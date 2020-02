Sportkreisboss Dinkel auch mit 80 Jahren voller Tatendrang

Offenbach – Mit flottem Schritt und fröhlichem Lächeln erscheint Peter Dinkel zum Gespräch in unserer Sportredaktion in der Offenbacher Waldstraße. Er trägt weiße Turnschuhe. VON HOLGER APPEL

Dass der Sportkreisvorsitzende am heutigen Dienstag schon 80 Jahre alt wird, ist ihm kaum anzumerken – auch wenn er nach dem überraschenden Tod seiner Ehefrau Frauke im Jahr 2017 zwischenzeitlich den Boden unter den Füßen verloren hatte.

Dinkel wollte sein Amt ursprünglich schon 2018 an Karl-Heinz Kohls (SG Nieder-Roden) abgeben. Die Weichen hatten Kohls und er frühzeitig gestellt, doch aufgrund der veränderten Lebenssituation hängte Dinkel dann noch drei weitere Jahre dran. „Mir wäre sonst zu Hause die Decke auf den Kopf gefallen“, berichtet er. Rolf Müller, Präsident des Landessportbundes (lsbh), und Landrat Oliver Quilling hatten ihn zum Weitermachen aufgefordert.

Den Nachfolger, den er jetzt für den nächsten Sportkreistag 2021 im Auge hat, ist der 51 Jahre alte Jörg Wagner, aktuell Fußballwart im Kreis. Die beiden kennen und schätzen sich seit vielen Jahren aus gemeinsamen Zeiten bei Germania Klein-Krotzenburg. Dinkel war Vereinsvorsitzender, Wagner zunächst Torwart, später Abteilungsvorstand und Trainer. „Man kennt Jörg Wagner in Stadt und Kreis Offenbach – das ist für dieses Amt enorm wichtig“, berichtet Dinkel.

Passend über Wagner und ihn sagt er lachend: „Wer nicht gern auf dem Boden der Eitelkeit tanzt, kann nie ein öffentliches Amt übernehmen. Aber man darf sich dabei nie selbst überschätzen. Die Zurückhaltenden landen in der zweiten oder dritten Reihe, aber nie ganz oben.“

Dinkel hat das Amt des Sportkreisvorsitzenden im Jahr 2006 übernommen, er spricht von einer „freiwilligen staatlichen Selbstverpflichtung“. Dinkel führt die größte Personengesellschaft in Stadt und Kreis mit 116 000 Mitgliedern in 368 Vereinen, vertritt ihre Interessen gegenüber den politischen Gremien. Er sei nicht immer der angenehmeste Gesprächspartner für die Politik, sagt Dinkel. Vor allem, wenn es um Fördermittel für den organisierten Sport von Stadt, Kreis und Land Hessen für die Sanierung von Sportanlagen und -hallen geht.

Dinkel ist zudem Mitglied der Bau-, Finanz- und Wahlkommission des lsbh sowie Sprecher der elf südhessischen Sportkreise mit 3500 Vereinen und 1,2 Millionen Mitgliedern. Er ist zudem stellvertretender Vorsitzender des Beirats der Sportkreise. Ihn begeistern Fusionen wie in Jügesheim (TGM SV und TGS zu JSK Rodgau) und er hofft, dass weitere Vereine in Kreis und Stadt diesem Beispiel folgen (zum Beispiel SG Rosenhöhe und BSC 99 sowie SG und TG Nieder-Roden).

„Die Vereine müssen die Kräfte bündeln, nur so haben sie eine Chance“, sagt Dinkel mit Blick auf die immer weniger werdenden Ehrenamtler. Er spricht von „der fehlenden Mitte“, also Menschen im Alter zwischen 25 und 55, die mitten im Berufsleben stehen und in ihrer knappen Freizeit wenig Zeit für ein Ehrenamt haben.

„Auf Kinder und Jugendliche sowie Senioren im Gesundheitssport müssen die Vereine mehr setzen - da findet sich das größte Potenzial, um neue Mitglieder zu werben“, meint Dinkel.