel am vergangenen Wochenende fiel Kampe unglücklich auf die Schulter, eine genaue Diagnose steht noch aus.

Bezirksoberliga Männer

HSG Rodgau III - HSG Maintal Sa. 14:30

Dietesh./Mühlh. - Dietzenbach Sa. 19:30

TV Langenselbold - SG Hainburg Sa. 19:30

Von Franz Krafczyk Und Patrick Leonhardt