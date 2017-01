Trampolinturner Matthias Schuldt träumt vom Olympia-Start

Dietzenbach - Ob alleine, in der Mannschaft oder synchron. Wenn Matthias Schuldt seiner großen Faszination nachgeht, folgt den Sprüngen auf dem Trampolin fast immer auch der Sprung auf das Podest. Von Jörn Polzin

+ © p National ist der Dietzenbacher längst spitze, nun soll ihn der Höhenflug mittelfristig auch zu den Olympischen Spielen bringen. 3, 7, 11, 12, 14... Matthias Schuldt zählt durch. Bei der Ansammlung von Edelmetall in seinem Zimmer kann das etwas dauern. Bei 17 ist schließlich Schluss. So viele Medaillen hat der Trampolinturner bereits bei deutschen Meisterschaften gewonnen. Besonders stolz ist der Dietzenbacher auf die fünf Einzeltitel in Folge und den jüngsten Triumph im Synchronwettbewerb. In seiner Altersklasse ist der 16-Jährige eine Klasse für sich. International wartet Schuldt noch auf den großen Durchbruch. „Da habe ich im Finale irgendwie immer ein schlechtes Karma“, sagt der Schüler schmunzelnd. Auf die Nervosität will er es aber nicht schieben. Obwohl er sein Land zumeist vor größerer Kulisse vertritt. Und so schlecht sind die Ergebnisse dabei nicht. Bei der Jugend-Europameisterschaft 2016 reichte es im Einzel zum achten Platz, bei den WM-Teilnahmen in den USA (2014) und Dänemark (2015) zu den Rängen sieben und sechs. Zudem schaffte Schuldt beim World Cup in Italien den Sprung auf Platz drei.

Bei der Vielzahl an Wettkämpfen rund um den Erdball ist der Teenager längst zum Weltenbummler geworden „Es macht Spaß, alles zu entdecken“, sagt er. Zumal er immer auf Unterstützung bauen kann. Matthias kommt aus einer Trampolinsport-Familie. Seine zwei Jahre jüngere Schwester Christine begann ebenfalls mit fünf Jahren mit dem Springen und sammelt fleißig Pokale und Medaillen. Mutter Jacqueline, früher ebenfalls Turnerin, hat sich für ihre Kinder eigens zur Trampolin-Kampfrichterin und -Trainerin ausbilden lassen. „Der Höhepunkt für uns war bei der WM in Daytona 2014, als beide Kinder erstmals für Deutschland angetreten sind“, erzählt Jaqueline Schuldt, deren Mann bei den Heimkämpfen der TG Dietzenbach aushilft. „Wir sind als Eltern immer mitgereist.“

Trotz der akrobatischen Einlagen in luftiger Höhe habe man vollstes Vertrauen in den Nachwuchs. „Beide machen den Sport schon sehr lange und bereiten sich intensiv auf die Sprünge vor. Daher sind die Übungen sehr sicher“, betont die Mutter. Viel Zeit verbringt Matthias in der Halle – auf und neben dem Trampolin. Dreimal die Woche trainiert er drei Stunden im Olympiastützpunkt in Frankfurt. Zudem startet er für die Frankfurt Flyers in der Bundesliga und trainiert die Talente der TG Dietzenbach. Mehr braucht er nicht, will er auch nicht. „So kommt es mir nicht zu den Ohren raus“, lacht er. Beim Training geht es vorrangig darum, sich neue Figuren anzueignen, alte Elemente aufzufrischen. Genau diese Variabilität ist es, die Schuldt am Sport fasziniert. „Salto, Schrauben, man kann vieles ausprobieren“, erzählt er, „die Abwechslung macht richtig Spaß.“

Bei aller Lockerheit: Die Turniere verlangen den Athleten einiges ab. Nur zehn Sprünge sind erlaubt, wer versehentlich einen zu viel macht oder abbricht, erhält Punktabzug. Eine zweite Chance gibt es nicht. Im Laufe einer Übung merkt Schuldt schnell, wie es läuft. Grübeln über einen Patzer dürfe man aber nicht. „Man muss jedes Element einzeln sehen.“ Am Ende fließen Haltung, Schwierigkeitsgrad und Flughöhe in die Wertung ein.

Auf bis zu neun Meter Höhe katapultieren sich die Trampolinspringer. Für Schuldt kein Problem. „Klar gibt es immer ein gewisses Risiko, falsch aufzukommen. Aber verletzt habe ich mich noch nie.“ Das Paradoxe: Der Dietzenbacher litt früher unter Höhenangst. Als persönliche Schocktherapie will er den Sport aber nicht verstehen, blickt lieber in die Zukunft. Eine Medaille bei WM oder EM ist das große Ziel. International zähle Deutschland noch nicht zur Trampolin-Elite wie China oder Russland. „Aber wir sind auf dem Weg zu einer starken Nation.“ Schuldts großer Traum ist die Olympia-Teilnahme 2020 in Tokio. Bei bis zu zwei deutschen Starterplätzen ist die Konkurrenz groß. Aber vielleicht meint es bis dahin ja auch das Karma gut mit ihm.