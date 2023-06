Zum 100-jährigen Bestehen sportlich so gut wie lange nicht mehr

Von: Holger Appel

Teilen

Stolzer Trainer. WVO-Trainer und Vorsitzender Peter Ortwein mit Emilie Appel und Kira Sophie Lüder (rechts). © vum

Am 1. Juli 1923 ist der Wassersportverein Offenbach entstanden. Damals laut Vereinschronik als Arbeiter-Wassersport-Verein. Exakt 100 Jahre später blickt Peter Ortwein (55), seit 1999 Vorsitzender des 160 Mitglieder starken Clubs, nach schwierigen Phasen zuversichtlich in die Zukunft.

Peter Ortwein, wie sehen Sie den WVO im Jahr des 100-jährigen Bestehens aufgestellt?

Sportlich so gut wie lange nicht mehr. Wir sind 2023 erstmals seit vielen Jahren wieder auf allen nationalen Meisterschaften vertreten, zählen in Hessen mit unseren 20 Wettkampfschwimmern zu den Top Zehn und im mitgliederstarken Bezirk Mitte zu den Top Fünf im Medaillenspiegel. Wir schwimmen mit beiden Teams in der Landesliga, halten dort als Aufsteiger gut mit.

Sie begleiten in Kira Sophie Lüder und Emilie Appel zwei Top-Talente auf dem Weg nach oben.

Ja, Kira ist mit ihren 17 Jahren sechsfache Hessenmeisterin, hat einen süddeutschen Titel geholt und liegt in ihrem Jahrgang auf den Langstrecken auf Platz sieben in Deutschland. Wenn sie so weitermacht, muss ich ihr wohl spätestens in zwei Jahren raten, dass sie zu einem großen Verein wechseln muss. Auch wenn das für unseren Verein schade ist. Aber ich kann nicht zehnmal die Woche Training anbieten, würde ihr den nächsten Schritt nie verbauen, Und Emilie ist auf 800 Meter Kraul Hessenmeisterin. Sie wird ebenfalls noch viele Titel holen. Bei den Jungs sind Yannik Lüder und Lasse Maika auf einem guten Weg. Es macht Spaß, mit ihnen zu arbeiten.

Was bereitet Ihnen im Jubiläumsjahr Sorgen?

Dass uns Sportler nach der aktiven Laufbahn verloren gehen. Wir können die Altersstufe ab 25 Jahre nicht gut mit Angeboten abdecken, also wenn man eine Familie gründet, in den Job einsteigt. Aber dieses Problem haben ja viele Vereine.

Was waren die bedeutendsten Momente der Vereinsgeschichte?

In sportlicher Hinsicht, dass wir es als kleiner Verein mit begrenzten Möglichkeiten schon mehrfach geschafft haben, Athleten in die nationale Spitze und in die Jugend-Nationalmannschaft zu bringen. Zum Beispiel hatten wir in den späten 1980er Jahren Medaillengewinne bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften meines älteren Bruders Claus, von Birgit Roßberg und mir. In den 90ern Marc Baumgartner als Medaillengewinner im Jahrgang und bei den Junioren. Wir hatten in Georg Srazil einen Schwimmverrückten als Trainer, der uns nach vorn gebracht und sich selbst stets zurückgehalten hat. Er war überragend für diesen Verein. In der Gegenwart war das der schon erwähnte süddeutsche Meistertitel für Kira und der darauf folgende siebte Platz bei der deutschen Jahrgangsmeisterschaft. Dazu kommen natürlich die vielen Erfolge von meiner Tochter Alexa bei Weltmeisterschaften im Ice Swimming.

Neue Schwimmkurse beim WVO Auf der Suche nach neuen Mitgliedern: Der Wassersportverein bietet drei neue Breitensportgruppen an für Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 18 Jahren. Die Wettkampfschwimmer trainieren diese Gruppen. „Es gibt junge Leute, die Lust auf Schwimmen haben, nicht aber auf Wettkämpfe und fünfmal die Woche Training“, sagt Vorsitzender Peter Ortwein. Nach den Sommerferien organisiert der WVO auch wieder Schwimmkurse für Kinder zwischen fünf und neun Jahren im Lehrschwimmbecken der Fröbelschule. Infos dazu bald auf der Homepage https://www.wvo1923.de app

Was war die größte Leistung abseits des Wettkampfsports?

