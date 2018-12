Sorgen bei den Skyliners

Frankfurt - Kurz vor Weihnachten sah es so aus, als könnten sich die Frankfurt Skyliners nach schwachem Saisonstart in der Basketball-Bundesliga endlich berappeln. Von Timur Tinç

Sie spielten ganz ordentlich, und bis auf Jonas Wohlfarth-Bottermann (Mittelfußbruch) und den langzeitverletzten Niklas Kiel waren alle Spieler an Bord. Eine Woche später ist die kleine Aufbruchsstimmung dahin. Das lag weniger an der 72:82-Niederlage am Samstagabend in Ulm, sondern an den massiven Personalproblemen.

Zunächst verletzte sich Leon Kratzer im Pokalspiel gegen Braunschweig (22. Dezember) und fällt mit einer Innenbanddehnung im Knie noch bis zu fünf Wochen aus. In der Bundesligapartie gegen Bremerhaven am zweiten Weihnachtsfeiertag zog sich Brady Heslip eine Schulterprellung zu und wird bis zu vier Wochen fehlen. Und in Ulm knickte dann Trae Bell-Haynes um, er kam nicht mehr zurück. Verdacht auf Bänderriss. Ebenfalls mindestens vier Wochen Pause.

„Meine Spieler haben unter den gegeben Umständen alles auf dem Parkett gelassen, doch am Ende hat uns der tiefe Ulmer Kader müde gemacht“, sagte Trainer Gordon Herbert. Ulm hat nun als Zehnter zwei Zähler mehr als die Skyliners (11.) auf dem Konto haben. Die Frankfurter müssen nun schnellstmöglichst auf die Ausfälle reagieren, sonst können sie sich im Januar von allen Saisonzielen verabschieden. Auf sie warten im ersten Monat des Jahres 2019 neun Partien. Darunter der Auftakt in der Zwischenrunde des Eurocups am Donnerstag (20.15 Uhr) wieder in Ulm sowie das Pokal-Halbfinale zu Hause gegen Alba Berlin am 20. Januar.

Immerhin eine gute Nachricht gibt es. Jonas Wohlfarth-Bottermann kehrt wohl bereits diese Woche wieder aufs Parkett zurück. Ein Tropfen auf den heißen Stein.