Shawn Huff neuer Flügelspieler der Frankfurt Skyliners

Aus Frankreich nach Frankfurt

Frankfurt - Basketball-Bundesligist Frankfurt Skyliners hat mit Shawn Huff einen neuen Flügelspieler verpflichtet. Der finnische Nationalspieler erhält einen Vertrag bis zum Ende der Saison mit Option bis 2017/18.

Der 32-jährige Shawn Huff spielte in der Bundesliga in Ludwigsburg von 2013 bis 2016 und erzielte in seiner letzten Saison im Schnitt 9,1 Punkte. In der aktuellen Saison 2016/17 spielte der 32-Jährige in der ersten französischen Liga für Le Portel Cote d´Opale. (vvg)

Skyliners mit klarem Sieg im Hessenderby in Gießen: Fotos Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © dpa