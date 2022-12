SV Pars siegt, OSC und Kickers patzen

Teilen

Einen Schritt zu spät, letztlich aber erfolgreich. Gianluca Alessandro vom SV Pars (rechts) im Zweikampf mit Jona Spindler von der Reserve des FC Erlensee. Die Neu-Isenburger gewannen 3:1. © adrian

Der SV Pars Neu-Isenburg setzt sich in der Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost von der Konkurrenz ab. Am Sonntag gewann die Mannschaft von Trainer Dejan Alempic mit 3:1 beim 1. FC Erlensee II und nahm die Patzer der Verfolger gegen Abstiegskandidaten zur Kenntnis.

Offenbach – Der OSC Rosenhöhe zog überraschend gegen Germania Klein-Krotzenburg mit 1:2 den Kürzeren. Mit dem gleichen Resultat unterlag Kickers Obertshausen beim SVG Steinheim.

FC Bayern Alzenau II - SG Nieder-Roden 1:4 (1:2). Die SG Nieder-Roden erwischte einen Auftakt nach Maß und ging bereits in der fünften Minute durch Stürmer Janis Wagner in Führung. Per Kopf leitete Wagner auch den zweiten Treffer der Rodgauer ein, Nebojscha Nikolov schloss gekonnt per Direktabnahme ab (23.). Sieben Minuten vor der Pause erlief der Alzenauer Cem Bolgi einen zu kurz geratenen Rückpass von Kai Holzschneider und verkürzte für die Hessenliga-Reserve auf 1:2. Kurz nach der Pause stellte die SGN den alten Abstand wieder her, als Nikolov nach Zuspiel von Ibrahim Ekici vor dem Alzenauer Tor eiskalt blieb. Spätestens nach 76 Minuten war die Partie entschieden. Adrian Postall nutzte einen Fehler von FCB-Keeper Joel Andres aus und netzte zum 1:4 ein. „Die SG Nieder-Roden hat losgelegt wie die Feuerwehr und hätte das Spiel auch schon früher für sich entscheiden können“, sprach Alzenaus Sprecher Eric Gentil von einen hochverdienten Gästesieg.

Nieder-Roden: Bartke - Ternay (68. Dobrunat), Holzschneider, Koser, Ekici (73. Erb), Völker, Ermert, Gashi (80. Koser), Nikolov (80. Spataro), Postall, Wagner

Tore: 0:1 Wagner (5.), 0:2 Nikolov (23.), 1:2 Bolgi (38.), 1:3 Nikolov (52.), 1:4 Postall (76.)

SV Bernbach - 1. FC Langen 4:3 (1:1). Der 1. FC Langen hat ersatzgeschwächt beim abstiegsbedrohten SV Bernbach eine bittere 3:4-Niederlage kassiert. Fabio Mola hatte die Truppe von Trainer Marco Betz in der zweiten Hälfte zwei Mal in Führung geschossen, doch die Freigerichter kamen angetrieben von ihrem stärksten Spieler, Tim Franz, immer wieder ins Spiel zurück. In der Nachspielzeit bejubelte der SVB durch Florian Franz sogar noch den 4:3-Siegtreffer. „Wir haben das Spiel gemacht und hatten auch die etwas besseren Chancen, das Spiel hätte in der zweiten Halbzeit auch für uns ausgehen können“, sprach Betz von einem am Ende offenen Schlagabtausch. Ein Unentschieden wäre in den Augen des FCL-Coachs ein gerechtes Ergebnis gewesen, doch so mussten die Langener mit leeren Händen nach hausen fahren.

