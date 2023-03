Titel im Tischtennis-Doppel nur ein kleiner Trost für Lorena Morsch

Ein gutes Turnier spielte Lorena Morsch bei der deutschen U15-Meisterschaft und brachte einen kompletten Medaillensatz mit nach Langstadt. Die Niederlage im Einzel-Finale ärgerte sie aber spürbar. © roscher

Zwei weitere Medaillen waren für Lorena Morsch nur ein kleiner Trost: Das Tischtennistalent verpasste im Einzel der deutschen U15-Meisterschaften überraschend die Titelverteidigung.

Offenbach – Für die Jugend der Alterskategorie bis 15 Jahre ging es um Titel und Medaillen bei den deutschen Meisterschaften. In der Kocherwaldhalle im baden-württembergischen Bad Friedrichshall wurde gespielt. Insgesamt waren je 48 Jungen und Mädchen am Start. Dabei waren auch fünf Mädchen aus höherklassigen Vereinen der Region – mit unterschiedlichem Erfolg.

Von Lorena Morsch, Sophie Krießbach und Amelie Guzi Jia vom TSV Langstadt ist die Rede sowie von Denisa Cotruta und Patricia Bresic vom TTC Langen. Die 14-jährige Lorena Morsch, die für den Zweitligisten TSV Langstadt II aufschlägt, ging immerhin als Titelverteidigerin im Mädchen-Einzel ins Rennen.

Im Mixed-Halbfinale zog das stark spielende Hessen-Duo aus Lorena Morsch und Tom Wienke (TSV Nieder-Ramstadt) gegen die bayrische Formation Koharu Itagaki/Matej Haspel den Kürzeren und gewann Bronze. Deutsche Meister wurden der Kölner Noah Hersel und die Ex-Langstädterin Josephina „Josi“ Neumann, die inzwischen für den TTC Berlin Eastside in der 1. Bundesliga aufschlägt und später gemeinsam mit Morsch souverän den Titel im Mädchen-Doppel gewann. Hersel wurde mit drei Goldmedaillen zum Spieler des Turniers.

Zunächst einmal überstanden drei unserer fünf Teilnehmerinnen die Gruppenphase unbeschadet. Lorena Morsch und Sophie Krießbach zogen als Gruppensiegerinnen ins Hauptfeld ein, Denisa Cotruta als Zweite ihrer Vorrundengruppe. Lediglich für die 13-jährige Patricia Bresic vom TTC Langen, die zum ersten Mal an den „Deutschen“ teilnahm und in der Gruppe, wohl auch ihrer Nervosität geschuldet, ziemlich chancenlos geblieben war, sowie für die zwölfjährige Langstädterin Amelie Jia reichte es nicht zum Einzug in das K.o.-Feld. Jia verkaufte sich aber teuer und war als Dritte ihrer Gruppe nach engen Matches nicht weit vom zweiten Platz entfernt, der das Weiterkommen bedeutet hätte.

Denisa Cotruta hatte großes Pech und verlor ihr Erstrundenspiel nach 2:0-Satzführung noch mit 11:13 im Entscheidungsdurchgang gegen Anna Gaiser vom baden-württembergischen TV Öschelbronn. Etwas enttäuscht war Sophia Krießbach nach ihrem 0:3 in Runde eins gegen Mariia Bodnar aus dem Regionalligateam des DJK BW Annen – da hatte sich das aufstrebende HTTV-Talent schon etwas mehr erhofft.

Morsch zeigte ihr bestes Turnierspiel im Halbfinale gegen Koharu Itagaki (SV Schott Jena/TSV Bad Königshofen), die sie zum ersten Mal in ihrer jungen Karriere bezwingen konnte. Beim Top 12-Bundesranglistenfinale vor vier Wochen hatte die Langstädterin, die zuletzt auch in der 2. Liga stark auftrumpfte, dieses Duell noch verloren. Der Weg schien frei für die Titelverteidigung, doch da hatte die Hessin die Rechnung ohne den Wirt, sprich Theresa Faltermaier, gemacht, gegen die sie trotz ihrer überragenden spielerischen Möglichkeiten im Finale den Sack einfach nicht zumachen konnte. Im Entscheidungssatz konnte Morsch eine 8:4-Führung gegen die Schwabhäuserin nicht ins Ziel bringen, die zuvor im Halbfinale bereits überraschend Josi Neumann ausgeschaltet hatte. Aus der Traum von der Titelverteidigung.

Im Mädchen-Doppel erspielten sich Morsch und Neumann anschließend eine Entschädigung. Trotz des Frusts aus dem Einzel boten die beiden topgesetzten Hessinnen, Bronzemedaillen-Gewinnerinnen bei der Jugend-EM 2022 in Belgrad, eine Topleistung und gaben auf dem Weg ins Finale nur einen einzigen Satz ab. Und im Spiel um den Titel ließen sie Anna Gaiser und Bao Chau Elisa Nguyen (Oschelbronn/Ettlingen) beim 3:0 keine Chance.

Morsch ging das „vergeigte“ Einzel-Finale aber nicht aus dem Kopf: „Wenn mir einer vorher gesagt hätte, dass ich drei Medaillen gewinne und Zweite im Einzel werde mit Sieg gegen Itagaki, hätte ich das sofort unterschrieben. Aber nach 2:2 und 8:4 im Einzelfinale noch zu verlieren, da bin ich schon schwer enttäuscht, auch wenn ich alles in allem ein sehr gutes Turnier gespielt habe.“

Verbandstrainerin Katharina Sabo sagte; „Sophie zeigte in ihrer Gruppe gute Leistungen, leider verlor sie ihr erstes Hauptrundenspiel und war danach sichtlich enttäuscht.“ „Denisa hatte Chancen auf den Gruppensieg, konnte diese aber nicht nutzen. Für ihre letzten deutschen Meisterschaften im U15-Bereich hat sie sich vermutlich mehr ausgerechnet. Für Patricia war es das erste große Turnier auf DTTB-Ebene, daher agierte sie ein wenig nervös. Man merkte ihr die Unerfahrenheit an.“

Von Stephan Roscher