FRANKFURT - Bittere Nachricht für den ohnehin arg gebeutelten Basketball-Bundesligisten Fraport Skyliners.

Aufbauspieler Philip Scrubb hat sich in Folge eines Knorpelschadens in seiner kanadischen Heimat am Knie operieren lassen und wird voraussichtlich zwischen sechs und neun Monaten pausieren müssen. Die zunächst angesetzte konservative Behandlungsmethode zeigte keinen Erfolg, weshalb der Eingriff beim 24-Jährigen notwendig wurde. - jp.