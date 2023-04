TSV Heusenstamm: „Herz und Seele des Clubs“ bereitet Sorgen

Von: Holger Appel

Gut gelaunt ins Jubiläumsjahr. Die Turnerinnen der TSV Heusenstamm sind nach Angaben des Vorsitzenden Carsten Müller gut dabei. © vum

Carsten Müller, Vorsitzender der TSV Heusenstamm, spricht im Interview über den 150. Geburtstag des Vereins und die in die Jahre gekommene Halle an der Jahnstraße.

Heusenstamm – Die TSV Heusenstamm ist laut Statistik zum 31. Dezember 2022 mit 2647 Mitgliedern die Nummer vier im Sportkreis Offenbach. Mittlerweile ist die Zahl weiter angestiegen. TSV-Vorsitzender Carsten Müller blickt vor der akademischen Feier zum 150-jährigen Bestehen des Vereins am Sonntag, 23. April, in der Halle an der Jahnstraße mit gemischten Gefühlen in die Zukunft.

Carsten Müller, Sie haben Ende 2021 bei der Mitgliederversammlung gesagt, man müsse die Scherben zusammenkehren, die die Pandemie hinterlassen hat. Inwieweit ist das gelungen?

Das ist uns ganz gut gelungen. Wir sind in diesen Pandemie-Zeiten unter 2500 Mitglieder gerutscht. Wir hatten zwar keine extreme Austrittswelle, aber wegen der fehlenden Angebote überhaupt keine Neueintritte. Wenn man nichts zu bieten hat, kann man keine Werbung in eigener Sache machen, da wird man nicht mehr wahrgenommen. Jetzt laufen die Kurse und die Neueintritte folgen umso mehr. Wir sind wieder bei mehr als 2700 Mitgliedern. Der Trend stimmt.

Wie sind Sie mit Ihren Vorstandskollegen während der Pandemie vorangegangen?

Die Situation war schwierig. Wir haben unsere Sportangebote zunächst online angeboten, auch der Vorstand hat online getagt, damit der Verein weiterlaufen kann. Aber das ist nicht dasselbe. Heute bieten wir wieder alles in Präsenz an, machen kurzfristige Entscheidungen aber weiter online. Die Pandemie war ein Fluch, bei der schnellen Digitalisierung aber auch ein Segen.

Wie ist die TSV im Jubiläumsjahr aufgestellt, wo liegen die Probleme?

Wir haben viele Ideen, sind von sportlichen Inhalten und Trainern gut aufgestellt, wollen weiter wachsen, stoßen aber oft an Kapazitätsgrenzen. Wir würden uns zum Beispiel gerne mehr im Gesundheits- und Rehasport engagieren, das ist zurzeit nicht machbar. Oder nehmen wir die Schwimmabteilung. Es gibt einfach nicht mehr Trainingszeiten im Heusenstammer Schwimmbad. Dasselbe gilt für die Handballer, die in der Spielgemeinschaft mit Obertshausen meist dort vor Ort sind. Das ist suboptimal.

Wie sieht das bei der recht jungen Abteilung Basketball aus?

Dasselbe Problem. Wir bekommen einfach nicht genug Hallenzeiten für sie in den Schulturnhallen. Die Ganztagsschule nimmt uns als Verein viel Zeit weg. Und wir können nun mal nicht für 12- oder 13-Jährige Trainingszeiten am Abend ansetzen.

Und die Fußballer?

Sie waren einst an der Alten Linde mitten im Ort deutlich eingeschränkt, das hat sich mit dem Umzug nach Martinsee natürlich gewandelt. Ein neues Gebäude, schöne Umkleidekabinen, funktionierende Duschen – das war ein großer Schritt nach vorn. Aber unsere Jugendabteilung ist schon wieder so groß, dass Spielflächen fehlen. Aber auch da kann man zunächst nichts machen, außer zu versuchen, die Platzbelegung so optimal wie möglich zu gestalten.

Die 1. Mannschaft ist nach dem Wechsel zu Trainer Marco Mirizzi in der Kreisoberliga auf dem Weg zum Klassenerhalt...

Ja, das ist top. Ich bin kein Fußballer, aber stets vom Phänomen Trainerwechsel fasziniert. Was in der Bundesliga hin und wieder funktioniert, scheint auch bei uns in der Kreisoberliga zu funktionieren. Ich würde mich total freuen, wenn sie es schaffen, weil ich das Konzept, die Spieler aus der eigenen Jugend hochzuziehen und mit ihnen voranzukommen, tragend und gut finde.

Heusenstamm war einst eine Turnerhochburg. Wie sieht es da mittlerweile aus?

Für die Mädchen haben wir noch immer das Landesleistungszentrum und sind gut dabei. Aber klar, sie spielen auf die großen Bundesliga-Zeiten um die Mannschaft von Willi Jaschek an. Dieser Streit mit den Vereinsaustritten war vor meiner Zeit eskaliert. Aber wir haben mit den ehemaligen Turnern inzwischen wieder ein vernünftiges Verhältnis gefunden. Wir haben Herrn Jaschek natürlich auch in die Jahnhalle zur akademischen Feier eingeladen und hoffen, dass er kommen kann und wird.

Stichwort Turnhalle in der Jahnstraße.

Sie steht auf dem vereinseigenen Gelände und macht mir große Sorgen, auch wenn sie gut gepflegt und immer wieder saniert wird.

Weshalb?

Sie ist das Herz und die Seele des Clubs, sie stiftet Identität. Aber gleichzeitig ist sie die größte Schwachstelle. Wir sind zu 100 Prozent Eigentümer der Immobilie, die Energie- und Unterhaltungskosten schnellen in die Höhe. Das ist auf Dauer schwer zu stemmen. Die Halle energetisch auf den aktuellen Stand zu bringen, würde uns aber auch schon drei bis vier Millionen Euro kosten. Und dadurch wären weder die Kapazitätsnöte noch der interne Durchgangsverkehr aufgrund der vielen Stückelungen in der Halle behoben.

Also Neubau?

Eigentlich schon. Das muss aber sehr gut vorbereitet werden, die Finanzierung komplett durchdacht sein. Aber in dieser Halle steckt so viel Herzblut, das ist wirklich ein ganz heikles Thema. Das muss von den Mitgliedern getragen werden, die internen Diskussionen laufen.

Klingt nach einem Langzeitthema. Ihre Amtszeit endet zum Ende des Jubiläumsjahres...

Über einen zeitlichen Rahmen möchte ich jetzt nicht sprechen. Ich möchte das Hallenprojekt aber auf jeden Fall noch als Vorsitzender auf die Schiene setzen.

Das Gespräch führte Holger Appel