Die Stimmen zum Hessenliga-Rückzug der Sportfreunde

Seligenstadt - Zum freiwilligen Rückzug der Sportfreunde Seligenstadt aus der Fußball-Hessenliga gehen die Meinungen von Beteiligten und Konkurrenten auseinander:

Viktor Krist (Spieler der Sportfreunde): „Zuletzt deutete die Tendenz auf einen Verbleib in der Hessenliga hin – vor allem weil die sportliche Führung viel dafür getan hat. Natürlich sind die Argumente des Vereins nachvollziehbar, für uns als Spieler ist die Entscheidung aber mehr als enttäuschend.“

Jan Hertrich (Spieler der Sportfreunde): „Als uns die Entscheidung mitgeteilt wurde, herrschte erst einmal Unverständnis. Wenn diese Phase überstanden ist, muss man es aber akzeptieren. Die Hessenliga ist eben keine rentable Klasse.“

Rudi Bommer (Trainer des SC Hessen Dreieich): „Es tut mir sehr leid. Aber Seligenstadt ist ein seriöser Verein, sodass die Verantwortlichen wissen werden, was das Beste ist. Leider werden die finanziellen Ansprüche immer höher. Auf einer anderen Ebene haben wir das in dieser Saison ja auch schon zu spüren bekommen, als wir den Aufstieg in die Regionalliga nicht wahrnehmen konnten. Schade ist, dass ein Derby wegfällt.“

Angelo Barletta (Trainer beim FC Bayern Alzenau): „Leider hat das Geld wieder über den Sport gesiegt. Für mich ist der Rückzug daher nicht zu verstehen. Natürlich muss alles passen, wenn man weniger finanzielle Mittel zur Verfügung hat. Unmöglich ist es aber nicht. Ich hätte Seligenstadts Trainer Lars Schmidt die Hessenliga auch mit kleinem Budget und einem vielleicht verjüngten Kader zugetraut.“

Peter Zimmerer (Abteilungsleiter bei Viktoria Urberach): „Die Entscheidung ist nachvollziehbar. Man braucht halt ein bisschen Geld für die Hessenliga. Und wenn das nicht mehr da ist, macht es wenig Sinn.“ (dani)

