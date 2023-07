Transfersperre durch Weltverband FIFA: Hessenliga-Absteiger ist lahmgelegt

Hammer in der Kaligemeinde

Es klingt zu verrückt, um wahr zu sein: Der Fußball-Verbandsligist SV Neuhof ist derzeit mit einer Transfersperre durch den Weltverband FIFA belegt und kann somit keine neuen Spieler verpflichten.

„Ja, das stimmt“, bestätigte Matthias Gast, Pressesprecher des Hessischen Fußball-Verbands (HFV), mündlich die von torgranate.de schriftlich gestellte Anfrage, ob derzeit eine Transfersperre gegen den SV Neuhof ausgesprochen ist. Zu allen weiteren Fragen in dieser Causa konnte Gast hingegen keine Auskünfte erteilen. Einerseits, weil der Leiter der Passstelle, Walter Sitorius, in dieser Woche noch im Urlaub weile und andererseits, weil der HFV in diesem Falle nur indirekt involviert sei. Ähnliches gilt für den Deutschen Fußball-Bund (DFB), den torgranate.de ebenfalls um Stellungnahme gebeten hatte. Doch der DFB ist wie der HFV nicht direkt mit dem Fall verbandelt und kann sich „zu dem laufenden Verfahren nicht äußern“.

Transfersperre durch Weltverband FIFA: SV Neuhof ist lahmgelegt

Doch warum greift der Weltverband bei einem deutschen Amateurverein in das Transfergebaren ein? Hierfür gibt es zwei Hauptszenarien: Beispielsweise wenn ein Spieler wegen ausstehender Gehaltszahlungen bei der FIFA klagt, muss der Weltverband tätig werden. Auch wird der Weltverband bei Unstimmigkeiten hinsichtlich internationaler Transfers tätig. Was genau beim SVN im Argen liegt, konnte niemand von Verbandsseite erläutern. Fakt ist: Die FIFA belegt in der Regel keinen Verein mit einer Transfersperre, bevor dieser nicht zu dem Fall Stellung nehmen konnte. Unseren Informationen nach besteht die Transfersperre seit mindestens zehn Tagen. Laut FIFA-Reglement heißt dies: „Eine Transfersperre führt dazu, dass ein Klub in der verfügten Zeit keine Spieler registrieren lassen darf.“ Ob dies nur für Neuverpflichtungen gilt oder ob hiermit auch Vertragsverlängerungen gemeint sind, konnte ebenfalls niemand aus den Reihen der angefragten Verbände beantworten, genau wie der verfügte Zeitraum unbekannt ist.

Das letzte Mal, dass ein hessischer Club mit einer artähnlichen Strafe belegt worden ist, war vor ziemlich genau zwei Jahren der jetzige Südwest-Regionalligist KSV Hessen Kassel. Damals sperrte die FIFA die Neuzugänge des Vereins, da es ein Verfahren zwischen einem Ex-Spieler und dem KSV wegen ausstehender Gehaltszahlungen gegeben hatte. Nachdem sich der Spieler und der Verein außergerichtlich geeinigt hatten, waren auch die Neuzugänge spielberechtigt.

Dass die Sperre gegen den SVN ähnlich schnell endet, ist nicht ausgeschlossen, sofern alle Ungereimtheiten geklärt sind. Freundschaftsspiele hat der Verbandsligist drei Wochen vor Saisonstart bislang nicht offiziell terminiert, am Mittwoch soll allerdings das skandalumwobene Kreispokal-Halbfinale bei der SG Ehrenberg gespielt werden, und noch ist das Spiel auch noch angesetzt. Fraglich ist, mit welchem Kader der SVN das Spiel bestreitet und ob bis dahin die Sperre vielleicht schon aufgehoben ist.

Der Kader des Hessenliga-Absteigers ist im Vergleich zum Vorjahr jedenfalls extrem ausgedünnt: Mirza Kovac (SG Bad Soden), Edin Hazbic (FV Horas), David Costa (FSV Fernwald), Juan Paez (SV Steinbach), Jorden Aigboje (FC Gießen), Gianni Petrone (SV Pars Neu-Isenburg), Ahmed Hadzic (SG Johannesberg), Benjamin Gärtner (FC Pipinsried) und Raymond Williams (Rot-Weiss Frankfurt) stehen als Abgänge bereits fest, zudem kocht die Gerüchteküche bei weiteren Spielern wie Stürmer Akif Kovac, der sich längst mit einem neuen Verein einig sein soll. Neuzugänge gibt es nicht. Sollte die Transfersperre auch das Verlängern von Verträgen unmöglich machen, steht dem SVN fast kein Spieler aus dem Vorjahr zur Verfügung, da die allermeisten Verträge zum 30. Juni ausliefen. Der SVN war für eine Stellungnahme am Montagnachmittag nicht zu erreichen.