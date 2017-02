Universe-Coach  über die NFL-Saison und Football in Frankfurt

Frankfurt - Markus Grahn (47) ist Cheftrainer von Football-Erstligist Frankfurt Universe. Der Braunschweiger gilt als einer der erfolgreichsten Coaches in Deutschland, führte die Men-in-Purple 2015 mit einer makellosen Bilanz zum Aufstieg in die German Football League (GFL).

Herr Grahn, wie fällt Ihr Resümee der NFL-Saison aus?

Es standen die vier Teams mit den besten Quarterbacks im Halbfinale. Daran sieht man, wie wichtig diese Position ist. All diese Klubs sind fast jedes Jahr in den Play-offs, weil sie gute Spieler haben, aber auch exzellente Trainer. Es gibt Mannschaften, die es seit Jahren nicht in die Play-offs schaffen, obwohl sie tolle Spieler haben. Die Gründe dafür liegen sicher neben dem Feld.

Gibt es ein Team, mit dem Sie stark sympathisieren?

+ Frankfurt Universe-Trainer Markus Grahn © C-Sportpics Ich bin zwar kein Fan der New England Patriots, aber ein großer von Coach Bill Belichick. Was der dort geschaffen hat, ist schwer zu wiederholen, egal auf welchem Level. Ihm geht es nur um den Sport, alles andere ist egal.

Unterhalten Sie Kontakte nach Nordamerika durch ihre NFL-Europe Zeit mit der Frankfurt Galaxy?

Ja. Zu Alex van Pelt, dem Quarterback-Trainer von Aaron Rodgers (Green Bay). Er hatte den gleichen Job auch schon 2005 bei Frankfurt Galaxy.

Ihr Tipp fürs Finale?

Da ich eigentlich mit meinen Tipps immer schief liege, aber möchte, dass die Falcons gewinnen, tippe ich auf die Patriots. Das hat zuletzt immer funktioniert (lacht). Ich habe eines der Play-off-Spiele in Atlanta gesehen, das hat mich schon sehr beeindruckt.

Wie beurteilen Sie die Entwicklung am Football-Standort Frankfurt und wie hat sich Ihre Rolle verändert?

Mein erster Aufgabenbereich ist die Entwicklung des Footballprogramms in Frankfurt, Organisation, Coaching und die Betreuung der Spieler über zwölf Monate. Bei der Galaxy ging es darum, ein Ereignis zu produzieren, das gilt auch heute für das Management der Universe. Aber Trainer , Staff und die Spieler stellen das Produkt her, das dann präsentiert wird.

Wie wichtig ist dabei der sportliche Erfolg?

Sportlicher Erfolg ist das beste Marketing, deshalb tun wir alles, um das zu gewährleisten. Dies geht weit über das Rekrutieren guter Spieler hinaus. Die Weiterentwicklung aller Spieler im Dienste der Mannschaft ist dabei der wichtigste Teil. Unser kurzfristiges Ziel für die Saison 2017 ist mindestens den zweiten Platz in der GFL Süd zu wiederholen und das Halbfinale zu erreichen. (ulan)

