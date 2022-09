Titelanwärter geben sich keine Blöße

Langens Torwart Daniel Jonientz ist zum zweiten Mal geschlagen: Der Offenbacher Torschütze Christian Rüger jubelt, während Verteidiger Friedrich Zink (links) enttäuscht ist. © postl

Offenbach – In der Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost haben sich die Titelanwärter aus dem Fußballkreis Offenbach keine Ausrutscher geleistet. Spitzenreiter Pars Neu-Isenburg besiegte Bayern Alzenau II mit 4:2, während Verfolger OSC Rosenhöhe beim 1. FC Langen mit 3:1 die Oberhand behielt.

Kickers Obertshausen feierte gegen Schlusslicht SV Ranstadt einen 5:0-Pflichtsieg. Aufsteiger DJK Sparta Bürgel demonstrierte mit einem 5:2-Erfolg gegen die SG Marköbel Offensivstärke. Türk Gücü Hanau feierte im Derby gegen Steinheim den lang ersehnten ersten Saisonsieg. Die Steinheimer mussten hingegen das fünfte Mal in Folge eine Niederlage ohne ein selbst erzieltes Tor quittieren.

DJK Sparta Bürgel - SG Marköbel 5:2 (3:0). In der ersten Hälfte gab Bürgel klar den Ton und legte nach dem 1:0-Führungstreffer von Benjamin Braus durch Denis Osmanagic zwei weitere Treffer nach. SGM-Coach Marc Außenhof setzte derweil in der Halbzeit zu einem „Kabinendonnerwetter“ an, das seine Wirkung nicht verfehlte. Die Gäste traten nun forscher auf und nach Treffern von Außenhof und Can Kayalar war die Partie wieder offen. Knackpunkt war ein Strafstoß, den Braus in der 75. Minute zum vorentscheidenden 4:2 verwandelte. Der Aufsteiger legte noch einen Treffer nach und bejubelte am Ende einen 5:2-Sieg. „Aufgrund der ersten Hälfte war das auch in der Höhe verdient“, fand Olaf Happel, Abteilungsleiter Fußball der DJK Sparta..

Bürgel: Juric - Klaussner, Reinhard (60. Mustafa), Miehm, Heublein, Osmanagic, Kyvobedryi, Haznadar (60. Wenzel), Hadzic (76. Gonta), Markovic, Braus

Tore: 1:0 Braus (18.), 2:0 und 3:0 Osmanagic (28./37.), 3:1 Außenhof (59.), 3:2 Kayalar (69.), 4:2 Braus (75./FE), 5:2 Kryvobedryi (81.)

1. FC Langen - OSC Rosenhöhe 1:3 (1:3). Das Topspiel im Waldstadion Oberlinden erfüllte die hohen Erwartungen. Der erste Jubelschrei war dem Gästeanhang gegönnt, denn Atila Celik war nach 14 Minuten mit dem 0:1 zur Stelle. Sechs Minuten später erhöhte Christian Rüger in Torjägermanier. Der FCL blieb im Spiel, weil Fabio Mola in der 34. Minute auf 1:2 verkürzte. „Leider ist uns kurz vor der Pause ein individueller Fehler zum 1:3 passiert“, berichtete Langens Trainer Marco Betz. Dieser Gegentreffer zog seinem Team den Stecker. „Gegen die Rosenhöhe bekommt man nicht viele Torchancen“, nahm Betz die Niederlage sportlich hin.

Langen: Jonientz - Zink, Marinovic, Khan, L. Lippert, Siringül (74. Schindler), Karatepe (82. Mike Werner), Arat, Mola (63. Hesse), Seibel (90. Deuker), Ries

Rosenhöhe: Frank - Pfitzer (44. Kasper), Wenzel (88. Harmanci), Richter, Filges, Sachs, Aronovici (75. Demir), Celik (65. Fazio), Kraus, Dahri, Rüger (72. Gallus)

Tore: 0:1 Celik (14.), 0:2 Rüger (20.), 1:2 Mola (34.), 1:3 Aronovici (44.)

Türk Gücü Hanau - SVG Steinheim 1:0 (1:0). Auf spielentscheidende Tore von Onur Bulut hat Türk Gücü Hanau längere Zeit warten müssen. Im Derby gegen den SVG Steinheim war es wieder soweit. Buluts Treffer zum 1:0 bescherte der Elf von Trainer Belaajel den ersten Saisonsieg. Eine halbe Stunde war gespielt, als der Ball nach gutem Doppelpass von Kerem Yücel und Halil Korkmaz durch die Schnittstelle der Steinheimer Abwehr zu Bulut kam und der Torjäger der Vorsaison eiskalt blieb. „Wir haben gut auf die eher defensive Spielweise der Steinheimer reagiert“, meinte Türk Gücüs Sportlicher Leiter Kadir Güngör. Auf Seiten der Gäste war Trainer Jens Wöll geknickt: „Die Niederlagen ließen sich akzeptieren, wenn wir immer die schlechtere Mannschaft wären. Das war aber auch diesmal nicht so.“

Türk Gücü: Ott - Shima (83. Petrovic), Yücel, Korkmaz, Kale (64. Amallah), Cimen, Özelci (90.+3), Onur Bulut, Özkan (64. Cetin), Türkyilmaz, Sungun (90.+1)

Steinheim: Winter - Hartmann, Lundy (71. P. Busch), Brighache, Saletnik (25. Camara), Skok, Baytar, Rachor, C. Busch (85. Wöll), Kohnke (46. Boukraa), Böttler

Tor: 1:0 Onur Bulut (30.)

