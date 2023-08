Testspiele der HSG Rodgau: Wimmer und Gutacker bringen neue Elemente

HSG-Zugang Clara Wimmer sammelte bereits Drittliga-Erfahrung bei der TSG Eddersheim. © Imago

Die Handballerinnen der HSG Rodgau Nieder-Roden stecken in einer langen Saisonvorbereitung. In den Testspielen sollen auch die Fans eingestimmt werden.

Nieder-Roden – An diesem Wochenende stehen erneut gleich zwei Testspiele auf dem Programm der Dritttliga-Handballerinnen der HSG Rodgau Nieder-Roden. Nachdem es am am vergangenen Wochenende zweimal auswärts gegen Zweitligisten ging, erwartet die HSG nun zu Hause zwei Oberligisten. Am Samstag (17.30 Uhr) trifft das Team von Ergün Sahin auf die HSG Hunsrück, am Sonntag (15 Uhr) ebenfalls in eigener Halle auf den SV Germania Fritzlar.

„Wir treffen auf zwei gute Oberliga-Teams, Fritzlar als Drittliga-Absteiger hat sicherlich wieder eine starke Truppe beisammen. Wir wollen die Testspiele nutzen, um auch unsere Fans auf das einzustimmen, was sie in der kommenden Saison von uns erwarten dürfen“, sagt Sahin.

„Wir haben eine sehr lange Vorbereitung. Wichtig war und ist es mir, dabei eine gute Balance zu finden, um dann Anfang September wirklich bei 100 Prozent zu stehen“, erklärt der HSG-Übungsleiter. Niederlagen in der Vorbereitung waren einkalkuliert: „Wir haben absichtlich auch gegen höherklassige Teams getestet, um unsere Grenzen rauszufinden und diese auszudehnen.“

Gegen Fritzlar und Hunsrück soll es auch ergebnismäßig passen. Dabei helfen sollen die beiden Zugänge Clara Wimmer und Lea Gutacker. Mit Wimmer (Jahrgang 2001) bekommt Sahin eine weitere Option am Kreis. Trotz ihrer Jugend kann sie bereits einiges an Drittligaerfahrung vorzeigen. Zuletzt spielte sie für die TSG Eddersheim, in der Jugend war sie für die HSG Bensheim/Auerbach aktiv. Die Sportliche Leitung um Jule Neubauer und Jana Schilling „war schon länger an einer Verpflichtung interessiert.“ Auch Clara Wimmer selbst freut sich sehr über ihren nächsten Schritt: „Ich habe mich in diesem Team von Anfang an wohl gefühlt und freue mich auf die Saison“, sagt Wimmer.

Der zweite Zugang ist eine Rückkehrerin. Lea Gutacker (Jahrgang 1999), zuletzt bei der ESG Crumstadt/Goddelau aktiv, spielte bereits für die zweite Mannschaft der Baggerseepiratinnen. „Leas großer Vorteil ist, dass sie auf fast allen Positionen einsetzbar ist und damit eine tolle Variabilität in unseren Angriff bringt“, erklärt Jule Neubauer.

Auch Cheftrainer Ergün Sahin ist bisher sehr zufrieden mit seinen beiden neuen Spielerinnen: „Sie bringen jeweils ein neues Element in die Mannschaft rein. Beide haben sich unfassbar schnell eingelebt und sind auch menschlich eine tolle Bereicherung für uns“, sagt der Trainer der Baggerseepiratinnen. (Niklas Mamat)