Wir waren einst ein Arbeitersportverein, wurden 1933 von den Nazis verboten, bekamen unseren Platz am Main abgenommen. In dieser traurigen Epoche haben sich ehemalige Mitglieder heimlich zusammengefunden und die Basis gelegt, dass der Verein Ende der 1940er Jahre wieder erwacht und nicht untergegangen ist. Das ist eine Leistung, die man nicht genug würdigen kann.

Kommen wir zum Tiefpunkt...

Das Bädersterben in Offenbach Anfang der 1990er Jahre hat unseren Sportbetrieb und unser Vereinsleben zusammengehauen. Das Tambourbad, in dem wir im Sommer trainiert haben, das alte Stadtbad, das Parkbad – da waren wir zuvor überall präsent. Die einzige Trainingsfläche, die uns geblieben ist, war die im Waldschwimmbad, Heimat des Konkurrenten EOSC mit dessen großer Schwimm- und Wasserballabteilung. Wir hatten damals 450 Mitglieder und binnen weniger Jahre keine Angebote mehr für Breitensportler. Es hat viele Jahre gedauert, bis wir uns davon erholt hatten.

Was stimmt Sie zuversichtlich, dass es den WVO auch in 100 Jahren noch gibt?

Die Tatsache, dass Schwimmen eine Kulturtechnik darstellt, die nicht aussterben darf. Aus Sicherheits- und Gesundheitsgründen dürfen Schwimmvereine nie verloren gehen.

In der Stadt Offenbach gibt es zwei davon...

Die Situation im Schwimmbad auf der Rosenhöhe ist für uns jetzt relativ zufriedenstellend. Es ist genug Platz für uns und den EOSC, der im Leistungssport etwas zurückgetreten ist. Wir können das ganze Jahr auf der langen Bahn trainieren und auch die langfristige Planung der Stadt für das Schwimmbad stimmt uns zuversichtlich.

Das heißt?

Es wird auf der Rosenhöhe neue Duschen und Umkleidekabinen geben, das 25-Meter-Becken wird ertüchtigt und vielleicht auch mit Traglufthalle versehen. Zum Abschluss soll die gesamte Technik auf einen zeitgemäßen Stand gebracht werden. Wir werden zukünftig Räumlichkeiten bekommen, wo wir unsere Sportgeräte unterbringen können und auch Teambesprechungen abhalten können. Diese Möglichkeiten haben wir seit Jahren nicht mehr. Auch die finanzielle Sicht wegen der Bahnenmiete lässt sich jetzt besser kalkulieren. Wir sind guter Hoffnung, weiter wachsen zu können.

Erklären Sie das doch bitte mal mit der Miete für die Bahnen...

Die Miete pro Bahn auf der Rosenhöhe ist laut Stadt ab 2024 für alle Offenbacher Schwimmvereine gleichgestellt. Wir müssen pro Bahn pro Stunde 6,50 Euro zahlen - und das ist für fünf Jahre festgelegt. Da weiß man, woran man ist..

Klingt angesichts der vielen Athleten dennoch nach viel Geld.

Ja. Wir zahlen bisher pro Jahr rund 24 000 Euro Bahnenmiete an den EOSC, bekommen von der Stadt aber auch wieder einen Teil zurück.

Wie kommt das zustande?

Wir bekommen von der Stadt eine jährlich Förderung in Höhe von 6000 Euro, die einst mit den politischen Gremien vereinbart wurde. Für die verbleibenden 18 000 Euro erhalten wir weitere kommunale Hilfen, müssen letztlich rund 10 000 Euro selbst tragen. Das sind aber rund 70 Prozent der Mitgliedsbeiträge, unser Handlungsspielraum ist nicht allzu hoch. Leider sind auch die Meldegebühren bei Wettkämpfen enorm gestiegen.

