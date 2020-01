Vom Talent her mit Schwabach ebenbürtig

Langen – Wer das Auftaktspiel 2020 klar gewonnen und eine überragende Dreierquote aufzuweisen hat, dazu fast vollzählig antreten kann, sollte positiv gestimmt sein. Doch Thorsten Schulz, Trainer der Rhein-Main Baskets, befindet sich in der Zwickmühle.

„Alle trainieren gut mit, sind bei den Spielen motiviert, aber ich kann leider nicht alle gleichmäßig einsetzen. “.

Eigentlich ein Luxusproblem, doch Schulz hat festgestellt, dass durch ständige Wechsel auch mal ein Bruch ins Spiel kommt. „Gegen Saarlouis sah man, dass da der Schwung nicht mehr so da war und es Schwankungen gab.“ So setzten sich die Baskets beim 85:71 im Kellerduell erst in der Schlussphase entscheidend ab.

„Wir müssen noch aggressiver von der Bank auftreten. Das Potenzial lassen die Mädels ja immer wieder aufblitzen, aber es fehlt noch etwas die Konstanz, dann ist auch eine größere Rotation möglich“, fordert Schulz.

Der Trainer nennt als Beispiel Sari Cornelius (18), die im Training fleißig arbeitet, bei jedem Spiel dabei ist, aber noch wenige Einsatzzeiten erhält. „Ich muss eben immer auch die Spielsituation im Blick behalten.“

Das wird er auch am Sonntag (16 Uhr) tun, wenn sein Team beim Vierten Baskets Schwabach antritt. Einem Gegner, den Schulz als „unangenehm“ einstuft. Herausragend: Spielmacherin Deeshyra Thomas, die mehr als 20 Punkte im Schnitt erzielt. Dicht gefolgt von der Kanadierin Tessa Ratzlaff (19).

Chancenlos sieht Schulz sein Team aber keinesfalls, das das Hinspiel 62:64 verlor. „Vom Talent her sind wir ebenbürtig“. Diesmal fehlen aber die U18-Talente. Sie treten am Sonntag mit dem Bundesliga-Team in Rhöndorf an. Miriam Lincoln ist für den SV Dreieichenhain in der Regionalliga im Einsatz. „Das hat Vorrang. So werden wir es auch bis Saisonende halten. Sie weiß aber, welche Rolle sie bei uns einnehmen kann“, sagt Schulz, der sich mit Lincolns Debüt gegen Saarlouis sehr zufrieden zeigte. Wie auch Kapitänin Pia Dietrich: „Sie spielt mit viel Selbstvertrauen, das brauchen wir.“ jp