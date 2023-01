Stadtmeisterschaften: OSC Rosenhöhe wieder vor den Kickers - 3000 Zuschauer an drei Tagen

Von: Holger Appel

Den Titel verteidigt. Das Team des OSC Rosenhöhe um Torjäger Christian Rüger (vorn links, neben dem Pokal) und Final-Torschütze Jakob Richter (oben, 5. von rechts) mit Offenbachs Oberbürgermeister Felix Schwenke (ganz rechts vorn), Kreisfußballwart Jörg Wagner (oben rechts) und dem Team des Sportamtes um Manfred Ginder (oben, 5. von links). Ganz links: Henning Hehner (SKG Rumpenheim), mit fast 81 Jahren noch immer als Ehrenamtler in der Turnierleitung dabei. © Patrick Scheiber

Offenbach – Der OSC Rosenhöhe hat am Sonntagabend die Fußball-Stadtmeisterschaften in der Bürgeler Sportfabrik gewonnen. In einem eher schleppenden Finale setzte sich der Gruppenligist mit 1:0 gegen die zweite Mannschaft der Kickers durch. Jakob Richter erzielte den entscheidenden Treffer, Torwart Nicholas Läpple sicherte seinem Team mit einigen guten Paraden den Erfolg. Auch 2020, beim letzten Turnier vor der Corona-Zwangspause, hatte die Rosenhöhe den OFC im Endspiel geschlagen. Im Neunmeterschießen um den dritten Platz setzte sich der FC Germania Bieber im Duell zweier Kreisoberligisten mit 4:2 gegen den

VfB 1900 durch.

Organisatoren mit Turnierverlauf zufrieden

Trotz der unrühmlichen Momente in der Zwischenrunde (siehe unten) zeigte sich Alexander Knöß, Turnierchef des Sportamtes, letztlich zufrieden: „Das Wochenende hat bis auf diese Szenen, die natürlich keiner sehen will, großen Spaß gemacht. Wir hatten an den drei Tagen rund 3000 Zuschauer in der Halle, hatten von vielen Vereinen positive Rückmeldungen. Wir werten das als Auftrag für die Zukunft, dass wir diese Veranstaltung wieder etablieren. Wir müssen aber sehen, dass wir es noch besser machen können.“



Manfred Ginder, Leiter des Sportamtes, ergänzte: „Man hat gemerkt, dass die Leute wieder heiß sind auf Fußball, die Resonanz war trotz anfänglicher Skepsis überragend.“ Ginder verwies zudem auf die neue Anzeigentafel über dem einen Tor, auf dem Spielzeit, Torschützen, Ergebnisse und Tabellen ständig aktualisiert werden. Ein guter Service für die Zuschauer.



Schoss Rosenhöhe zum Titel: Jakob Richter (rechts). © Patrick Scheiber

Auf jener Anzeigetafel stand am Ende der OSCR als Meister. „Es ist für uns alles optimal gelaufen“, freute sich Rosenhöhe-Co-Trainer Torsten Hertz über die gelungene Titelverteidigung. „Wir sind während des gesamten Turniers ungeschlagen geblieben und haben auch keine Verletzung erlitten“, lautete das positive Fazit. Abteilungsleiter Patrick Ihlefeld ergänzte: „Wir haben im Halbfinale und im Finale keinen Gegentreffer kassiert. Das spricht für sich. Wir haben verdient gewonnen.“

OFC-Reserve zittert sich ins Finale

Auch Alexander Schwarzenberger war zufrieden. „Wir haben uns gegenüber dem Samstag gesteigert“, sagte der Trainer der zweiten OFC-Mannschaft. „Für viele meiner jungen Spieler war es das erste Hallenturnier bei den Aktiven. Mit dem ganzen Drumherum mussten sie erst einmal zurecht kommen. Sie haben sich den zweiten Platz erkämpft.“ Alfred Kaminski, Leiter des OFC-NachwuchsLeistungszentrums, meinte: „Das war ein enges und faires Finale, das in beide Richtungen hätte ausgehen können. Das war alles okay.“



Im ersten Halbfinale war Germania Bieber gegen den OFC zunächst chancenlos. Atilla Karaca hatte die Kickers in Führung gebracht, Erdem Demhat und Okan Savas stockten auf, Joel Seidel und Bilal El Assraoui verkürzten für Bieber, die Kickers zitterten sich ins Finale.

