TSV Langstadt: Endspiel um einen Play-off-Platz

Endspielstimmung: Franziska Schreiner (vorne) und Chantal Mantz wollen mit dem TSV Langstadt Platz sechs behaupten und sich für die Play-offs qualifizieren. © roscher

In der Tischtennis-Bundesliga der Damen erwartet der TSV Langstadt den Tabellennachbarn TTG Bingen/Münster-Sarmsheim. Ein Remis würde reichen, um in die Play-offs einzuziehen.

Langstadt – Im Kampf um den sechsten und letzten freien Platz in der Play-off-Runde erwartet die Tischtennis-Damen des TSV Langstadt ein echtes Endspiel, wenn der TSV am Sonntag (14 Uhr) den direkten Konkurrenten und Siebtplatzierten TTG Bingen/Münster-Sarmsheim erwartet.

Am Ende einer schwierigen Saison mit personellen Problemen – Petrissa Solja erklärte im Dezember ihren Rücktritt vom Tischtennissport, Minnie Soo stand nur phasenweise in der Hinrunde zur Verfügung und spielte verletzungsbedingt in der Rückrunde nicht mehr – kämpfen die Langstädterinnen gegen den Rivalen aus Rheinhessen um eine SaisonVerlängerung.

Langstadt hat sich nicht schlecht verkauft angesichts der kritischen Personalsituation und erreichte Anfang Januar sogar das Pokalendspiel in Berlin. In der kommenden Spielzeit geht der TSV mit mindestens zwei neuen Gesichtern an die Tische, die Verpflichtung der serbischen Nationalspielerin Izabela Lupulesku wurde bereits bekannt gegeben, ein weiterer Zugang soll in Kürze vermeldet werden. Doch noch läuft die Saison 2022/23 und aus der will sich Langstadt am Sonntag nicht sang- und klanglos verabschieden, sondern wenigstens noch zwei schöne, spannende Play-off-Matches dranhängen.

Da es aber nur noch um Platz sechs geht – der Fünfte TSV Schwabhausen ist nicht mehr beziehungsweise allenfalls noch sehr theoretisch einzuholen –, wird Langstadt im Erfolgsfall in den Play-offs auf einen starken Gegner treffen. Es wird der Dritte aus dem Führungstrio Weinheim, Kolbermoor und Berlin sein, ein Team stärker als das andere. Wer es sein wird, wird sich in den nächsten Tagen erweisen, Berlin eastside schließt die Punktrunde erst am Mittwoch mit dem Heimspiel gegen Schwabhausen ab, in dem die endgültige Entscheidung fällt. Im Augenblick deutet manches auf Kolbermoor hin, doch in Stein gemeißelt ist das nicht.

So oder so, die Langstädterinnen haben gegen große Gegner schon oft große Spiele gemacht und kämpfen nun um ihre Chance, auch in dieser Saison solche Qualitäten unter Beweis stellen zu können. Gewinnen sie gegen Bingen, stehen sie in den Play-offs. Auch bei einem Remis wird das der Fall sein, denn im Zweifelsfall hat der TSV bei Punktgleichheit das bessere Spielverhältnis aufzuweisen. Aktuell liegen die Südhessinnen bei einer Partie mehr zwei Pluspunkte vor Bingen, allerdings könnte die TTG bei einem Sieg am Samstag gegen den TSV Schwabhausen gleichziehen.

„Unabhängig vom Ausgang der Partie Bingen gegen Schwabhausen ist es ein echtes Endspiel, denn auch bei einer Niederlage von Bingen käme es auf das Spielverhältnis an, wenn wir verlieren würden“, erläutert Langstadts Sportlicher Leiter Manfred Kämmerer.

Zu Beginn der Hinrunde hatte Langstadt in Bingen nach gutem Start und unbefriedigendem weiteren Verlauf ein wenig überraschend mit 4:6 den Kürzeren gezogen. Damals schon gingen die Langstädterinnen nicht in Bestbesetzung an die Tische, es spielten Chantal Mantz, Franziska Schreiner, Tanja Krämer und Alena Lemmer – so könnte das TSV-Team auch am Sonntag auflaufen. Im Pokal-Viertelfinale in Berlin hatte Langstadt die Truppe um die kroatische Nationalspielerin Lea Rakovac mit 3:1 in die Schranken weisen können.

„Bingen hat sich mit einem Unentschieden am vergangenen Wochenende in Böblingen den endgültigen Klassenerhalt gesichert und wird befreit und selbstbewusst auftreten“, vermutet Kämmerer. „Die personellen Voraussetzungen sind ähnlich wie in der Hinrunde. Allerdings haben wir den Heimvorteil, was bei unseren Fans ein Faktor sein kann.“ (rosch)