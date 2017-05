700 bis 800 Starter beim wumboR-Lauf in Rödermark

Sonntag ab 9.30 Uhr quer durch alle Stadtteile

Rödermark - Am Sonntag findet in Rödermark die elfte Auflage des wumboR-Laufs statt. Neben einem Lauf über zehn Kilometer und einem Halbmarathon gibt es mehrere Schülerläufe und einen Walking-Wettbewerb. Start und Ziel ist das Badehaus in Urberach.