Nur Zugang Lemmer fehlt bei deutscher Meisterschaft

In der 2. Liga gehen Sonja Busemann (links) und Janina Kämmerer gemeinsam an die Platte. Bei den deutschen Meisterschaften in Bamberg wird Kämmerer mit TSV-Teamkollegin Anne Bundesmann Doppel spielen, Busemann mit Zweitliga-Konkurrentin Eva-Maria Maier (TSV Schwabhausen).

Langstadt - Ein Trio des Tischtennis-Zweitligisten TSV Langstadt wird ab Freitag bei den deutschen Meisterschaften in Bamberg aufschlagen. Für Janina Kämmerer, Sonja Busemann und Anne Bundesmann heißt das Ziel: Vorrunde überstehen.

„Die Hauptrunde ist mein Ziel“, sagt Janina Kämmerer mit Blick auf ihre Vorrundengegnerinnen Mirjam Jongen (Holzbüttgen/Regionalliga), Svenja Horlebein (TV Hofstetten/3. Liga) und Huong Tho Do Thi (Leutscher Füchse II/Regionalliga). Die ersten beiden jeder Gruppe ziehen in die K.o.-Runde am Samstag ein. „Und dann möchte ich gegen eine richtig gute Spielerin kommen, um Erfahrungen zu sammeln“, hofft Kämmerer. Richtig gute Spielerinnen sind in Bamberg reichlich am Start, unter anderem in Han Ying, Petrissa Solja und Shan Xiaona die Silbermedaillengewinnerinnen der Olympischen Spiele von Rio mit der Mannschaft.

Fehlen wird in Alena Lemmer eine künftige Langstädterin. Die 19-Jährige, aktuell beim Bundesligisten TUSEM Essen aktiv, hatte durch die Absage der Bezirksmeisterschaft alle Chancen auf ein Ticket für den Westdeutschen Tischtennisverband verspielt. In Langstadt wird sie nach ihrer Zusage für die kommende Saison mit offenen Armen empfangen. „Ich freue mich, dass sie zu uns kommt“, sagt Janina Kämmerer, die den Kontakt zu der aus Baunatal stammenden Studentin hergestellt hatte. „Alena schrieb mir und fragte, ob wir in unserem Verein noch jemanden bräuchten“, erzählt Kämmerer. Ihr Vater Manfred, Manager der Zweitliga-Frauen, erkannte schnell die Chance und machte Nägel mit Köpfen. „Wenn so jemand anfragt, musst du zusagen“, sagt er über Lemmer, die 2012 Schülereuropameisterin im Einzel wurde.

„Sie ist jung, gebürtige Hessin, spielstark. Sie passt perfekt in unsere Philosophie“, freut sich Kämmerer, der drauf und dran ist, eine richtig starke Mannschaft zusammenzustellen. Neben Lemmer, Kämmerer und Bundesmann haben auch Busemann und die Inderin Archana Girish Kamath Interesse bekundet, weiter für den aktuell auf Platz vier der 2. Liga notierten TSV aufzuschlagen. (jm)