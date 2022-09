Siegtreffer in letzter Sekunde

Moment des Triumphs. Die Handballer der HSG Rodgau Nieder-Roden mit Trainer Jan Redmann und Torhüter Marco Rhein bejubeln in Hanau mit ihren Fans den Sieg in letzter Sekunde. © scheiber

Riesiger Jubel bei der HSG Rodgau Nieder-Roden, riesige Enttäuschung bei der HSG Hanau. Im Derby liefern sich beide Mannschaften einen packenden Schlagabtausch. Erst ein kurioser Treffer mit der Schlusssirene entscheidet die Partie zugunsten der Gäste.

Hanau – Furioser Abschluss: Quasi in letzter Sekunde machte Henning Schopper mit einem Wurf aus 15 Metern den Samstagabend perfekt für den Handball-Drittligisten HSG Rodgau Nieder-Roden. Er traf mit einem kuriosen Aufsetzer zum entscheidenden 30:29 (13:16) und beschert den „Baggerseepiraten“ den Derbysieg bei der HSG Hanau. „Der Stachel sitzt bei uns jetzt erst einmal tief“, räumte Hanaus Trainer Hannes Geist zerknirscht ein

Zu Beginn sah es für die Rodgauer nicht gut aus, die Hanauer hatten das Spiel im Griff. Es entwickelte sich später zu einem offenen Schlagabtausch, der in beide Richtungen hätte ausgehen können, mit am Ende einem Quäntchen mehr Glück auf Seiten der Rodgauer.

„Gegen Hanau musst du keinen einstellen, jeder weiß, um was es hier geht. Es ist das Derby hier in der Region und das weiß auch jeder, der hier in der Halle stand“, sagte Nieder-Rodens Trainer Jan Redmann, der mit der Leistung seiner Truppe zufrieden war: „Wir haben die letzten Jahre in Hanau immer Schwierigkeiten gehabt, das war natürlich in den Köpfen drin. Vor allem, wenn das Spiel losgeht und schon die ersten Angriffe nicht so gut laufen.“

Doch der Coach war gerade deswegen stolz auf die Moral, die seine Mannschaft an den Tag gelegt hatte. „Ich finde es überragend, wie wir aus der Halbzeit gekommen sind. Wir drehen das Spiel in wenigen Minuten von 14:18 auf 19:19 und zeigen eine starke Mentalität.“ Das einzige, was dem Coach noch nicht so gefallen hat, war phasenweise die Abwehrleistung seines Teams. Die „Baggerseepiraten“ standen nach dem Geschmack ihres Trainers hinten noch nicht kompakt genug. „Ich merke, dass das Zusammenspiel nach unserem Umbruch vor der Saison immer noch besser werden muss. Die neuen Spieler haben sich noch nicht zu 100 Prozent eingefunden, was auch der Grund dafür ist, dass sie im Moment noch nicht ganz so viel Spielzeit bekommen“, analysiert Redmann. Doch der Coach glaubt daran, dass sein Team weiter Fortschritte machen wird.

Marco Rhein, der Torwart der HSG Rodgau, zeigte ein souveränes Spiel und trug insbesondere durch seine Parade im letzten Angriff der Hanauer maßgeblich zum Sieg bei. „Gegen Hanau ist es natürlich immer ein besonderes Spiel, auch wenn leider ein paar weniger Zuschauer da waren als in den vergangenen Jahren“, sagter er. „Trotzdem war die Stimmung super und gerade, wie das Spiel jetzt gelaufen ist, spielen die Emotionen natürlich verrückt, man kann es eigentlich noch gar nicht so wirklich fassen.“

Vollkommen zufrieden war der 35-jährige Torwart mit seiner Leistung aber nicht. „In der ersten Halbzeit war ich an ein paar Bällen dran, die ich vielleicht hätte halten müssen. In der zweiten Hälfte konnte ich dann aber wieder ein paar wichtige Bälle abwehren, wodurch wir uns zeitweise einen kleinen Vorsprung aufgebaut haben“, berichtete er. Die letzten Minuten des Spiels waren für alle Beteiligten und die Zuschauer nervenaufreibend. „Wie das Spiel dann endet, ist eigentlich unglaublich, das sollte sich jeder mal auf Video angucken“, sagt Rhein lachend. „Ich habe mich während des letzten Angriffs der Hanauer eigentlich schon mit dem Unentschieden abgefunden. Dass ich den Wurf dann noch so halten konnte, um den Siegtreffer einzuleiten, macht mich natürlich extrem froh“, fasste der Torwart die letzten Sekunden des Spiels zusammen.

Mit Rückenwind und großem Selbstbewusstsein gehen die „Baggerseepiraten“ nun am Samstag ins nächste Gastspiel beim verlustpunktfreien TV Gelnhausen.

Spielfilm: 2:0, 2:2, 3:4, 4:6 (10.), 8:6 (17.), 10:11 (22.), 13:11, 16:13 - 16:14, 18:14, 18:17, 19:19 (37.), 21:19, 21:23 (45.), 22:25, 24:25, 28:28 (57.), 29:30

Zeitstarfen: 2:5 - 7m: 1/2 - 2/3

HSG Hanau: Adanir, Tomm; Ahrensmeier (9), Bergold (4/1), Braun (3), Busse, Christoffel, Gerst (2), Jusys, Marquardt (1), Rivic (3), Ruppert (2), Schiefer, Schröder, Strohl (5)

HSG Rodgau: Rhein; Hoepffner, Geck, Wucherpfennig, Broschek, Brühl (5), Horn (8), von der Au (4), Wunderlich, Roth (1), Stenger (5), Markert, Schopper (5), Brandt, Mann (2), Keller