Sportverbot für Cinqueoncie

Luca Cinqueoncie, Junioren-Weltmeister © Privat

Die geplante Junioren-Weltmeisterschaft zwischen Luca Cinqueoncie und Leon Maric kann nicht wie geplant im Rahmen der großen Wasserman Boxing-Gala am 22. Oktober in der Frankfurter Fabriksporthalle stattfinden. Der junge Offenbacher Cinqueoncie musste das Duell krankheitsbedingt absagen.

In den letzten Tagen beobachtete das Team des 21 Jahre alten Halbschwergewichtlers einen Leistungseinbruch im Training, woraufhin ärztliche Untersuchungen durchgeführt wurden. Dabei wurden ein Infekt und auffällige Blutwerte festgestellt und Luca Cinqueoncie erhielt ein sofortiges striktes Sportverbot.

Kalle Sauerland, Global Head of Boxing bei Wasserman: „Es ist sehr schade, dass Luca Cinqueoncie so kurz vor dem Fight erkrankt ist und nicht in den Ring steigen kann, aber wir müssen dem Rat der Ärzte folgen und den Kampf leider absagen. Die Gesundheit geht immer vor!“

Cinqueoncies Promoter Rainer Gottwald fügte hinzu: „Es ist sehr, sehr traurig für den Jungen. Aber ich bin mir sicher, dass er bald wieder angreifen kann und 2023 tolle Erfolge feiern wird.“ vvg