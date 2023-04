Sportkreis Offenbach: Mehr Aktive, keine Eventfans

Von: Holger Appel

Einfach mal ausprobieren. Eine Szene vom Sportaktionstag im vergangenen Jahr in Jügesheim. © eyssen

Der Sportkreis Offenbach ist im vergangenen Jahr gewachsen und umfasst der letzten Zählung zufolge 113 157 Mitglieder in 350 Vereinen. Dennoch seien Hilfen der Politik nötig, heißt es.

Offenbach – In der jüngsten Statistik des Landessportbundes Hessen hat der Fußball das Turnen als Nummer eins abgelöst. Der Landessportbund berichtet für das Jahr 2022 bei den Fußballern von einem Plus von 32 400 auf 585 287 Mitgliedschaften – rund 11000 mehr als bei den Turnern (574 370). Wenn man dann aber sieht, dass der Sportkreis Frankfurt 32000 neue Mitglieder gemeldet hat (plus 12,3 Prozent) und davon alleine 24 600 auf die Eintracht entfallen, lässt sich vermuten, dass die wenigsten Zugänge sportlich aktiv, sondern Fußballfans sind. Die Eintracht hat mittlerweile mehr als 120 000 Mitglieder, ist der siebtgrößte Verein Deutschlands.

Auch im Sportkreis Darmstadt-Dieburg (154 945 Mitglieder; plus 3,4 Plus) macht der Zuwachs beim Fußball-Zweitligisten Darmstadt 98 rund 38 Prozent aus. Die Lilien, die auf dem Weg zurück in die Bundesliga sind, haben mittlerweile 11 500 Mitglieder. „Der Zuwachs in unserem Sportkreis hat hingegen nichts mit Fußball-Eventfans zu tun wie in anderen Regionen, sondern mit echten Sportlern“, sagt Jörg Wagner, Vorsitzender des Sportkreises Offenbach.

Insgesamt sind laut Wagners Statistik im Sportkreis Offenbach 113 157 Mitglieder in 350 Vereinen gemeldet, 21 742 in der Stadt, 91 415 im Kreis Offenbach. Das sind im Sportkreis rund 2900 mehr als 2021 (plus 2,6 Prozent). „Wir kommen langsam wieder auf das Niveau vor der Corona-Pandemie und sind im Jahr des 75-jährigen Bestehen unseres Sportkreises auf einem guten Weg. Der Trend passt. Bei uns ging es sogar bei den Turnern am meisten bergauf“, sagt Wagner und berichtet von 66 285 männlichen und 46 871 weiblichen Mitgliedern. Die Nummer eins im Kreis ist der JSK Rodgau mit 4190 Mitgliedern vor der SG Egelsbach (3062). Kickers Offenbach, mit den Fußball-Profis seit vielen jahren in der Viertklassigkeit angesiedelt, kommt auf 2904 Mitglieder.

Jörg Wagner, Vorsitzender des Sportkreises Offenbach © -

Der Sportkreisvorsitzende nennt eine Aktion, die den Aufschwung seiner Meinung nach begünstigt hat: den Sportaktionstag, an dem die teilnehmenden Vereine auf ihrem Gelände die Türen öffnen, mit kostenlosen Mitmachangeboten für sich werben. Vergangenes Jahr fand er am 10. Juli statt und war laut Wagner „ein optimales Format. Da sind viele Leute in den Vereinen hängen geblieben“. Dieses Jahr soll der Sportaktionstag in den Vereinen am 9. Juli laufen. Die zweite Großveranstaltung, auf die Wagner hinweist, ist vom 10. bis 16. September in Offenbach geplant. Sie heißt „Grenzenlos fit“. Stadt und Vereine wollen in dieser Zeit die Themen Sport, Inklusion und Vielfalt vereinen und nachhaltig verankern. Gute Ideen, keine Frage, die hoffentlich erfolgversprechend verlaufen.

Aber wie so oft verweist Wagner bei so einer Analyse auf die kritischen Punkte. „Wir brauchen einfach genügend Platz- und Hallenkapazitäten, die sind nicht immer gegeben.“ Er verweist dabei auf Vereine, „die im Winter keinen Trainingsplatz haben und in ihrem Wachstum gebremst werden“. Bestes Beispiel ist die TuS Froschhausen. Sie hat zwar zwei Rasenplätze, die im Winter aber nicht nutzbar sind. „Da ist halt ein Kunstrasenplatz für ganz Seligenstadt zu wenig“, sagt Wagner, freut sich aber, dass sich die politisch Verantwortlichen in vielen Städten Gedanken machen, es immer mehr Sportentwicklungspläne gibt. „Die Rahmenbedingungen sind einfach wichtig“, sagt Wagner.

Sein nächster Punkt: „Wir benötigen mehr Übungsleiter und Trainer. Das Ehrenamt und das des Übungsleiters müssen attraktiver werden. Die Politik muss helfen, da muss es einen Tag mehr Urlaub oder Steuerfreibeträge geben. Da muss was passieren, aber nicht zu Lasten der Vereine mit höheren Übungsleiterpauschalen“, meint der Sportkreisvorsitzende. Er ist im ständigen Austausch mit der Politik, damit es weiter aufwärts geht mit dem Sport in seinem Kreis und auf Landesebene, unabhängig von den Fußball-Eventfans.

Die 25 mitgliederstärksten Vereine im Sportkreis Offenbach 1. JSK Rodgau 4190 (Mitglieder) 2. SG Egelsbach 3062

3. Kickers Offenbach 2904

4. TSV Heusenstamm 2647

5. TSG Bürgel 2574

6. TV Langen 2562

7. SKG Sprendlingen 2161

8. SSG Langen 2122

9. DAV Offenbach 2015

10. EOSO 1896 1908

11. TGS Seligenstadt 1749

12. TGS Bieber 1556

13. SV Dreieichenhain 1539

14. SC Steinberg 1504

15. TS Ober-Roden 1449

16. Golf-Club Neuhof 1419

17. OSC Rosenhöhe 1359

18. TV Dreieichenhain 1281

19. TSV Dudenhofen 1254

20. MTV Urberach 1203

21. TS Klein-Krotzenb. 1189

22. TuS Froschhausen 1156

23. Sprendlinger TG 1149

24. Sportfr. Rodgau 1057

25. SV Mühlh.-Dietesh.1055



Die 20 Topsportarten im Sportkreis Offenbach 1. Turnen 32 420 (Mitglieder) 2. Fußball 23 793

3. Tennis 13 521

4. Handball 5134

5. Leichtathletik 4122

6. Tanzen 3684

7. Schwimmen 3599

8. Tischtennis 2712

9. Schießen 2574

10. Pferdesport 2436

11. Golf 2384

12. Basketball 2071

13. Bergsteigen 2015

14. Rehasport 1789

15. Volleyball 1653

16. Skifahren 1523

17. Judo 1328

18. Segeln 1285

19. Badminton 1178

20. Athletik 965