Nennen Sie mal eine Zahl.

Bei einer Deutschen Meisterschaft liegt die Gebühr pro Wettkampf pro Schwimmer bei 25 bis 30 Euro. Bei Bezirksmeisterschaften sind das noch immer sechs bis neun Euro pro Start pro Schwimmer. Und da kommen wir schon mal locker auf mehr als 100 Starts an einem Wochenende

Was tun Sie?

Wir sind auf Spenden angewiesen, zum Beispiel von der EVO oder von der Sparkassen Sportstiftung. Ohne Partner aus der Wirtschaft und deren finanzielle Hilfe sind weitere sportliche Aufstiege nicht zu stemmen. Leider gibt es ja nicht mehr viele dieser inhabergeführten Firmen in der Stadt. Und die großen Firmen, selbst wenn sie eine Filiale in Offenbach haben, unterstützen nun mal keine Schwimmer in kleinen Vereinen. Da wird das Sportsponsoring größtenteils national vergeben und landet auch selten im Schwimmsport. Zumal der Schwimmsport in Deutschland abgesackt ist. Es gibt nur noch wenige Vereine wie den SC Magdeburg oder die SG Frankfurt, die international für Furore sorgen können.

Der EOSC war einst eine große Nummer. Inzwischen hat der WVO den EOSC in sportlicher Sicht abgelöst...

Der EOSC hat seine Ausrichtung im Wettkampfsport vor fünf Jahren neu aufgestellt. Die stärksten Schwimmer haben daraufhin den Verein verlassen und sich in Frankfurt, Wiesbaden oder Darmstadt neu orientiert. Wir hingegen habe in diesem Zeitraum versucht, mit großer Kontinuität Talente für Wettkämpfe aufzubauen und arrivierte Schwimmer bei der Stange zu halten. Wir kommen langsam, aber stetig voran. Mit Emilie und Kira haben wir zwei Schwimmerinnen im Landeskader und sind seit Januar 2023 auch tragender Verein des Kaderstützpunktes Offenbach.

Sie selbst waren als Schwimmer für den EOSC in der Bundesliga am Start, während Ihr Vater Klaus schon WVO-Vorsitzender war. Wie konnte es denn dazu kommen?

Das war eine Entscheidung der sportlichen Vernunft. Ich war 1982 erstmals Deutscher Jahrgangsmeister über 200 m Brust. Der Bundestrainer hat mir damals gesagt, wenn ich weiterkommen will, müsse ich mir einen großen Verein suchen und in der Bundesliga schwimmen. Der EOSC war eine Top-Adresse, mein Bruder schon da. Mein Vater hat zwar nicht Hurra geschrien, aber auch ihm war klar, dass das der richtige Weg für mich ist. Der Wechsel musste sein. Sportlich war das die beste Entscheidung, ich habe sie nie bereut. Heute arbeite ich für meinen Verein mit dem EOSC so gut zusammen, wie das nur geht.

Aber macht es denn nicht vielleicht doch Sinn, mit dem EOSC mehr zusammenzuarbeiten? Die große Schwimmgemeinschaft Offenbach?

Gemeinsames Training, Kräfte bündeln, Kosten reduzieren – ja, es macht langfristig Sinn, sich zumindest über eine Startgemeinschaft Gedanken zu machen. Denn auch die Trainer sind rar – und die gewerblichen Schwimmschulen machen uns zusätzliche Konkurrenz. Ja, so ganz ausschließen sollte man da nichts. Grundvoraussetzung wäre ein gemeinsames Ziel, für das sich alle Partner vorbehaltlos einsetzen.

Das Gespräch führte Holger Appel

Schwimmen – ein intensiver Sport, nicht allzu interessant für große Sponsoren. Der WVO kennt das aus eigener Erfahrung. Hier eine Schwimmszene von einem Freistil-Start bei einem Frauen-Wettbewerb. © imago