„Spitzenreiter – das fühlt sich einfach gut an“

Rodgau – Premiere für die Männer der HSG Rodgau Nieder-Roden: Erstmals seit ihrem Aufstieg 2012 liegen sie mitten in der Saison an der Tabellenspitze der 3. Handball-Liga.

Vorstandssprecher Rene Marzo schaut sich nach dem 26:24 gegen den seitherigen Spitzenreiter SG Nußloch die Tabelle permanent mit einem Grinsen an, spricht vor dem Derby am Freitag in Hanau von einer „überragenden Momentaufnahme“.

Rene Marzo, die HSG ist erstmals Spitzenreiter in der 3. Liga Mitte und das vor dem Derby – wie fühlt sich das an?

Unfassbar gut, damit hat bei uns niemand gerechnet. Bisher gab es in der 3. Liga meist ein überragendes Team wie zuletzt Eisenach oder Großwallstadt. In dieser Saison ist alles eng beisammen. Und wir hatten einen günstigen Spielplan, haben die Gunst der Stunde genutzt. Wir stehen nicht unverdient ganz oben, können das aber einordnen.

Warum war damit nicht zu rechnen?

Weil wir in Michael Weidinger, Niklas Geck und Timo Kaiser drei Langzeitverletzte ersetzen müssen. Da sitzen bei uns rund 300 Saisontore auf der Tribüne. Zudem hat Tim Henkel seine Karriere beendet. Andere Vereine verstärken sich extern, wir ziehen Jungs aus der Landesliga nach oben.

Klingt vernünftig.

Ja, wenn bei uns Leistungsträger wegfallen, rücken andere Jungs in den Fokus. Die machen dann den Schritt mehr, kämpfen sich rein, gleichen das aus. Das ist wirklich eine erstaunliche Entwicklung. Es passt bei uns einfach alles zusammen.

Was fällt auf bei dieser Mannschaft?

In aller erster Linie die mannschaftliche Geschlossenheit. Dazu kommt, dass die Mittelachse in Topform ist. Sie zieht die ganze Mannschaft mit. Johannes von der Au gibt alles für den Erfolg, bedingungslos, ohne Rücksicht auf sich und den Gegner. Philippe Kohlstrung und er führen das Team im Angriff. Dazu spielt Henning Schopper eine überragende Saison im rechten Rückraum und ist unser bester Feldtorschütze, obwohl auch er wegen einer Fersenverletzung nur bedingt unter der Woche belastbar ist. Philipp Keller hält hinten den Laden zusammen. Marco Rhein überragt im Tor. Auf der Außenpositionen hat Sam Hoddersen einen großen Sprung gemacht, und am Kreis haben wir ein perfekt funktionierendes Duo mit Benjamin von Stein und Florian Stenger.

Es fällt aber auch auf, dass gefühlt jede Woche ein anderer Spieler in den Fokus rückt?

Ja, wir haben nicht diesen einen alles überragenden Spieler, der jede Woche das Spiel entscheidet. Die Jungs spielen schon seit vielen Jahren zusammen und das zahlt sich in den engen Spielen aus. Bei uns weiß jeder, was er zu tun hat. Wir sind schwerer auszurechnen als viele Gegner.

Welchen Anteil hat Trainer Jan Redmann an dieser Entwicklung?

Einen ziemlich großen. Er hat diese Mannschaft, die sein Vorgänger Alexander Hauptmann geformt und geprägt hat, mit seinem Stil weiterentwickelt.

Das heißt?

Er ist ein Trainer, der viele Spieler besser macht. Und er vertraut den Führungsspielern, lässt ihnen alle Freiräume – und sie danken es ihm mit Leistungen. Philippe Kohlstrung oder Philipp Keller wissen im Handball alles, du musst sie nur ein bisschen leiten. Das macht Jan perfekt. Sie haben Eigenverantwortung, denken sich in Absprache mit ihm die Spielzüge selbst aus. Wir spielen unglaublich flexibel, das macht Spaß zuzuschauen.

Was spricht noch für Jan Redmann, der nun im dritten Jahr bei der HSG ist und bereits für 2020/21 zugesagt hat?

Er hat eine unglaubliche Fachkenntnis, ist völlig unaufgeregt. Er stammt halt aus dem hohen Norden, das merkt man (lacht). Jan ist mit unseren beschränkten Rahmenbedingungen absolut zufrieden, jammert nicht, sondern macht das Beste daraus. Man kann sagen, Alex Hauptmann hat die Gleise gelegt, Jan ist der Lokführer, der den Zug auf überragende Art und Weise voranbringt.

Und wohin soll der HSG-Zug fahren?

War mir klar, dass das jetzt kommt (lacht).

Wird es denn nicht Zeit, das Saisonziel zu revidieren?

Nein, noch nicht. Wir haben jetzt die Topspiele in Hanau, in Großwallstadt, gegen Leutershausen. Dann haben wir gegen alle Teams einmal gespielt, dann sehen wir weiter. Klar, wir sind jetzt die Gejagten und wollen Platz eins gern noch ein bissschen halten. Das fühlt sich einfach gut an. Allerdings haben wir in Hanau zuletzt immer verloren, zumindest diese Serie wollen wir beenden.

Das Saisonziel lautet einstelliger Tabellenplatz.

Ja, wir wollten eine Saison in ruhigem Fahrwasser. Jetzt haben wir nach elf Spielen überragende 18:4 Punkte. Selbst wenn wir die drei Topspiele verlieren und hochrechnen, könnten wir von 36 Punkten am Saisonende ausgehen. Also die Top-4, um sich für den DHB-Pokal zu qualifizieren, wären da wieder drin.

Und die 2. Liga?

Sie wäre für uns ein Quantensprung und ist angesichts unserer Rahmenbedingungen nicht realisierbar. Das muss man klar sagen.

Sie sprechen von der Halle an der Wiesbadener Straße?

Ja, unter anderem. Die Halle ist bei uns schon jetzt mit 650 Zuschauern fast immer proppenvoll. Wo sollen wir denn eine Liga höher hin, wenn zum Beispiel Altmeister VfL Gummersbach kommt?

Worauf hoffen Sie?

Wenn Rodgau bald die 50000-Einwohner-Marke überschritten hat, wird eine Mehrzweckhalle sicher zum Thema. Aber das ist Sache der Stadt. Da müssen wir uns gedulden. Reizen würde uns die 2. Liga schon. Aber da müssen wir auch die Strukturen komplett ändern. Als ambitionierte Amateure – und das sind wir zurzeit – hat man dort keine Chance.

Das Gespräch führte

Holger Appel