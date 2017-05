Turnerschaft überrascht OFC

Offenbach - In der Fußball-Hessenliga der A-Junioren überraschte die TS Ober-Roden mit einem 3:0-Sieg gegen den Tabellenzweiten Kickers Offenbach. Damit ist dem SV Wehen Wiesbaden der Titel nicht mehr zu nehmen.

Die SG Rosenhöhe hat durch ein 4:2 in Erlensee den Klassenerhalt geschafft. In der U15-Hessenliga verlor der OFC das Topspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden vor mehr als 350 Zuschauern.

A-Junioren-Hessenliga

TS Ober-Roden - Kickers Offenbach 3:0 (1:0)

„Das war ein Topspiel von uns“, freute sich TS-Trainer Bastian Neumann über den Sieg gegen den Zweiten. Da es maximal drei Absteiger gibt, hat die Turnerschaft den Klassenerhalt sicher. „Uns fehlte die Konsequenz und wir haben dadurch den Gegner stark gemacht“, meinte OFC-Trainer Elvir Melunovic. „Wir haben uns Möglichkeiten erspielt, aber sie nicht genutzt.“

Ober-Roden hatte den besseren Start, danach dominierte der OFC und hatte auch eine große Chance, die die TS auf der Linie klärte. Nach einer knappen halben Stunde bog Ober-Roden dann mit dem Führungstor auf die Siegerstraße ein. Kurz nach der Pause legte Ober-Roden das 2:0 nach „Wir haben super gekämpft und guten Fußball gespielt. Ein großes Lob an die Mannschaft“, so Neumann.

Tore: 1:0 Hagley (29.), 2:0 Josic (46.), 3:0 Sultani (89./FE)

1. FC 06 Erlensee - SG Rosenhöhe 2:4 (0:2)

„Ich muss den Hut vor meiner Mannschaft ziehen, das hat sie richtig gut gemacht“, lobte SGR-Trainer Steven Kessler. „Wir haben von der ersten Minute an alles gegeben, sind sehr viel gelaufen und haben uns für die Arbeit belohnt. Auch durch den strittigen Elfmeter kurz nach der Pause haben wir uns nicht aus dem Konzept bringen lassen.“

Tore: 0:1 Hajradinovic (9.), 0:2 ET (25.), 1:2 (48./FE), 1:3 Paschke (59.), 2:3 ET Zöller (72.), 2:4 Mitrovic (84.)

Bilder: OFC-A-Junioren besiegen Rosenhöhe 4:1 Zur Fotostrecke

B-Junioren-Hessenliga

TSG Wieseck - TS Ober-Roden 3:2 (1:1)

Die TS lag zweimal in Führung, stand am Ende aber mit leeren Händen da. „Das Spiel hätten wir nicht verlieren müssen“, sagte TS-Trainer Michael Schulz. Nach der Pause ging die TS erneut in Führung, wurde aber zweimal ausgekontert. „Sehr ärgerlich, wir haben ein gutes Spiel gemacht“, so Schulz.

Tore: 0:1 Weinbuch (32.), 1:1 Basmaci (34.), 1:2 Sileshi (42.), 2:2 Jura (56.), 3:2 Basmaci (62.)

KSV Baunatal - SG Rosenhöhe 3:2 (2:0)

In der zweiten Hälfte beim Stand von 2:0 kamen die Offenbacher richtig ins Spiel und belohnten sich mit dem zwischenzeitlichen Ausgleich. „Wir haben nach der Pause richtig Gas gegeben und hätten sogar kurz vor Schluss noch den Treffer zum 3:2 machen können, doch stattdessen starten die Baunataler einen Gegenstoß und wir fangen in der letzten Minute noch ein Tor und stehen mit leeren Händen da“, sagte SGR-Trainer Marco Sofke.

Tore: 1:0 Kodra (4.), 2:0 Sobocinski (24.), 2:1 Pölitz (58.), 2:2 Bicakkiran (63.), 3:2 Wieczorek (79.)

C-Junioren-Hessenliga

Kickers Offenbach - SV Wehen-Wiesbaden 1:2 (1:1)

„Das war ein ausgeglichenes Spiel mit einer sehr hohen Intensität. Beide Mannschaften können auch in der Regionalliga mitspielen. Wehen war vor dem Tor eiskalt“, meinte OFC-Trainer Stefan Willhardt. Mehr Chancen (6:3) hatten die ersatzgeschwächten Kickers.

Tore: 1:0 Meyer (25.), 1:1, 1:2 Mensah (35., 43.) (ht/stef/Leo)