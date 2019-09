Mit Tsokouris zum Klassenerhalt

Zurück im Samurai-Kader: David Tsokouris (links) 2018 in einem Kampf gegen Felix Kurz aus Esslingen. Der 29 Jahre alte Tsokouris lebt weiter in Thessaloniki/Griechenland. Er kämpft seit sieben Jahren für die Offenbacher, reist jeweils zu den Kampftagen an und freut sich anschließend auf die Tour rund um den Wilhelmsplatz. Foto: hartenfelser

„Endlich wieder Judo. “ Markus Horn, Trainer und Teammanager des JC Samurai Offenbach, blickt voller Vorfreude dem Bundesliga-Heimkampf am Samstag gegen Leipzig entgegen. Und endlich hat er wieder den Punktegaranten dabei. VON HOLGER APPEL

Offenbach – Horns Formulierung ist mit Blick auf den enorm gestreckten Zeitplan der Judo-Bundesliga Süd durchaus verständlich. Die Offenbacher Athleten standen letztmals vor mehr als drei Monaten in einem Mannschaftswettkampf auf den Matten, verloren am 15. Juni beim Tabellenführer und Titelkandidaten KSV Esslingen überaus deutlich mit 1:13 – das war die dritte Niederlage in Folge nach dem Auftaktsieg im April gegen Aufsteiger Sindelfingen. Die Möglichkeit, sich schnell zu rehabilitieren, hatten sie nicht. „Wir haben zwischenzeitlich das Trainingspensum drastisch heruntergefahren. Das war einfach mal nötig“, berichtet Horn.

Seit mehr als vier Wochen bereiten sich die Offenbacher auf die zweite Saisonhälfte vor, trainieren wieder intensiv für die drei noch ausstehenden Kampftage gegen Leipzig (Samstag, 17 Uhr, Sportfabrik), gegen Rekordmeister TSV Abensberg (28. September, 17 Uhr) und beim TV Erlangen (5. Oktober, 17 Uhr). „Wir haben zuletzt richtig Gas gegeben“, berichtet Horn.

Mit zwei Punkten aus vier Kämpfen sind die Offenbacher in der 8er-Liga Tabellensechster, nur der Letzte, zurzeit Sindelfingen mit einem Punkt, steigt ab in die 2. Liga. Erlangen ist punktgleich mit dem JC Samurai Tabellensiebter, hat aber nur noch einen Kampftag vor sich – zu Hause gegen die Offenbacher. Sindelfingen tritt noch gegen den Tabellenzweiten Speyer und beim Primus in Esslingen an, wird kaum noch zu Punkten kommen. Schon mit einem Unentschieden gegen Leipzig haben die Offenbacher den Klassenerhalt im Prinzip sicher. Dann wären sie 2020 im dritten Jahr in Folge erstklassig.

Und die Chancen stehen gut, wie Horn versichert, der die Leipziger beim 7:7 in Rüsselsheim beobachtet hat. Leipzig, der Tabellenfünfte, ist der einzige Klub, der gegen Sindelfingen einen Punkt abgegeben hat. „Klar, man muss immer abwarten, in welcher Aufstellung der Gegner antritt. Aber wir rechnen uns etwas aus, sind uns sicher, dass wir Leipzig schlagen können“, sagt Horn.

Erfreulich: In David Tsokouris (Klasse bis 81 kg) feiert der Offenbacher Punktegarant der vergangenen Jahre nach überstandener Verletzung seine Saisonpremiere. Leichtgewicht Alexander Bimmermann ist nach einer Ellbogenverletzung ebenfalls wieder fit. Allerdings müssen die Offenbacher auf Schwergewichtler Kamil Grabowski verzichten. Er tritt in seiner Heimat Polen bei den nationalen Einzelmeisterschaften an, will sich seinen Platz im A-Team sichern. Er träumt weiterhin von der Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio. Für ihn soll der Georgier Gela Zaalishvili, zuletzt bei der Junioren-EM im finnischen Vantaa in der Klasse über 100 kg erfolgreich, für den JC Samurai antreten. Als Ersatzmann steht Urgestein Volker Trumpfheller bereit.

Ob Felix Herbst (Klasse bis 100 kg, Prüfungen an der Uni), Lorenz Fuchs (bis 73 kg, Schulterprobleme) und Lukas Sonne (bis 73 kg, krank) dabei sind, ist fraglich. Urlauber Sascha Puzik (bis 66 kg) fehlt sicher im insgesamt 33 Kämpfer umfassenden Samurai-Kader.