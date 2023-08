TS Ober-Roden feiert Derby-Sieg gegen neun Rodgauer

In Bedrängnis. Daniel Heidenreich (rechts), Torschütze zum 2:0 für die TS Ober-Roden, kommt dennoch zum Abschluss. Rodgaus Georgi Georgiev, einst Jugendspieler der TS, kommt zu spät. © eyßen

TS Ober-Roden gewinnt das Derby klar mit 3:0. Die Spvgg. Neu-Isenburg dagegen geht gegen Darmstadt unter.

Offenbach – In der Fußball-Verbandsliga Süd feierte die TS Ober-Roden am dritten Spieltag einen 3:0-Derbysieg gegen die SKG Rodgau. Germania Ober-Roden musste sich gegen den VfR Fehlheim mit einem 1:1 begnügen, die Spvgg. 03 Neu-Isenburg ist nach dem 2:5 gegen Aufsteiger FCA Darmstadt weiter sieglos. Tabellenführer bleibt der SV Unter-Flockenbach nach dem 4:2 bei Rot-Weiss Walldorf II, der Tabellenzweite DJK Sportfreunde Bad Homburg kam zu einem 8:0-Kantersieg gegen den FFV Sportfreunde 04 Frankfurt.

Spvgg. 03 Neu-Isenburg - FCA Darmstadt 2:5 (2:2). „Das war eine Katastrophe. Mehr muss man eigentlich gar nicht schreiben“, ärgerte sich Neu-Isenburgs Trainer Nick Janovsky über die Leistung seiner Mannschaft, die in den beiden Spielen zuvor gegen Fehlheim und Unter-Flockenbach zwar ebenfalls sieglos geblieben war, aber gute Leistungen gezeigt hatte. Dabei hatten die 03er nach einem 0:2-Rückstand zum 2:2 ausgeglichen: Konstantin Fujiwara traf per Kopf nach einem Eckball zum 1:2 (33,), nur drei Minuten später erzielte Marius Mägerlein das 2:2. Aber selbst in dieser Phase habe seine Mannschaft nicht gut gespielt, so Janovsky. Die drei weiteren FCA-Tore im zweiten Abschnitt waren daher folgerichtig. „Wir haben nicht die Einstellung an den Tag gelegt wie gegen Fehlheim und in Unter-Flockenbach. Wenn man 10 bis 20 Prozent weniger investiert, muss man sich über die Niederlage nicht wundern. Wir hatten keine Punkte verdient“, war Janovsky bedient.

Spvgg. 03 Neu-Isenburg: Hinterkopf - Jacobs (80. Kunth), Rubic (68. Tanaka), Menge, Mägerlein (66. Trbojevic), Lopez Palomino, Castiglione, Renner, Fujiwara (66. Hochstein), Below, Uchida

Tore: 0:1 Morais Dias (13.), 0:2 Borges (25.), 1:2 Fujiwara (33.), 2:2 Mägerlein (36.), 2:3 De Carvalho Santos (59.), 2:4 Da Silva Santos (65.), 2:5 Borges (90.)

TS Ober-Roden - SKG Rodgau 3:0 (1:0). „Das waren sehr wichtige drei Punkte. Unter dem Strich sind wir sehr zufrieden, auch wenn immer noch Luft nach oben ist“, zog TS-Trainer Bastian Neumann nach dem ersten Saisonsieg und dem zweiten Heimspiel ohne Gegentor ein positives Derby-Fazit. Rodgaus Coach Rachid Karroua, dessen Team die Partie nach zwei Platzverweisen mit neun Mann beenden musste, meinte: „Der TS-Sieg war verdient, die haben mehr aus ihren Möglichkeiten gemacht. Für uns ist die Niederlage aber kein Grund, den Kopf hängen zu lassen.“ Die TS erwischte einen perfekten Start. Nach einem Foul von Daris Behlil an Patrick Bleibdrey im Strafraum verwandelte Manuel Profumo den fälligen Elfmeter in der dritten Minute zur TS-Führung. Die TS hatte im ersten Abschnitt weitere gute Chancen durch Jonas Koser und Sevket Yildirim. Für die Rodgauer verpasste Ouassim Abardah den Ausgleich, die größte Chance zum 1:1 hatte aber in der Schlussphase der ersten Hälfte Elton Mensah, der an TS-Torhüter Niklas Schwaar scheiterte.

Nach der Pause hatten die Rodgauer zunächst Pech bei einem Lattentreffer von Chakib Nejeoui Flores, in der 51. Minute sah Kuto Ono von der SKG nach einem Foulspiel im Strafraum die Rote Karte. Patrick Bleibdrey scheiterte zwar mit dem Elfmeter an Behnan Köseoglu. In Überzahl ließ Daniel Heidenreich nach gut einer Stunde auf Vorarbeit von Yannik Schultheis aber das 2:0 folgen. Den Schlusspunkt zum 3:0 setzte der kurz zuvor eingewechselte Elias Klingenmeier in der 75. Minute. Rodgaus Georgi Georgiev sah kurz vor Schluss ebenfalls die Rote Karte, da er eine beleidigende Geste gegenüber dem Schiedsrichter gemacht haben soll.

TS Ober-Roden: Schwaar - Bleibdrey, Blahut, M. Profumo (80. Zerfass), Siwek, L. Schierenberg, T. Yildirim, Koser (88. Kaya), Schultheis, S. Yildirim (80. P. Schierenberg), Heidenreich (73. Klingenmeier)

SKG Rodgau: Köseoglu - Behlil (46. Bulut), Kayaci, Nejeoui Flores, Abardah (62. Bravic), Pasic, Georgiev, Shahinda (62. Gözcü), Juric, Mensah (80. Haddoudi), Ono

Tore: 1:0 M. Profumo (2., FE), 2:0 Heidenreich (61.), 3:0 Klingenmeier (75.) - Rot: Ono (51., Rodgau), Georgiev (84., Rodgau) - Bes. Vork.: Köseoglu hält FE von Bleibdrey (51.)

Germania Ober-Roden - VFR Fehlheim 1:1 (1:0). „Das waren unterm Strich zwei verlorene Punkte. Wir hatten das Spiel eine Stunde lang komplett unter Kontrolle, dann wurde es etwas offener“, berichtete Germania-Trainer Fabian Bäcker. Kapitän Marco Christophori-Como brachte Ober-Roden in Führung, es blieb aber der einzige Treffer der Gastgeber. Colin Falk, Jonas Dapp, Marco Christophori-Como und Marc Züge vergaben das 2:0. So kamen die Fehlheimer durch einen Elfmeter in der Schlussphase zum schmeichelhaften Ausgleich. Sascha Ries hatte zuvor im Strafraum ein Foulspiel begangen. In der Nachspielzeit wäre die Germania beinahe komplett ohne Punkte dagestanden, bei einer Fehlheimer Konterchance verhinderte Germania-Torhüter Jerome Czaronek den Siegtreffer der Gäste. (Sascha Eyßen)

Germania Ober-Roden: Czaronek - Neuendorf, Emir (89. Kapoor), Ries, Christophori-Como, Firat (80. Kilic), Günther, Falk (55. Dapp), Letellier (75. Geyer), Bidou, Czerwinski (60. Züge)

Tore: 1:0 Christophori-Como (15.), 1:1 (83., FE)