Langen: Jonientz - Navidi, Nedwied, Marinovic, Ahmadi (80. Siringül), Mola, Wolfarth, Deuker, Boskovic, Arat, Seibel

Tore: 1:0 T. Franz (33.), 1:1 Wolfarth (37.), 1:2 Mola (47.), 2:2 T. Franz (53.), 2:3 Mola (54.), 3:3 P. Peter (56.), 4:3 F. Franz (90.+2)

OSC Rosenhöhe - Germania Klein-Krotzenburg 1:2 (0:1). Der OSC Rosenhöhe ist kurz vor der Winterpause außer Tritt geraten. Nach der 2:6-Klatsche bei Germania Dörnigheim kassierten die Offenbacher gegen Kellerkind Germania Klein-Krotzenburg eine völlig überraschende 1:2-Heimniederlage. Für die Gäste sind die unverhofften drei Punkte im Abstiegskampf natürlich Gold wert. Die Toskovic-Elf agierte mit hoher Effizienz: „Sie haben aus drei Torchancen zwei Treffer gemacht“, berichtete OSC-Sprecher Christoph Eyrich. Nach der von Lucas Eckert erzielten Pausenführung glänzte die Germania kurz nach der Pause mit einem toll herausgespielten Treffer. Andrej Kolchak schloss zum 0:2 ab. Die ersatzgeschwächten Hausherren konnten nur noch durch den eingewechselten Mike Osmanovski verkürzen. „Wir sind auf der letzten Rille gelaufen. Die Jungs haben sich aufgerieben, doch mehr war einfach nicht drin“, resümierte Eyrich. Ein Dankeschön ging an den 51-jährigen Oliver Muthig, der als OSC-Torhüter einsprang.

Rosenhöhe: Muthig - Demir (70. Osmanovski), Wenzel (60. Richter), Filges, Harmanci, Kaus, Celik (65. Dahri), Aronovici (89. Muhadzeri), Sachs, Gallus, Schumacher

Klein-Krotzenburg: Zelder - Doschek, Merten, Schösser (72. Seker), Eckert, Beck (85. Spahn), Naouassi, Matijevic, Schwab (90.+1 Alexej Kolchak), Toskovic, Andrej Kolchak

Tore: 0:1 Eckert (29.), 0:2 Andrej Kolchak (49.), 1:2 Osmanovski (78.).

SVG Steinheim - Kickers Obertshausen 2:1 (1:0). Das waren fette Punkte im Abstiegskampf. Dank eines Last-Minute-Treffers von Michael Kohnke zwang der SVG Steinheim die favorisierten Kickers in die Knie. „Wir hatten Spielglück, was ja sonst eher selten der Fall war“, freute sich SVG-Abteilungsleiter Bernd Hartmann über drei Punkte. Auf Gästeseite war Trainer Marcel Dindorf weniger amüsiert. Er kassierte nach Spielschluss wegen Reklamierens die Rote Karte. Zehn Minuten vor dem Abpfiff war der Ex-Steinheimer Daniel Bacher wegen Nach-tretens vom Platz geflogen. Da stand es noch 1:1. Allerdings deutete sich da bereits eine sehr lange Nachspielzeit an, da die Gäste verletzungsbedingt im zweiten Abschnitt ihren Torhüter wechseln mussten und dieser Vorgang zu einer nicht unerheblichen Spielunterbrechung geführt hatte.

Steinheim war in einem Kampfspiel auf Augenhöhe in der ersten Halbzeit durch einen verwandelten Strafstoß von Kohnke in Führung gegangen. In der gesamten zweiten Hälfte stand die Partie Spitz auf Knopf. Der Ausgleich der Kickers resultierte ebenfalls aus einer Standardsituation. Ediz Davulcu verwandelte in der 80. Minute einen Freistoß. Kurz vor dem Ende der Nachspielzeit setzte die Fil-Elf dann den entscheidenden Konter und Michael Kohnke durfte sich dank Treffer Nummer zwei als Matchwinner feiern lassen.

Steinheim: Lopez - Skok, Camara, Lundy, Rachor, Boukraa (90.Oeler), Sen, C. Busch, P. Busch (73. Hillemann), Kohnke, Böttler

Obertshausen: Bohn (66. Files) - Höf (77. Mesquita), Davulcu, Aydin, Savic, Mannhart, Weirich, Bacher, Goldammer, Dindorf, Krikser

Tore: 1:0 Kohnke (32./FE), 1:1 Davulcu (80.), 2:1 Kohnke (90.+7)

Rot: Bacher (84.)

