„Der Traum vom Dojo lebt“

Von: Holger Appel

Offenbacher Eigengewächs. Samurai-Kämpfer Leon Ehmig (links) im Bundesligaduell gegen Tim Himmelspach (TV 1848 Erlangen). © hartenfelser

Ein halbes Leben für Judo? Für Francesco Liotta vom JC Samurai Offenbach ist das keine Frage, sondern Lebensinhalt.

Offenbach – Francesco Liotta ist 50 Jahre alt und mittlerweile die Hälfte seines Lebens Vorsitzender des Judoclubs Samurai Offenbach. Liotta führt den einzigen Bundesligisten der Stadt Offenbach seit exakt 25 Jahren.

Francesco Liotta, was fasziniert Sie an der Sportart Judo?

Dass sich nach intensivem Training schnell der sportliche Erfolg auf der Matte einstellt. Das hat mir von Anfang an gefallen.

Wie sind Sie zu dieser Sportart gekommen?

Durch meinen älteren Bruder Carmelo. Er war schon im Jucoclub, ich saß zunächst nur an der Matte und habe zugeschaut. Dann habe ich meinen Vater gefragt, ob ich das nicht auch machen könnte. Und dann war ich im Alter von neun Jahren dabei. Und der Sport hat mich nicht mehr losgelassen.

Wie kam das vor 25 Jahren zustande, dass Sie schon als 25-Jähriger den Vorsitz im Verein übernommen haben?

Es war einfach der nächste Schritt.

In so jungen Jahren? Das müssen Sie erklären.

Ich war damals schon Cheftrainer, hatte mit meinem jüngeren Bruder Giovanni an Übungseinheiten gefeilt. Wir wollen das beim Judoclub so gestalten, wie wir das selbst gerne vorgefunden hätten. Mehr Training, mehr Förderung, mehr Betreuung war uns wichtig. Wir haben das von oben bis unten durchstrukturiert.

Und dann?

Haben sich schnell Erfolge eingestellt. Özlem Akar wurde 1995 deutsche Vizemeisterin, Francesco di Gregorio internationaler deutscher Vizemeister. Zuvor waren nur mein jüngerer Bruder und ich erfolgreich. Wir hatten Blut geleckt, benötigten jetzt mehr Geld, mehr Sponsoren, wollten den Judoclub breiter aufstellen, erfolgreicher werden. Und dann habe ich mich vor 25 Jahren bei der Mitgliederversammlung zur Wahl als Vorsitzender gestellt.

Gab das Stress?

Gar nicht. Meine Vorgängerin Marianne Walter wollte sowieso aufhören und war froh über meinen Elan.

Wie war der JC Samurai damals aufgestellt?

Das war damals zwar schon ein toller Verein, aber er war nicht auf intensiven Wettkampfsport ausgelegt. Da wurde zweimal die Woche trainiert und der Breitensport bedient.

Sie waren zunächst als Sportler, Trainer und Vorsitzender. Wie hat das zusammengepasst?

Ich war eigentlich nur noch Trainer und Vorsitzender. Ich habe schon 1993 im Einzel aufgehört, habe aber bis 1999 in der Oberliga-Mannschaft ausgeholfen, wenn mal wieder einer gefehlt hat. Ich hatte einfach keine Zeit mehr. Und nach einem Bandscheibenvorfall 1999 habe ich nie mehr gekämpft.

Mit Ihnen an der Vereinsspitze ging es also voran. Was haben Sie gemacht?

Mein sehr, sehr engagiertes Vorstandsteam und ich haben ein Drei-Säulen-Modell erstellt und mit Leben gefüllt.

Das bedeutet?

Wir haben uns die soziale Verantwortung gegenüber der Jugend, die Verpflichtung zum Breitensport und den Ehrgeiz, im sportlichen Wettkampf Erfolg zu haben, auf die Fahne geschrieben.

Nennen Sie mal einige Bespiele.

Da wären beim Thema soziale Verantwortung die Selbstverteidigungskurse und Anti-Mobbingkurse an Offenbacher Schulen oder die Mutworkshops mit der Polizei zu nennen. Wir machen – wenn Corona uns nicht ausbremst – Radtouren, Sommerfeste, Beachpartys, Weihnachtsfeiern mit den Hobbysportlern. Und klar, wir kämpfen mit den Leistungssportlern in der Bundesliga. Wir waren mit unseren Athleten auf Welt- und Europameisterschaften, haben Medaillen bei internationalen Turnieren geholt. Dazu kommen mehr als 100 Titel bei hessischen Meisterschaften und 50 Medaillen bei deutschen Meisterschaften. Wir sind richtig gut dabei. Das hat vor 25 Jahren niemand gedacht, dass das hier mal so erfolgreich werden kann.

