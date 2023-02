„Spaßkanone“, „Messi“ und „gute Seelen“

Von: Jörg Moll

Rauschende Titelparty: Nach dem 13:3 (7:0)-Spektakel im Heimspiel gegen den TSV Neuried bekamen die Regionalliga-Futsaler der Spielgemeinschaft Kickers Offenbach/SV Pars Neu-Isenburg die Meisterschale überreicht. Nun steht die Aufstiegsrunde zur Bundesliga an. © p

Sasan Tabib, Manager des Futsal-Teams der SG Kickers Offenbach/SV Pars Neu-Isenburg, stellt seine Regionalliga-Meistermannschaft vor

Neu-Isenburg – Das 13:3 (7:0)-Spektakel gegen den TSV Neuried bildete den passenden Rahmen für die Übergabe der Meisterschale an die Futsaler des OFC/SV Pars Neu-Isenburg. Platz eins in der Regionalliga hatte das Team um Trainer, Klubpräsident und Alles-Organisator Sasan Tabib schon zuvor sicher. Nach der offiziellen Übergabe der Schale stieg dennoch eine ausgelassene Party vor 150 Fans, die aber auch geprägt war von Ereignissen in der persischen, türkischen oder auch syrischen Heimat der Spieler des Multi-Kulti-Klubs.

Spürbar wird das schon beim Einlaufen der Mannschaften oder bei erzielten Toren. Dann erklingt die Ballade „Baraye“ des iranischen Interpreten Shervin Hajipour, die längst zur Hymne der Frauenprotestbewegung im Iran geworden ist. Auch eine Schweigeminute für die Erdbebenopfer in Syrien und der Türkei legte der Klub vor dem Spiel ein. Dann aber wurde nach Herzenslust gekickt, getrickst, Tore erzielt. Anschließend nahm sich Sasan Tabib Zeit, sein Team, launig zu charakterisieren.

Aykut Bayar: „Der Stammtorhüter, der für Futsal aufgrund seiner geringeren Größe prädestiniert ist. Er bewegt sich wie eine Katze, hat uns sicher vier Punkte gerettet“, sagt Tabib.

Khaiss Wahab: Der zweite Torwart des SV Pars. „Ein sicherer Rückhalt“, so Tabib.

Ivan Puljic: Ein externer Spieler, der auf dem Feld nicht mehr für den SV Pars spielt, „ein sehr guter Futsal-Spieler“, lobt Tabib.

Hassan Ouassini: „Du kannst ihm den Ball überhaupt nicht abnehmen“, meint Tabib über den kleinen, wendigen Spielertyp.

Denis Smisek: „Die Spaßkanone der Mannschaft“, meint der Pars-Boss: „Ein sehr guter Fußballer, der sich sehr gut im Futsal entwickelt hat.“

Josef Sultani: Kam im Winter von der Spvgg. 05 Oberrad zum SV Pars. „Ich kenne wenige, die so gut in ihrem ersten Futsal-Spiel agiert haben“, lobt Tabib den 24-Jährigen, der für RW Frankfurt und den SV Zeilsheim auf dem Feld schon Hessenliga spielte.

Issaka Mouhaman: Einst beim SC Hessen Dreieich, trumpft er nun auch beim SV Pars in der Halle auf. „Er hat sich extrem weiterentwickelt“, sagt Tabib und erinnert an Mouhamans großen Auftritt beim Tabellendritten Futsal Allgäu, wo er mit vier Toren glänzte.

Gianluca Alessandro: Einst bei Bayern Alzenau in der Regionalliga aktiv, glänzt der Techniker nun auch für den SV Pars im Futsal, traf beim 13:3 gegen Neuried viermal. „Es ist ein Genuss, ihn Futsal spielen zu sehen“, so Tabib.

Vuk Toskovic: Auf dem Feld Spielertrainer des Gruppenligarivalen Germania Kleinkrotzenburg, im Futsal seit Jahren eine Größe beim SV Pars. „Er gehört zur Pars-Familie“, meint Tabib.

Sinisa Alempic: „Eine Rakete in der Gruppenliga und im Futsal mit seinen kleinen, kurzen und schnellen Bewegungen“, lobt der Pars-Boss.

Dejan Alempic: Geht auf dem Feld und in der Halle als spielender Trainer voran. „Eine geile Sache für ihn, dass er den Titel mit seinem Bruder gewonnen hat“, meint Tabib.

Angelo de Carvalho: „Ihm hat es richtig Spaß gemacht“, hat Tabib registriert. Aktuell aber verletzt.

Anis Nassif: Mit 22 Saisontreffern bester Futsal-Schütze des SV Pars. Auch beim 13:3 gegen Neuried dreimal erfolgreich. „Für ihn freut es mich besonders, er ist von der zweiten Mannschaft nach oben gekommen, er ‘stirbt’ jedes Mal auf dem Feld für sein Team“. lobt Tabib.

Mihail Cociu: Mit 18 Treffern zweitbester Futsal-Torschütze des SV Pars. „Eine Vollrakete im Futsal, ein Unterschiedsspieler“, so Tabib. Cociu, ein kleiner, wendiger Spieler, erinnert ihn in seinen Bewegungen an Lionel Messi: „Er ist kaum zu verteidigen.“

Gabriele Blasi: Spielt keine Hauptrolle im Team, ist aber „ein sehr guter Junge“.

Maziar Namavizadeh: Einst für den FSV Frankfurt in der Regionalliga am Ball. Machte zwei Futsal-Partien mit, fehlte dann verletzt. „In der Halle könnte er tatsächlich Nationalmannschaft spielen“, ist Tabib überzeugt.

Junghyun Seo: Spielt im Futsal-Team eine Nebenrolle.

Nicht dabei, aber trotzdem erwähnenswert: Große Fußspuren in der Futsal-Historie des SV Pars haben auch Benjamin Braus (aktuell DJK Sparta Bürgel), Payam Khederzadeh (Spvgg. Dietesheim) und Kevin Puls (Spvgg. Groß-Umstadt). hinterlassen. „Sie haben ihren Anteil an der Erfolgsgeschichte“, lobt Tabib die in dieser Saison nicht eingesetzten Akteure.

Das Team hinter dem Team: Kerim Acikel und Ayhan Baydar bezeichnet Tabib als „gute Seelen“ des Teams. Baydar trägt sogar ein Tattoo des SV Pars.