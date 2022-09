Tapferen Baskets geht die Luft aus

Von: Jörn Polzin

Monika Wotzlaw (links gegen Heidelbergs Miriam Diala) war mit 13 Punkten zweitbeste Werferin der Rhein-Main Baskets.

Viel Lob, aber keine Punkte gab es für die Rhein-Main Baskets zum Saisonstart der 2. Basketball-Bundesliga. Gegen Erstliga-Absteiger Heidelberg kämpfte der dezimierte Kader verbissen, führte lange, musste sich aber mit 53:54 geschlagen geben.

Langen – Auch am Tag danach schwankte Saymon Engler noch zwischen leichter Verärgerung und großem Stolz. Verärgerung darüber, dass seine Rhein-Main Baskets zum Saisonstart in der 2. Basketball-Bundesliga der Frauen einen möglichen Überraschungssieg aus der Hand gegeben hatten, nach zwischenzeitlicher 40:25-Führung noch mit 53:54 unterlagen. Stolz darüber, dass der ersatzgeschwächte Kader dem Erstliga-Absteiger USC Heidelberg einen großen Kampf geliefert hatte. „Wir haben uns stark präsentiert und es Heidelberg mit unserer Defensive über 40 Minuten schwer gemacht“, resümierte Coach Engler. Das kostete jedoch Körner. „Mit unserer kleinen Rotation ist uns dann leider die Puste ausgegangen.“

Lediglich acht Spielerinnen fanden sich zu Beginn auf dem Spielberichtsbogen, darunter drei Nachwuchskräfte und die angeschlagene Svenja Greunke (Rückenprobleme), die über weite Strecken geschont wurde. Dennoch starteten die Gastgeberinnen mit viel Energie in die Begegnung und bestimmten das Geschehen. Monika Wotzlaw und Alica Hesse zeigten sich in guter Form. Unterstützt von Jule Seegräber, Monika Crnjac und Mailien Rolf, sorgten sie für die 17:9-Führung nach dem ersten Viertel. Während die Heidelbergerinnen mit zwölf Spielerinnen antraten und munter durchwechseln konnten, hielten die Baskets mit sehr engagierter Verteidigung dagegen. Sie zwangen die Gäste zu schwierigen Abschlüssen, resultierend in einer schwachen Trefferquote. So blieb der Vorsprung trotz einiger Ballverluste der Baskets bis zur Halbzeit bestehen.

Auch der Einsatz von Svenja Greunke kann Niederlage nicht verhindern.

Als die Gastgeberinnen nach der Pause zum 40:25 (26. Minute) enteilten, schien die Überraschung immer näher zu rücken. Doch nach und nach mussten sie ihrem großen Einsatz in kleiner Besetzung Tribut zollen. Zudem waren ab der 27. Minute die einzig verbliebenen „Großen“, Monika Crnjac und Alica Hesse, mit je vier Fouls belastet. Heidelberg nutzte dieses Manko, fand besser in den Rhythmus und startete eine Aufholjagd. Vor dem Schlussabschnitt betrug der Rückstand nur noch fünf Punkte (37:42).

Als die Gäste beim 43:42 erstmals die Führung übernahmen, zog Engler seine letzte Option und beorderte Svenja Greunke aufs Feld. Die Ex-Nationalspielerin, die zuletzt nur dosiert trainieren konnte, versuchte alles, um der Mannschaft in den entscheidenden Sequenzen zu helfen. In der hektischen Schlussphase verpassten es die Baskets jedoch mehrfach, ihre 46:43-Führung weiter auszubauen. „Hier und da hätte noch der eine oder andere Freiwurf oder Korbleger fallen können, aber das gehört nun mal zum Spiel“, wollte Engler nicht hadern.

Gegen ein völlig entkräftetes Baskets-Team behielten die Heidelbergerinnen trotz Dreier von Seegräber und Treffer von Greunke knapp die Oberhand. Ausgerechnet Ex-Baskets-Spielerin Melina Karavassilis verhinderte dabei mit ihren Offensivrebounds in den letzten Sekunden die späte Wende. Engler: „Wir werden daran arbeiten, im Angriff noch konstanter zu werden. Dann freue ich mich schon auf die nächste Aufgabe in Speyer.“

Baskets: Wotzlaw (13), Seegräber (16), Greunke (4), Torney, Rolf (4), Crnjac, Mihaleszko (1), Hesse (9)