Stadtmeisterschaften Offenbach: Bieber zeigt Moral

Mit dem gezeigten Abschneiden während des Turniers war Biebers Trainer Marco Schwarzkopf sehr zufrieden. „Wir haben nur ein Spiel verloren, leider gegen den OFC die ersten fünf Minuten verschlafen.“ Schwarzkopf lobte sein Team. „Wir haben Moral gezeigt, sind auf 2:3 herangekommen, leider ist uns der Ausgleich nicht mehr gelungen“, zog er dennoch ein positives Fazit.



Im zweiten Halbfinale dominierte der OSC Rosenhöhe gegen den VfB. Dario Fazio schoss den Gruppenligisten OSCR in Führung und erhöhte eine Minute später auf 2:0. Daniel Pfitzer beseitigte mit dem 3:0 die letzten Zweifel am Finaleinzug des OSCR.



Jubel bei den Kickers. Die E-Jugend dominierte das Turnier deutlich. © Patrick Scheiber

In der Zwischenrunde hatte vor allem Gruppenligist DJK Sparta Bürgel als Letzter der Gruppe B enttäuscht. Die Bürgeler verloren alle vier Partien gegen klassentiefere Gegner. Abteilungsleiter Olaf Happel sprach denn auch von einer „katastrophalen Vorstellung“.



In der U11 dominierten die Kickers deutlich vor dem OSCR, gewannen das Finale mit 7:0. „Die E-Jugendlichen waren richtig gut“, freute sich Kaminski über das eine oder andere Kabinettstückchen der jüngsten Kicker.



Tumulte nach provokanter Geste - Turnier kurz vor dem Abbruch Offenbach – Die Offenbacher Fußball-Stadtmeisterschaften in der Bürgeler Sportfabrik standen gestern Nachmittag kurz vor dem Abbruch. Das bestätigte Kreisfußballwart Jörg Wagner. Ein Spieler der Kickers hatte am Ende der Zwischenrunden-Partie gegen den Türk. SC (1:0) die Fans der unterlegenen Mannschaft mit einer provokanten Geste angestachelt und für einen Massenauflauf am Spielfeldrand gesorgt. Es ging aber noch mal glimpflich aus.

„Der Sonntag hat gezeigt, dass wir als Turnierleitung und Organisatoren Redebedarf haben. Das waren zuvor zwei wunderbare Turniertage mit tollen Spielen vor großer Kulisse. Der gute Eindruck wurde binnen weniger Augenblicke zerstört“, sagte Wagner.

Alfred Kaminski, der Leiter des Nachwuchsleistungszentrums des OFC, zeigte sich frustriert. „Wir werden diesen Vorfall intern besprechen. Provokationen dürfen nicht sein, aber man muss hier das Sicherheitskonzept überdenken. Grundsätzlich wünsche ich mir, dass man Dinge auf dem Feld mit sportlichen Leistungen austrägt.“ Zuvor habe es auf der Tribüne schon die eine oder andere Rangelei gegeben. Alexander Knöß, Turnierchef vom Sportamt, sagte: „Es ging um das Halbfinale, die Emotionen sind übergeschwappt. Wir haben ja zum Glück die Kamera oben auf der Tribüne, werden das sicher aufarbeiten können. Es waren aber auch viele Leute dabei, die versucht haben zu schlichten. Das sollte man nicht vergessen.“ Sie haben sicherlich Schlimmeres verhindert.

Der OFC-Spieler wurde laut Wagner sofort aus dem Turnier genommen. „Das wird sicherlich ein Fall für das Sportgericht“, sagte der Kreisfußballwart. app