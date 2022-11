Basketball: Babenhausens Tim Schrädt lässt die Halle toben

Von: Jörn Polzin

Babenhausens Lars Teschke (rechts) setzt gegen Julian Lexa (SKG Roßdorf) zum Wurf an. In heimischer Halle fügte der TVB dem Oberliga-Tabellenführer die erste Saisonniederlage zu. © Ferreira

In Babenhausen endet das Basketball-Spiel per Buzzer Beater. Den „Haanerinnen“ des SV Dreieichenhain hilft die starke Trefferquote.

Offenbach – Dank des sechsten Sieges in Serie kletterten die Regionalliga-Basketballer des TV Langen auf den zweiten Tabellenplatz. Der TV Babenhausen überraschte den Tabellenführer, der EOSC meldete sich eindrucksvoll zurück. Zu einer 20:0-Wertung kamen die Langener Landesliga-Frauen, weil Gegner Weiterstadt III mangels Spielerinnen nicht antreten konnte. Die Männer des SC Steinberg mussten ihre Begegnung in Aschaffenburg wegen Krankheit absagen, sie wird am 11. März nachgeholt.

Basketball Regionalliga: TV Langen setzt Siegesserie fort

MÄNNER

1. Regionalliga

MTV Kronberg - TV Langen 75:85 (32:33). Die erwartet harte Nuss hatte der TVL in Kronberg zu knacken, obwohl das sieglose Schlusslicht auf die Leistungsträger Jonathan Mesghna und Julian Reinwald verzichten musste. Die Gäste schlugen ihren Gegner mit dessen Waffen – den Distanzwürfen. Am Ende standen 40 Versuche zu Buche. Vor allem Micha Fuss (5/7) und Philipp Jenkins (4/10) hatten ihr Visier gut eingestellt und waren maßgeblich an der 51:39-Führung (26,) beteiligt. Kronberg konterte zum 61:65, ehe Fuss und Jenkins beim 80:65 für die Vorentscheidung sorgten. „Das war ein Arbeitssieg“, meinte TVL-Coach Tobias Jahn und hob Risto Vasiljevic aus einer homogenen Mannschaft hervor. 52 Rebounds bedeuteten zudem einen Saisonbestwert.

TV Langen: Jenkins (17), Barth (7), Pons (3), Schäfer, Rappold (5), Fuss (15), Jacob, Janott, Droste (9), Winterhalter (10), Vasiljevic (17)

2. Regionalliga

1. FC Kaiserslautern - TV Langen II 42:77 (21:35). „Wir haben unser Spiel konsequent gegen einen phasenweise überforderten Gegner durchgezogen. Dabei standen die Vorzeichen nicht gut“, so TVL-Spieler Felix Lewe. Kapitän und Ligatopscorer Niklas Butz musste krankheitsbedingt pausieren. Aus privaten Gründen fehlte Max Püchert, wodurch die Gäste nur zu neunt die Fahrt auf den Betzenberg antraten. Dort legten sie einen furiosen Start hin (11:0), die aggressive Verteidigung ließ die Lauterer nicht zur Entfaltung kommen. Im Angriff lief der Ball gut durch die Reihen und die freien Korbleger fanden immer häufiger den Weg ins Netz. Dabei tat sich Max Trindeitmar, der 20 seiner 26 Punkte in der zweiten Hälfte erzielte.

TV Langen II: Trindeitmar (26), Chabot (20), Buschlinger (9), Overdick (7), Schuhmacher (4), Kessler (3), Palazzo (3), Richter (3), Lewe (2)

SG TV Dürkheim-BI Speyer II - BC Neu-Isenburg 79:89 (39:31). „Unser zweites Viertel war wirklich schlecht. Umso stärker haben wir uns in der zweiten Halbzeit präsentiert. Fünf Spieler haben zweistellig gepunktet, dass spricht für unsere Ausgeglichenheit“, sagte BCN-Kapitän Daniel Hack. Bad Dürkheim traf zunächst hochprozentig von außen und ließ im zweiten Durchgang nur zwölf Punkte der Gäste zu, die einige Ballverluste produzierten. Nach dem Wechsel und einer deutlichen Ansprache von Trainer Vassili Adamoudis legte der BCN defensiv zu und übernahm in der 27. Minute die Führung, die bis zur Schlusssirene ausgebaut wurde.

BCN: Asfaha (3), Devries, Domajnko (14), Fertig (8), Hack (13), Kajabegovic (20), Mahalbasic (10), Menace (6), Sauer (10), Smuda, Wedel (5)

Basketball: Babenhausen gewinnt gegen Tabellenführer

Oberliga

TV Babenhausen - SKG Roßdorf 64:63 (33:29). „Tim, du kriegst das Ding auf Höhe der Freiwurflinie und schmeißt es rein“, hatte TVB-Trainer Thomas Hüther seinem Spieler Tim Schrädt gesagt. Und beim Stande von 62:63 setzte dieser die Vorgabe um, verwandelte aus der Mitteldistanz und brachte die Halle zum Toben. Nach kurzer Beratung der Schiedsrichter war der Sieg gegen den bis dato ungeschlagenen Tabellenführer besiegelt. „Wir haben die Roßdorfer Zonenverteidigung zwar nicht aus der Distanz bestrafen, aber auf der Gegenseite deren Spielfluss durch wechselnde Verteidigungen stören können. Und wir waren in den richtigen Momenten bereit“, freute sich TVB-Guard Lars Teschke.

