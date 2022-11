Torwart Rhein „ein wichtiger Faktor“

Nieder-Rodens Jugendnationalspieler Ben Seidel ist auch im Seniorenbereich nur schwer zu stoppen. Auch wenn er gegen den TV Kirchzell ohne Torerfolg blieb. © Eyssen

Die HSG Rodgau Nieder-Roden lässt im Derby gegen den TV Kirchzell nichts anbrennen und feiert einen verdienten Heimsieg.

Nieder-Roden – Handball-Drittligist HSG Rodgau Nieder-Roden gewann das Derby gegen den TV Kirchzell souverän mit 25:20 (11:9). Damit klettern die „Baggerseepiraten“ in der Tabelle wieder ein bisschen nach oben und stehen mit 15:9 Punkten auf Rang vier.

Kirchzell war über weite Strecken chancenlos, Nieder-Roden ließ den TV nicht in Führung gehen – außer beim 0:1 und 2:3 zu Beginn. Ihre stärkste Phase hatten die Hausherren nach dem Seitenwechsel, in der sie sich auf bis sieben Tore absetzten. Auch wenn die HSG weiter auf einige verletzte Leistungsträger verzichten musste, zeigte die Mannschaft von Jan Redmann eine solide Leistung – eine, die vom neuen Tabellenvierten gegen den Zwölften aber auch zu erwarten ist. „Mit dem größten Teil des Spiels können wir ganz zufrieden sein“, sagte Redmann. „Es war kein besonders gutes Spiel von beiden Mannschaften, aber am Ende zählen für uns die beiden Punkte.“

Wie vom Coach schon unter der Woche vorhergesehen, gab der TVK nie wirklich auf, kämpfte sich auch nach der starken Phase der Nieder-Rodener nach der Halbzeitpause nochmals von 21:13 auf 21:17 heran. Trotzdem war der Sieg nie wirklich gefährdet. „Trotz ihrer personellen Lage haben die Kirchzeller bis zum Ende gekämpft. Dementsprechend sind wir erst einmal froh, dass wir jetzt zwei Punkte mehr auf dem Konto haben“, sagte Redmann. Ein wichtiger Faktor für den Sieg war einmal mehr Torhüter Marco Rhein. „Wir hatten sicherlich die bessere Torhüterleistung“, meinte Redmann. „Damit in Kombination standen wir gut in der Abwehr und haben in der Summe im Angriff die eine oder andere bessere Lösung gefunden.“ Es war ein Spiel, in dem die Kirchzeller versuchten, ihre Angriffe extrem lange auszuspielen. „Dann ist es halt auch nicht ganz so einfach, nach vorne zu kommen. Das haben wir in der Regel aber ganz gut gelöst“, sagte Redmann.

Man hat in letzter Zeit das Gefühl, dass es in der heimischen Spielstätte etwas besser läuft als auswärts. „Es ist immer so, dass man sich zuhause im eigenen Wohnzimmer ein bisschen wohler fühlt als auswärts. Klar hilft da auch die Unterstützung unserer Fans“, sagte Redmann. „Das ist ein Punkt, der ganz klar zu unserer guten Leistung beiträgt, trotzdem wollen wir natürlich auch wieder unsere Auswärtsspiele gewinnen.“ Zuhause steht Nieder-Roden mit 10:2 Punkten sehr gut da, auswärts langte es bisher nur zu 5:7 Zählern.

Spielfilm: 2:3 (9.), 6:4 (15.), 8:7 (19.), 11:7 (26.), 11:9 - 16:10 (36.), 20:13 (43.), 21:14 (44.), 21:18 (50.), 25:20

Zeitstrafen: 5:7 - 7m: 2:4 - 0:1 - Rote Karte: Jörg (Kirchzell, 1., Foulspiel), Brandt (Nieder-Roden, 51., 3. Zeitstrafe)

HSG Rodgau: Rhein (1), Hoepffner; Keller (2/2), Seidel, Mann (1), Brandt (1), Schopper (8), N. Weiland, Stenger (3), Wunderlich, von der Au (3), Gräsl, Brühl (5), Broschek, Wucherpfennig, Geck (1)