Es gab auch Rückschläge wie zum Beispiel der Rückzug der Frauen aus der 2. Liga. Wie sind Sie damit umgegangen?

Rückschläge gehören dazu, aber der Rückzug mit den Mädels 2012 hat mich schwer getroffen. Das waren fast nur Offenbacher Eigengewächse. Aber dann ging eine nach Berlin, eine nach München, eine machte eine zeitaufwendige Ausbildung, eine wurde schwanger - und dann war es vorbei. Ich habe es akzeptiert, weiß, dass wir diese Zeit nicht zurückholen, dass wir so ein Frauenteam wohl nie mehr zusammenbekommen können.

Mit der Bundesliga bei den Männern haben Sie erst die dritte Chance wahrgenommen.

Auch da war ich letztlich enttäuscht, vor allem, als wir es als Zweitliga-Meister nicht versucht haben.

Warum?

Machen wir es, machen wir es nicht – das hat sich über Wochen hingezogen. Wir sind in der 2. Liga geblieben und alle möglichen Leute haben mir plötzlich auf die Schulter geklopft wegen der vernünftigen Entscheidung. Das hat mich als ambitionierten Trainer und Vorsitzender total genervt. Klar, wir hätten mehr Geld gebraucht, aber spätestens da war klar: Wenn wir es nochmals sportlich schaffen, in die 1. Liga aufzusteigen, dann machen wir es.

Und 2017 war es dann soweit. Meister, der JC Samurai kämpfte ab 2018 in die Bundesliga.

Und das war gut so. Wenn wir 2014 den Mut gehabt hätten, hätten wir uns noch schneller entwickelt. Aber es läuft jetzt auch so klasse.

Was zeichnet das Team aus?

Dieser unglaubliche Zusammenhalt. Hier kämpft jeder für jeden. Wir haben eine Topstimmung in der Mannschaft, trainieren und arbeiten sehr hart. Unser Training ist mittlerweile auf so hohem Niveau, dass Athleten aus anderen Vereinen zu unseren Übungseinheiten kommen. Der eine oder andere bleibt dann bei uns hängen. Und so verbessern wir uns immer weiter.

Wie lässt sich Bundesliga/Leistungssport auf höherer Amateurebene finanzieren?

Wir haben nicht den großen Etat, haben uns dennoch in der Bundesliga etabliert. Aber klar: Judo ist eine Randsportart, da muss man kreativ sein. Unsere Heimkämpfe sind mittlerweile Events, die Halle ein echter Hexenkessel. Da können sich unsere Sponsoren prima präsentieren. SOH und Messe sind unsere Stützen, aber wir haben viele Helfer, viele Kleinsponsoren. Es läppert sich.

Wohin führt der Weg des JC Samurai?

Wir haben in der neuer Hafenschule und der alten Trainingsstätte Humboldtschule natürlich mehr Möglichkeiten als früher. Und dennoch träume ich noch immer von einem Dojo, einem festen Trainingsort für uns, an dem man schon vormittags mit einem hauptamtlichen Trainer arbeiten kann, so wie es das in Abensberg oder Leipzig längst gibt. Ich glaube, damit könnten wir sogar bis ganz vorn an die Bundesligaspitze stoßen.

Das klingt sehr ambitioniert...

Wir waren viele Jahre der einzige Bundesligist dieser Stadt. Und wir werden immer erfolgreicher. Ich bin zwar schon lange Vorsitzender, erfahren, aber vom Alter noch jung. Das Thema Dojo ist für mich noch lange nicht abgeschlossen. Diesen Traum habe ich noch.

Aber ist das denn realistisch?

Wenn ich den Leuten vor 25 Jahren was von der Bundesliga erzählt hätte, hätten sie mich ausgelacht. Und jetzt sind wir drin, fest verankert. Da gebe ich doch beim Dojo nicht auf. Und ich bleibe gern noch eine Weile an der Vereinsspitze.

Das Gespräch führte Holger Appel

Francesco Liotta Samurai-Vorsitzender © Agenturen