TVB: Rohs (23), Schrädt (12), Teschke (10), Auer (7), Laack (6), Klisura (4), Altmann (2), Dalwitz, Disterhof, Lunkenheimer, Teuchner

MTV Kronberg II - BC Neu-Isenburg II 80:71 (49:33). Im achten Spiel setzte es für die Isenburger die siebte Niederlage, der Trainer Adamoudis aber auch positive Aspekte abgewinnen konnte. „Das war stellenweise richtig gut. Hätten wir die Drei-Punkte-Würfe etwas besser verteidigt, wäre ein Sieg drin gewesen.“ Kronbergs David Saric ragte mit sechs Dreiern heraus.

BCN II: Joppe (9), Kosin (6), Linnemann (6), Meier (6), Meier (12), Nicin (4), Alono (7), Tappe, Vahle (4), Veigl (8), von Rabenau (9)

Landesliga

SV Dreieichenhain - Mak. Frankfurt II 57:82 (25:35). Der aus Langen zurückgekehrte Felix Kaut gab sein Debüt im SVD-Trikot und war mit zehn Punkten gleich Topscorer seines Teams. Dafür nahm der Tabellenführer aus Frankfurt die weiteren Schützen aus dem Spiel. „Wenn man überlegt, dass wir nur drei von zehn Freiwürfen getroffen haben und Frankfurt kurz vor der Pause zwei Dreier getroffen hat, konnten wir mit dem Halbzeitstand noch gut leben“, sagte TVL-Spieler Moritz Leipold. Doch nach dem Wechsel legten die Gäste ein 30-Punkte-Viertel hin.

SVD: Karahodzic (4), Dönitz (4), Krzywon (4), Eller (6), Kaut (10), Weber (6), Glöser (7), Torresan (7), Leipold (4), Ehrich (2), Hosenseidl, Maaß (3)

EOSC Offenbach - SV Darmstadt 98 98:68 (55:33). Nach der bitteren Niederlage in Aschaffenburg meldete sich der EOSC mit einem Kantersieg gegen die „Lilien“ zurück und verkürzte den Rückstand auf den Tabellenzweiten auf zwei Punkte. Die Offenbacher Offensivpower entfaltete sich bereits in der ersten Hälfte mit 55 Punkten, nur knapp schrammte der EOSC am ersten „Hunderter“ der Saison vorbei. Vaios Ourgantzidis (26), Armin Reichert (24). und Dimidrios Ourgantzidis (23) ragten heraus.

U16-Bundesliga

White Wings Hanau - Rhein-Neckar Metropolitans 53:59 (23:28). Fielen die Niederlagen gegen die Frankfurter Teams noch seht deutlich aus, waren die Hanauer diesmal dem zweiten Saisonsieg sehr nahe. Auftrieb gab den Gastgebern vor allem die Rückkehr des zuletzt coronaerkrankten Top-Scorers Felix Sinning. Mit 17 Punkten und 14 Rebounds führte er die White Wings an. „Mit ihm bekommen wir eine ganz andere Stabilität in unser Spiel“, lobte Trainer Sven Witt, dessen Team zur Halbzeit knapp hinten lag. Ein starkes drittes Viertel (18:10) ließ Hoffnung aufkommen, doch die Gäste hatten den längeren Atem.

Basketball: Ärgerliche Niederlage für BC Neu-Isenburg

FRAUEN

Regionalliga

SV Dreieichenhain - SG Weiterstadt 73:68 (36:31). „Wir haben von Anfang an Druck gemacht und das Spiel schnell gehalten. Auch die wechselnde Verteidigung der Gegnerinnen wurde von uns super ausgespielt“, lobte SVD-Trainer Guido Mensinger. „So kann es weitergehen.“ Per 12:0-Lauf rissen die „Haanerinnen“ im zweiten Viertel die Führung an sich. Weiterstadt ließ nicht locker und glich in der 37. Minute aus. Die starke Trefferquote und Routine verhalfen dem SVD zum knappen Erfolg.

SVD: Christen (23), Duhl, Ekert (9), Jörges (4), Korte (2), Knittel, Kulessa (11), Stephanblome (8), Wurtinger (16)

Oberliga

FTG Frankfurt - TV Babenhausen 51:61 (18:37). Nach einer sehr starken ersten Hälfte (37:18) mussten die mit komplettem Kader angetretenen Gäste in der 34. Minute den Ausgleich (45:45) hinnehmen. „Mit einer sehr konzentrierten Schlussphase haben wir uns den dritten Sieg in Serie verdient“, so TVB-Trainer Markus Kühn. Lisa Marie Steiner (19) und Janina Becker (16) punkteten zweistellig.

Landesliga

TG Hochheim - BC Neu-Isenburg 52:42 (26:16). Ohne die drei Top-Scorerinnen Carla Wohlleben, Anna Mai Joy Juergens und Melissa Gieler kassieren die Isenburgerinnen eine ärgerliche Niederlage. Ein 10:0-Lauf der Gastgeberinnen im zweiten Viertel sorgte dafür, dass der Tabellendritte bis zum Schluss einem Rückstand hinterherlief. „Wir waren nicht bereit, die Intensität von Hochheim anzunehmen und haben sehr undiszipliniert gespielt“, ärgert sich Trainer Tarik Vahle.

BCN: Jünger (10), Pejic (10), Munteh (7), De Porres Martinez (6), Brdar (4), Wiersig (3), Hilliger (2), Doko, Ubel, Heiß

(Jörn Polzin)