Topspiel in Würzburg perfekte Vorbereitung auf die Play-offs für Rhein-Main Baskets

Von: Jörn Polzin

Teilen

Im Fokus: Mailien Rolf (rechts) zählt zu den Baskets-Spielerinnen, die Würzburg auf der Rechnung hat. F: postl © Leo F. Postl

Sehr hohe Hürde, perfekte Vorbereitung oder einfach nur ein Topspiel? Geht es nach den Rhein-Main Baskets, ist von allem etwas dabei, wenn der Tabellenzweite am Samstag (17.30 Uhr) beim Zweitliga-Spitzenreiter in Würzburg antritt.

Langen - Vier Punkte liegen zwischen beiden Mannschaften, die jeweils noch drei Partien zu absolvieren haben. Für die Baskets (26 Punkte) geht es in erster Linie darum, ihren zweiten Platz vor den punktgleichen Bambergerinnen zu verteidigen, zumindest aber nicht auf Rang vier zurückzufallen, den der spielfreie USC Heidelberg (24) belegt.

Der Respekt ist groß – auf beiden Seiten. Während die Würzburgerinnen die Baskets als „Mannschaft der Stunde“ einstufen, in Jule Seegräber, Monika Wotzlaw und Mailien Rolf „drei hervorragende Spielerinnen“ sehen und in Svenja Greunke den „Dreh- und Angelpunkt“, erwartet Baskets-Coach Engler einen richtig dicken Brocken – und setzt zu einer Lobeshymne an: „Würzburg steht völlig zu recht da oben. Sie haben viele erfahrene Spielerinnen, aber auch starke Talente und machen es einem in allen Belangen schwer“, so Engler. Auf den großen Positionen dominieren Lisa Bertholdt und Paula Wenemoser, Marja Wahl und Jessica Hanson sorgen für Gefahr von außen. „Sie haben da viele Optionen und können aus allen Lagen abschließen“, betont der Baskets-Trainer, der sich bei der 53:63-Hinspielniederlage aber zufrieden mit der Defensivleistung zeigte, zumal sein Team arg ersatzgeschwächt antrat.

Die Flexibilität zeigt sich bei den Würzburgerinnen aber nicht nur im Angriff. Mit wechselnden Verteidigungsformen machen sie es jedem Gegner schwer. „Gerade die Zonenpresse übers gesamte Feld kann einen aus dem Konzept bringen. Da müssen wir unsere Stärken ausspielen und die Ruhe bewahren“, sagt Engler und spricht damit Greunke aus der Seele.

Auch die Ex-Nationalspielerin warnt vor der druckvollen Spielweise der „wilden Würzburgerinnen“. Doch freilich ist ihr auch nicht die jüngste Niederlage des Spitzenreiters in Mainz entgangen. „Würzburg ist Favorit, aber chancenlos sind wir sicher nicht und sollten es als perfekte Vorbereitung auf die Play-offs sehen“, sagt Greunke: „Da helfen solche Gegner weiter.“ Nicht mithelfen kann Louisa Groth (Fingerbruch), die noch zwei bis drei Wochen ausfallen wird. Emma Torney ist nach Corona-Erkrankung wieder zurück. Engler: „Da werden wir sehen, inwieweit sie schon einsatzfähig ist.“