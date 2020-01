Topspiel ist gut für 70 bis 80 Tore

Offenbach – Es ist angerichtet: Am Sonntag steigt in der Handball-Oberliga Hessen das Gipfeltreffen zwischen dem Tabellenzweiten TSG Bürgel und Spitzenreiter ESG Gensungen/Felsberg. Aber auch im Tabellenkeller steht eine wichtige Partie an.

TSG Bürgel - ESG Gensungen/Felsberg (So., 17.30 Uhr). Mit 24:4 Punkten liegen die Nordhessen in der Tabelle zwei Punkte vor der TSG, die wiederum zwei Zähler Vorsprung auf das Duo TuS Dotzheim und HSG Pohlheim aufweist. Letzterer allerdings bekommt zwei Punkte wegen Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls abgezogen und ist damit schon fast raus aus dem Aufstiegsrennen.

Bürgels Interimstrainer Sven Lenort sieht „sehr gute Chancen“ auf einen Erfolg gegen den Tabellenführer. „Die Mannschaft liegt uns einfach“, sagt er. Beide Teams spielen mit hohem Tempo nach vorne, daher ist ein torreiches Spiel zu erwarten – so wie in der Vergangenheit. Von den letzten fünf Partien gegen Gensungen gewannen die Offenbacher vier, darunter auch das Hinrundenspiel der laufenden Spielzeit mit 36:35. Nur einmal in diesen fünf Partien fielen weniger als 60 Tore. Die meisten Tore (76) erzielten Bürgel und Gensungen/Felsberg im April 2018, als die TSG ihr Heimspiel mit 39:37 gewann.

Bürgel spielte bisher viermal Unentschieden, kassierte seine einzige Niederlage beim 26:29 in Bruchköbel. Der Tabellenführer ging neben der Partie gegen Bürgel auch im Heimspiel gegen Pohlheim (26:33) leer aus. „Gensungen ist stark auf seine ersten zehn Spieler angewiesen, fallen zwei aus, haben sie Probleme“, blickt Lenort voraus. Insofern sind die Offenbacher froh, dass Timo Cohen nach seinem Handbruch wieder voll einsatzfähig ist und bereits beim 26:26 in Wettenberg zweimal für den Tabellenzweiten erfolgreich war. Somit fehlt nur der weiterhin gesperrte Linksaußen Lars Kretschmann.

Zwar ließ die TSG zuletzt in Wettenberg einen wertvollen Zähler liegen, bewies aber erneut große Moral, als sie einen Drei-Tore-Rückstand in den letzten 80 Sekunden noch egalisierte. Eine zehnminütige Schwächephase mit fehlender Dynamik wie in Mittelhessen kann sich Bürgel gegen Gensungen/Felsberg allerdings nicht leisten. „Wenn es unsere Fitness zulässt, gehen wir 60 Minuten volles Tempo“, verspricht Lenort.

Rot-Weiß Babenbausen - MT Melsungen II (So., 18 Uhr). Zwei Schwächephasen führten am vergangnen Wochenende zur deutlichen 23:32-Niederlage der Rot-Weißen bei der HSG Kleenheim/Langgöns. Diese will Babenhausen nun verhindern. „Wir stecken den Kopf nicht in den Sand, wollen alle Kräfte mobilisieren und mit voller Kraft nach vorne spielen“, sagt Babenhausens Co-Trainer Caner Adanir.

Als Vorletzter rangieren die „Löwen“ vier Zähler hinter der HSG Breckenheim/Wallau/Massenheim, die am vergangenen Spieltag überraschend in Melsungen doppelt punktete. Das wollen gegen die Bundesliga-Reserve aus Nordhessen nun auch die Babenhausener und Melsungen damit wieder mit in den Abstiegskampf ziehen. Mit Melsungen haben die Rot-Weißen gute Erfahrungen gemacht, gewannen in der vergangenen Saison beide Begegnungen. Lukas Schmitt, der in Langgöns krankheitsbedingt ausgefallen war, soll am Sonntag wieder dabei sein. Auch der zuletzt angeschlagene Marc Ratley dürfte wieder auf dem Parkett stehen. leo