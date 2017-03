Handball-Landesliga:  Babenhausen lässt bisherigem Zweiten keine Chance

Offenbach - Die Teams aus der Region haben ein erfolgreiches Wochenende in der Handball-Landesliga Südder Männer hinter sich. Alle vier Mannschaften verließen die jeweiligen Hallen als Sieger.

Im Topspiel setzte sich Spitzenreiter Babenhausen klar gegen den bisherigen Tabellenzweiten durch.

TuSpo Obernburg – SG Egelsbach 31:35 (13:18)

Durch eine gute Leistung erarbeiteten sich die Egelsbacher zwei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. „Ich bin sehr zufrieden, wir haben es fast 60 Minuten geschafft, das im Training erarbeitete umzusetzen. Das haben wir richtig, richtig gut gemacht“, sagte Egelsbachs Trainer Sadri Syla, der in den sieben Spielen unter seiner Leitung nur eine Niederlage einstecken musste. Die fiel vergangene Woche in Babenhausen jedoch deutlich aus (39:25). „Das ist schade, ansonsten hätten wir sagen können, dass die letzten sieben Spiele alle gut waren. Nichtsdestotrotz haben wir nun wichtige Zähler eingefahren und kommen langsam in die Tabellenregion, in der wir uns vor der Saison gesehen haben“, sagte Syla. Die SGE ist Achter.

Spielfilm: 0:1, 2:1, 4:8, 7:12, 11:15, 13:18 – 19:22, 22:26, 26:30, 30:32, 31:35 – Zeitstrafen: 3:4 – 7m: 1/1 - 6/6

Egelsbach: Hamas, Eberhardt, Rossetto; Himmel, Frank (1), Syla, Sonntag (3), Pasincevs (6), Meinelt, Leptich (6), Hupfer (5), Gärtner (13/6), Brandscheidt (1), Möllenhecker

HSG Hanau II – TV Kleinwallstadt 34:28 (17:12)

Mit einem nie gefährdeten Sieg zogen die Hanauer am TSV Pfungstadt vorbei auf den zweiten Platz. Bei einem mehr absolvierten Spiel beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter Babenhausen drei Punkte. „Kleinwallstadt hat gekämpft und alles versucht, doch das hat nicht gereicht“, erklärte Jörn Schmitz, Betreuer der Hanauer. „Wir konnten allen Akteuren Spielanteile geben und haben das Spiel souverän nach Hause gefahren“, meinte Schmitz. Zunächst lagen die Gastgeber jedoch 2:3 in Rückstand, ehe die HSG einen 8:0-Lauf startete und zehn Minuten ohne Gegentor blieb. Danach hielten die Hanauer einen Vorsprung von mindestens vier Toren.

Spielfilm: 2:3, 10:3, 12:9, 15:11, 17:12 – 22:14, 26:17, 27:22, 30:22, 34:28 – Zeitstrafen: 4:5 – 7m: 2/3 - 2/3

Hanau II: Gronostay, Heuser; J. Kegelmann (4/2), Staab (2), D. Kegelmann, Popiolek (6), Stengel (1), Faust, Niederhüfner (5), Eisenhuth (8), Steiner (5), Kulka (2), Plitzko (1), Seidenspinner

TSV Pfungstadt – Rot-Weiß Babenhausen 26:37 (12:15)

Einen deutlichen Erfolg feierte Babenhausen gegen den Verfolger aus Pfungstadt und festigte damit die Tabellenführung. Drei Punkte beträgt der Vorsprung auf den ersten Verfolger aus Hanau, vier sind es nun auf die Gastgeber. Jedoch haben die Babenhausener eine Begegnung weniger absolviert. „Durch ist es aber noch nicht. Der Sieg war aber ein richtiger Schritt. Wenn wir so spielen, wissen wir auch, dass wir schwer zu knacken sind“, sagte Babenhausens Trainer Oliver Schulz. Gerade in der zweiten Hälfte legten die Gäste noch einmal nach und zogen dem bisherigen Tabellenzweiten davon. „Wir waren richtig gut. Knackpunkt war der gute Start in die zweite Hälfte“, sagte Schulz.

Spielfilm: 1:0, 2:5, 5:9, 9:9, 10:13, 12:15 – 13:18, 14:21, 17:26, 21:30, 23:34, 26:37 – Zeitstrafen: 4:2 – 7m: 6/7 - 3/6

Babenhausen: Goder, Hildebrandt; Geist (1), Brandt (3), Horikawa (1), Grimm (8), Kirchherr (3), Hollnack (8/3), Geißler (3), Sillari, Toscano (4), Rodrigues da Silva (1), Ratley (4), Lehmberg (1)

HSG Rodgau Nieder-Roden II – SG Arheilgen 40:35 (19:20)

„Es war das erwartet schwere Spiel“, sagte Rodgaus Trainer John Meincke. Zur Pause lagen die Gastgeber nach einigen einfachen Fehlern sogar mit einem Tor hinten. Nach einigen Umstellungen steigerten sich die Nieder-Rodener in der zweiten Hälfte jedoch deutlich. „Die zweite Halbzeit verlief wesentlich stabiler, obwohl wir uns erst in den letzten zehn Minuten entscheidend absetzen konnten“, meinte Meincke. (lahe)

Nieder-Roden II: Höschler, Weiß; Hoddersen (17/4), Schultheis (6), Hain (6), Schopper (3), Hess (3), Annasar (2), Kiefer (1), Specht (1)