Germania Großkrotzenburg - DJK Sparta Bürgel 2:1 (1:0). Dank eines Doppelpacks von Jaouad El Kaddouri behielt der FC Germania Großkrotzenburg drei wichtige Punkte im Oberwaldstadion. Die Elf von Sahin Arslanergül begann couragiert und arbeitete früh auf den Führungstreffer hin. Jonas Günther kam nach einer Viertelstunde frei zum Abschluss, scheiterte aber am gut reagierenden Sparta-Torwart Timo Köhl. Weniger glücklich agierte Köhl fünf Minuten später, als er einen Pressschlag gegen Jaouad El Kaddouri verlor und der Germania-Angreifer danach zum 1:0 ins leere Tor schieben konnte. Beim 2:0 profitierte El Kaddouri von einer glänzenden Vorarbeit von Kenan Ölmez, der sich gut über Außen durchsetzte und genau in die Mitte passte. In der Schlussphase dezimierte sich Bürgel durch zwei Ampelkarten für Philipp Klaussner und Marvin Heublein. Trotzdem musste die Germania zittern, da Bürgels Torjäger Benjamin Braus nach einer Ecke in der 86. Minute der Anschlusstreffer gelang und die Gäste danach trotz Unterzahl auf den Ausgleich drängten. „Das war ein Kampfspiel, was aber nicht überraschend kam, da unser Platz derzeit auch keinen filigranen Fußball zulässt“, meinte Germania-Sprecher Gerald Trageser. „Bei uns ist die Luft etwas raus, die Saison war sehr lang“, kommentierte Bürgels Trainer Bore Markovic.

Bürgel: Köhl - Höhn, Klaussner, Miehm, Gonta (71. Corlija), Heublein, Kryvobedryi, Haznadar, Hadzic, Gligorov (81. Djordjevic), Braus

Tore: 1:0 und 2:0 El Kadourri (20./63.), 2:1 Braus (86.)

Gelb-Rot: Klaussner (70.) und Heublein (90.)

1. FC Erlensee II - SV Pars Neu-Isenburg 1:3 (0:0). In der ersten Hälfte bot die Erlenseer Hessenligareserve dem Spitzenreiter richtig gut Paroli. „Das war ein starkes Gruppenligaspiel, in dem sich beiden Mannschaften zunächst neutralisiert haben. Wir haben gut und kompakt verteidigt“, berichtete FCE-Trainer Tim Mulfinger. Nach der Pause gab es umstrittene Szenen. Zunächst einen Handelfmeter, den Sinisa Alempic zur Gästeführung verwandelte (55.). Fünf Minuten später wollte FCE-Kapitän Philipp Müller einen Freistoß schnell ausführen und sah wegen des folgenden Gerangels die Rote Karte. In Unterzahl kämpfte sich Aufsteiger Erlensee mit dem Ausgleichstreffer, der aus einem Eigentor von Sinisa Alempic resultierte, zunächst zurück. Der eingewechselte Anis Nassif rückte für den SV Pars mit einem Doppelpack die Dinge zurecht.

„Nach dem zweiten Rückstand konnten wir nicht mehr nachlegen“, meinte Mulfinger. Neu-Isenburgs Co-Trainer Kerim Acikel war zufrieden: „Erlensee hat in der ersten Halbzeit wirklich gut dagegengehalten, doch unsere Umstellungen in Hälfte zwei haben sich am Ende ausgezahlt.“

SV Pars: Bayar - Dejanovic, Rasch (46. Nassif), Bozina, D. Alempic, Mouhaman, Gschwender, Cociu, S. Alempic, Erdem (75. Cesari), Alessandro

Tore: 0:1 S. Alempic (55./HE), 1:1 Eigentor S. Alempic (70.), 1:2 und 1:3 Nassif (73., 82.)

Rot: Müller (60.) fs