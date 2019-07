Spektakel mit Feuer und Eis

VON MANUEL SCHUBERT.

Offenbach – Heute fehlt ihm dazu die Zeit. Doch als junger Mann ist Felix Schwenke öfter mal in die Straßenbahn gestiegen und hat den Ratsweg in Bornheim angesteuert, um sich ein Spiel der Frankfurt Lions anzuschauen. Ganz selten stand der heutige Offenbacher Oberbürgermeister auch selbst auf dem Eis, mit Schlittschuhen, Schläger und Puck, am liebsten auf einem zugefrorenen See im Wald. „Dann kam der Klimawandel. Heute friert der See nicht mehr zu“, so Schwenke.

Deswegen freut sich der SPD-Politiker umso mehr auf das Winter-Derby der Zweiten Deutschen Eishockey-Liga (DEL2), das am 14. Dezember am Bieberer Berg ausgetragen wird. Wenngleich Schwenke zugibt, von den Plänen überrascht worden zu sein. Bad Nauheim gegen Frankfurt in Offenbach? Eishockey im Fußballstadion? Ein Gedanke, der auf den ersten Blick „eher ungewöhnlich erschien“, so der OB. Nun, da die Planungen schon weit gediehen sind, findet das Stadtoberhaupt: „Eine geniale Idee. Das passt.“

Das sehen die Fans der Löwen Frankfurt und des EC Bad Nauheim ganz genauso. Vergangene Woche wurde der Ticketvorverkauf exklusiv für Dauerkartenbesitzer gestartet, stolze 5800 Eintrittskarten konnten so bereits an den Mann gebracht werden. Gestern Nachmittag startete dann auch der reguläre Vorverkauf für Jedermann. Laut EC-Geschäftsführer Andreas Ortwein brauchen die Bad Nauheimer, die als Heimmannschaft fungieren und das Event-Game auf die Beine gestellt haben, 12 000 zahlende Gäste, um die Kosten zu decken. Doch dabei soll es nicht bleiben. Er sei „fest davon überzeugt, dass wir eine ausverkaufte Arena hinbekommen“, so Ortwein.

Helfen soll ein umfangreiches Rahmenprogramm. Bereits am Nachmittag wird es eine Fanmeile geben, im Vorprogramm des Spiels soll ein „national bekannter Musiker“ (Ortwein) auftreten, auf eine feurige Einlaufshow mit beiden Teams folgt weitere Unterhaltung in den Drittelpausen, den Abschluss bildet ein krachendes Feuerwerk. Das Eröffnungsbully ist aktuell für 20.30 Uhr angesetzt. Da das Spiel live bei Sport 1 übertragen wird, kann sich das aber noch ändern.

Eine große logistische Herausforderung wird das Spektakel auch für die Stadiongesellschaft SBB, die eng mit dem EC Bad Nauheim zusammenarbeitet und vor allem dafür zuständig ist, in der Arena die nötigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Am 30. November oder 1. Dezember empfängt der OFC die zweite Mannschaft des SC Freiburg zum letzten (Fußball-)Heimspiel des Jahres, ab dem 2. Dezember gilt es dann, den Rasen schnellstmöglich in eine Eisfläche zu verwandeln. Am 12. soll alles fertig sein, damit beide Teams zumindest ein, zwei Mal im Stadion trainieren und sich an die Gegebenheiten gewöhnen können.

Die Eisfläche soll bis zum Jahresende stehen bleiben, geplant sind nach dem Derby eine Eisdisco, öffentliches Schlittschuhlaufen und ein „Tag des Eissports“ in Kooperation mit der Deutschen Sporthilfe. Die Kickers dürfen sich anschließend über einen neuen Rasen freuen, denn den, so SBB-Geschäftsführer Andreas Herzog, „müssen wir danach selbstverständlich austauschen“. Der EC wird sich an den Kosten beteiligen.

Doch der Aufwand, davon sind alle Beteiligten überzeugt, wird sich lohnen. „Der Bieberer Berg ist die optimale Kulisse für so ein Spiel“, findet Ortwein. Und sein Coach Christof Kreutzer mahnt: „Wer das verpasst, ist selber schuld.“

Tickets

Karten für das Winter-Derby gibt es unter anderem im Kickers-Fanshop am Bieberer Berg oder unter www.winter-derby.de