Tennisplätze gleich wieder voll belegt

Offenbach – Trotz der vereinzelten Regenschauer am Samstag haben die Tennisspieler aus Stadt und Kreis Offenbach die erste Chance genutzt und auf den Plätzen wieder die Schläger geschwungen. VON ROLF JOACHIM REBELL

Nahezu auf allen Anlagen war nach der Freigabe im Zuge der Lockerungen der Restriktionen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie die Nachfrage groß und die Plätze waren voll. Auch wenn nach dem ersten Training das obligatorische Händeschütteln fehlte und einige den anschließenden Plausch bei einem Getränk noch vermissen (die Gastronomie darf erst ab 15. Mai den Betrieb wieder aufnehmen), waren die Tennisspieler froh, endlich wieder ihrem Sport nachgehen zu dürfen.

Der Offenbacher TC verfügt über eine weitläufige Anlage von elf Plätzen. Am Samstag war Sportwart und Cheftrainer Günther Schellberg auch als Corona-Beauftragter seines Vereins vor Ort. „Unsere Mitglieder haben sich vorbildlich benommen, einige sind sogar mit Mundschutz auf die Anlage und den Platz gekommen“, gibt Schellberg erste Erfahrungen weiter. Beim OTC erfolgt die Platzbelegung noch vor Ort mit der gewohnten Magnet-Tafel mit den jeweiligen Namensschildern. „Wir haben in der Halle ein Online-Buchungssystem, das wir auch für unsere Freiluftanlage übernehmen wollen“, berichtet Schellberg.

In vielen Vereinen ist künftig eine Online-Buchung vorgesehen, zumeist auch per Handy möglich. „Sogar vom Parkplatz vor der Anlage aus. Ohne Buchung aber darf man die Anlage nicht betreten“, erläutert Florian Löhr, Vizepräsident des TC Rot-Weiß Neu-Isenburg: „Die Plätze sind vorbereitet und wir haben alle Verordnungen, soweit bekannt, erfüllt.“

Eine der Voraussetzungen ist ein Corona-Beauftragter in jedem Verein. Er soll darüber wachen, dass die Hygiene -Regeln eingehalten werden und die zumeist aufgestellten Hinweisschilder sichtbar sind.

Bei der vom Hessischen Tennis-Verband durchgeführten Befragung aller Mannschaftsführer gab es eine deutliche Mehrheit für eine Medenrunde. die nun Mitte Juni beginnen soll. Doch nach aktuellem Stand gibt es hier noch zahlreiche Bedenken. „Nach aktuellem Stand könnten wir nicht duschen und uns auch nicht mit unseren Gegnern nach dem Spiel zusammensetzen“, so Schellberg. „Auch mit den Fahrten zu Auswärtsspielen, bisher hatten wir jeweils drei, vier Personen in einem PKW sitzen. Aber die Mannschaften auf Bezirks- und Kreisebene wollen in der Mehrheit auf jeden Fall spielen. Im Jugendbereich gibt es gemischte Rückmeldungen“, so dass noch nicht entschieden ist, wie viele der ursprünglich 25 Mannschaften tatsächlich antreten werden.

Auch der THC Hanau hat den einzelnen Mannschaften die Entscheidung überlassen, ob und wie in dieser Saison Medenspiele absolviert werden. „Allerdings haben Vorstand und Trainer die Empfehlung ausgegeben, von einer Punktrunde abzusehen“, sagt Hanaus Trainer Felix Glattbach. „Die Regelung mit den Hygieneempfehlungen ist nicht präzise genug. Zudem ergibt sich auch die Frage zu den Fahrten für die Auswärtsspiele. Und was machen wir, wenn wir unverschuldet unsere Plätze nach einer Infektion eines Gastes schließen müssten?“ Zudem kritisiert Glattbach, der auch für den TC Bruchköbel Mannschaftsspieler ist, die Möglichkeit, eine Begegnung kurzfristig absagen zu können. „Da sagst du selbst andere Dinge ab und am Freitagabend bekommst du die Info, dass dein Gegner nicht antritt.“ Insgesamt 26 Mannschaften haben die Hanauer ursprünglich im Dezember 2019 für die neue Saison gemeldet. Wie viele jetzt tatsächlich antreten, werden die nächsten Tage zeigen.

Etwas anders sieht es bei den sechs gemeldeten Mannschaften der Turnerschaft Steinheim aus. „Wir werden mit allen gemeldeten Teams auch unter den neuen Bedingungen antreten“, sagt Sportwartin Ann-Cathrin Oefner, die selbst bei den Damen 30 am Start sein wird. „Wir haben es allen Spielern freigestellt und die Mehrheit möchte in diesem Sommer Medenspiele austragen.“

„Wir sind davon überrascht worden, dass sogar Doppel erlaubt sind“, merkt Matthias Renner, Vorsitzender des TC Heusenstamm, an. „Wir werden jetzt die Vorgaben für unsere Mitglieder modifizieren, damit auch bei möglichen Doppeln die Vorgaben eingehalten werden.“

Hoffnung, dass es bis zum geplanten Spielbeginn Mitte Juni weitere Lockerungen geben wird, hat Michael Otto, Vizepräsident des Hessischen Tennis-Verbandes. „Wir haben jedem Verein, jeder Mannschaft es überlassen, ob sie spielen möchte. Wir haben in der letzten Woche viele Rückmeldungen bekommen, mit unterschiedlichem Inhalt.“ Von „wie könnt ihr die Plätze freigeben“ bis zum „das hätte schon viel früher gemacht werden müssen“, lauteten die Reaktionen der Tennisgemeinde. „Ich denke, wir haben mit den Vorgaben für die Medensaison eine ausgewogene Entscheidung getroffen.“ Otto sprach von der „größten Brücke, die wir bauen konnten.“

Noch keine Entscheidung fiel zum Saisonverlauf der Regionalligen. „Der Deutsche Tennis-Bund wird bis Ende Mai tagen und an diesem Datum festlegen, ob die Regionalligen ähnlich wie die Bundesligen in diesem Jahr ausfallen oder ob sie stattfinden“, sagt Spielleiter Peter Becker aus Darmstadt. Es gibt eine Absichtserklärung der vier Regionalligen (Nordost, West, Südwest, Südost), dass am 14. Juni unter Beachtung aller Maßnahmen und Regelungen der Politik mit einer Punktrunde angefangen werden soll. „Wir haben die Notfallpläne in der Schublade.“