Kickers Obertshausen - SV Ranstadt 5:0 (2:0). Der Sieg der Kickers war zu keiner Zeit gefährdet. Der Favorit gestaltete das Match überlegen und hätte noch höher gewinnen können. Kurz vor der Pause sorgte Mathieu Folschweiller mit seinem Treffer zum 2:0 bereits für die Vorentscheidung. Das Ranstädter Motto hieß auch nach der Pause nur Schadensbegrenzung. Die Kickers-Torjäger Gebhardt und Marius Krikser per Doppelpack schraubten das Ergebnis auf 5:0 hoch.

Obertshausen: Kaymakci - Savic (69. Bihangou), Aydin, Folschweiller, Arnold, Bacher (70. Klinkel), Protzel (55. Goldammer), Weirich, Davulcu (70. Fischer), Krikser, Gebhardt (70. Dindorf)

Tore: 1:0 Protzel (24.), 2:0 Folschweiller (41.), 3:0 Gebhardt (55.), 4:0 und 5:0 Krikser (64./72.)

SG Nieder-Roden - FC Gelnhausen 1:4 (0:1). Am Ende gewannen die Gäste aus Gelnhausen hochverdient und hatten in dem dreifachen Torschützen Benedikt Kreß den Matchwinner auf ihrer Seite. In der ersten Hälfte agierten die Rodgauer fahrig, erst recht nach dem Rückstand, für den Kreß mit einer schönen Direktabnahme nach 16 Minuten verantwortlich war. Nieder-Rodens Trainer Tevfik Kilinc war in der Pause sauer und tauschte gleich drei Mal aus. Das brachte mehr Offensivschwung und nach einer Stunde auch den Ausgleich durch Postall. Neun Minuten später traf Kreß zum 1:2. Die SGN war in der zweiten Hälfte aufgrund der offensiven Wechsel hinten anfälliger. Der Gelnhäuser Semih Aydogan nutzte dies nur eine Minute nach seiner Einwechselung mit einem Lupfer zum 1:3 aus (81.). Gegen eine demoralisierte Heimelf legte Benedikt Kreß noch einen Treffer nach und bescherte seinen Gelnhäusern einen wichtigen Auswärtssieg. „Unsere disziplinierte Mannschaftsleistung war ausschlaggebend“, meinte FC-Betreuer Pierre Strangfeld.

Nieder-Roden: Bartke - Holzschneider, Koser, Roth (46. Ring), Demirtas (46. Schwäbe), Völker, Dobrunat, Friedrichs (46. Nikolov), Ermert, Wagner, Postall

Tore: 0:1 Kreß (16.), 1:1 Postall (60.), 1:2 Kreß (69.), 1:3 Aydogan (81.), 1:4 Kreß (87.)

SV Pars Neu-Isenburg - FC Bayern Alzenau II 4:2 (0:0). Spitzenreiter SV Pars hatte gegen den Vorletzten FC Bayern Alzenau II mehr Mühe als erwartet. Gerade in der ersten Halbzeit haderte Pars-Spielertrainer Dejan Alempic mit der schwachen Chancenverwertung. „Wir müssen eigentlich nach 45 Minuten 3:0 führen“, meinte er. Nach dem Seitenwechsel setzte sich das dominante Spiel des SV Pars fort, doch plötzlich lag der Favorit in Rückstand. Nach feinem Zuspiel von Tim Krützmann netzte Cem Bolgi zum 0:1 ein. Per Strafstoß (Pandza) glichen die Neu-Isenburg aus und drehten danach richtig auf. Sinisa Alempic und Pandza stellten das Ergebnis auf 3:1. Der Alzenauer Damjan Ivosevic verkürzte mit einem 25-Meter-Kracher. Die Gäste hofften auf einen Punkt, ehe Mihail Cociu in der Nachspielzeit mit dem 4:2 den SV Pars erlöste.

Pars: Kasiow - Rasch (85. Blasi), Pandza, Mouhaman, Dejanovic, S. Alempic, D. Alempic, Gschwender, Smisek, Cociu, De Carvalho (88. Seo)

Tore: 0:1 Bolgi (55.), 1:1 Pandza (65./FE), 2:1 S. Alempic (80.), 3:1 Pandza (85.), 3:2 Ivosevic (88.), 4:2 Cociu (90.+5)

Klein-Krotzenburg - Germania Dörnigheim 1:3 (1:0). Mit einer starken spielerischen Vorstellung behielt Germania Dörnigheim am Triebweg die Oberhand. Die Mannschaft der beiden Trainer Patrick Ofcarek und Jochen Kostiris ließ sich auch von einem 0:1-Pausenstand nicht aus dem Konzept bringen und drehte mit einer schwungvollen Schlussoffensive die Partie im zweiten Abschnitt. Für die Klein-Krotzenburger lief es zunächst nach Plan. Spielertrainer Vuk Toskovic erzielte mit einem Freistoß aus 25 Metern in der 13. Minute die Führung. „Wir haben gut dagegengehalten“, lobte Klein-Krotzenburgs Pressewart Ralf Walter. Dörnigheim drückte auch in der zweiten Halbzeit, doch der überfällige Ausgleich wollte nicht fallen. Bitter für die Gastgeber, dass ausgerechnet ein Eigentor von Damir Topcagic die Flaute der Dörnigheimer beendete. Die Maintaler hatten nun endgültig Oberwasser und Adnan El Homrani erzielte in der 80. Minute das 1:2. Nach einem Konter machte Ugur Erdogan alles klar.

Klein-Krotzenburg: Stojilkovic - Doschek (46 Garido Yu), Merten (60. Alexej Kolchak), Topcagic, Wilhelm, Eckert (75. Beck), Matijevic, Naouassi, Kiefer (82. Bergmann), Toskovic (67. Schwab), Andrej Kolchak

Tore: 1:0 Toskovic (13.), 1:1 Eigentor Topcagic (72.), 1:2 El Homrani (80.), 1:3 Erdogan (85. fs