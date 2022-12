Basketball: TV Babenhausen verliert Spiel und Schrädt

Von: Jörn Polzin

Ab durch die Mitte: Der Langener Michael Fuss lässt die Gießener Till Heyne (links) und Yuma Janeck stehen. Fuss erzielte 15 Punkte beim souveränen 82:46-Erfolg der „Giraffen“, die damit in heimischer Halle ungeschlagen bleiben. © postl

In der Basketball-Oberliga fällt Babenhausens Center mit einem Armbruch länger aus. In der Landesliga gelingt Steinberg ein Coup gegen den Spitzenreiter.

Offenbach – Auf Erfolgskurs bewegen sich weiterhin die höherklassigen Basketball-Teams des TV Langen. Während die Männer in 1. und 2. Regionalliga Platz zwei belegen, festigten die Landesliga-Frauen die Spitzenposition. Für die größte Überraschung des Spieltags sorgten die Männer des SC Steinberg, die Makkabi Frankfurt die erste Saisonniederlage beifügten.

MÄNNER

1. Regionalliga

TV Langen - Basketball Academy Gießen 46ers 82:46 (45:21). Auch ohne Kapitän Maxim Schneider, Welday Beyene, Bastian Winterhalter und Sebastian Barth kamen die Langener zum achten Sieg in Serie. „Gießen war uns körperlich überlegen, in allen anderen Belangen waren wir aber deutlich besser“, fasste TVL-Manager Jürgen Barth zusammen. Philipp Jenkins und Micha Fuss erzielten je 15 Punkte, alle weiteren Akteure trugen mit mindestens fünf Zählern zum Sieg bei. Mit Beginn des zweiten Viertels verschärften die „Giraffen“ das Tempo. Ein 15:0-Lauf sowie ein weiterer Zwischenspurt im dritten Durchgang gegen „defensiv überforderte Gäste“ sorgten für klare Verhältnisse.

TVL: Jenkins (15), Pons (5), Schäfer (7), Rappold (6), Fuss (15), Jacob (8), Janott (7), Droste (13), Vasiljevic (6)

2. Regionalliga

TV Langen II - SG TV Dürkheim-BI Speyer II 77:72 (49:26). „Die erste Hälfte war nahezu perfekt und sicher die beste in der bisherigen Saison. Im dritten Viertel sind wir aber eingebrochen und der Spielverlauf wäre beinahe noch auf den Kopf gestellt worden“, resümierte TVL-Spieler Mirco Palazzo. Gegen die junge Truppe aus Speyer startete Langen furios, setzte sich auf 15:3 ab und hatte alles im Griff. Doch plötzlich riss der Faden und die Gäste legten bei ihrem 24:2-Lauf eine starke Trefferquote hin. Beim 72:72 drohte die Partie zu kippen, doch mit letzten Kräften und Freiwürfen kamen die Gastgeber doch noch zum knappen Sieg.

TVL II: Butz (15), Trindeitmar (15), Overdick (13), Püchert (13), Keßler (7), Chabot (6), Richter (4), Donnermeyer (2), Palazzo (2), B. Wippersteg

SG Weiterstadt - BC Neu-Isenburg 73:94 (33:45). Nach der bitteren Niederlage gegen Heidesheim zeigte der BCN die richtige Reaktion. „Unsere zweite Hälfte war sehr gut. Wir haben den Ball gut bewegt und unsere Würfe getroffen“, sagte Isenburgs Spieler Fabio Wedel. Das erste Viertel gestaltete sich recht ausgeglichen. Die Gäste kamen zu einfachen Punkten, ließen aber auch einige zu. Nach der Pause setzte sich der BCN dank hoher Trefferquote auf über 30 Punkte ab.

BCN: Smuda (17), Sauer (12), Wedel (7), Hack (7), Kilee (5), Dorn (5), Mahalbasic (8), Menace (2), Fertig (14), Asfaha (3), Kajabegovic (4), Domajnko (10)

Oberliga

TV Babenhausen - MTV Kronberg II 65:70 (37:33). Bitterer Abend für die Babenhausener, die nicht nur das Spiel gegen einen direkten Konkurrenten unglücklich verloren, sondern auch Leistungsträger Tim David Schrädt. Der Center zog sich einen Bruch des Unterarms zu und wird sechs Wochen ausfallen. „Wir hatten zunehmend Probleme mit der Kronberger Zonenverteidigung und unsere Distanzwürfe nicht getroffen“, sagte TVB-Guard Lars Teschke. Mit einem 61:58 ging es ins letzte Viertel, doch in der chaotischen Schlussphase lief nichts mehr zusammen.

TVB: Rohs (17), Teschke (14), Laack (13), Altmann (5), Klisura (5), Dalwitz (4), Harris (3/1), Disterhof (2), Schrädt (2), Auer, Lunkenheimer, Teuchner

MTV Gießen - BC Neu-Isenburg II 116:59 (54:34). Beim neuen Tabellenführer gerieten die ersatzgeschwächten Isenburger unter die Räder. Gießen startete mit einem 19:0-Lauf. Nach der Pause schwanden den Gästen die Kräfte, zumal zwei der acht aufgebotenen Spieler angeschlagen in die Begegnung gegangen waren.

BCN: Kosin (8), Linnemann (4), Meier (12), Meier (3), Penacho Alonso (8), Tappe (8), Vahle (7), Veigl (9)

Landesliga

SC Steinberg - TuS Makkabi Frankfurt II 81:69 (43:27). Die beste Saisonleistung hatten sich die Steinberger gegen den bis dato ungeschlagenen Tabellenführer aufgehoben. „Wir haben stark gespielt, den Ball gut bewegt, sicher getroffen und immer die richtigen Mittel gefunden. Makkabi hat geschwächelt, gerade defensiv“, bilanzierte Steinbergs angeschlagener Spielertrainer Nikola Radenkovic, der sich diesmal alleine auf das Coaching konzentrierte. „Nur das letzte Viertel war nicht mehr so schön, aber der Gegner konnte daraus kein Kapital schlagen.“

Steinberg: L. Radenkovic (22), Mamic (14), Torbica (11), Bokeloh (10), Arlovic (10), Pellmann (8), Schmidt (6)

FTG Frankfurt - EOSC Offenbach 61:63 (30:21). Zur Pause deutete noch viel auf den zweiten Offenbacher Dämpfer in Serie hin. Doch der EOSC berappelte sich in der zweiten Hälfte, hielt die Begegnung offen und hatte am Ende den längeren Atem.

SV Dreieichenhain - TGS Walldorf 62:75 (32:27). Waren die „Haaner“ in Hofheim noch die glücklichen Comeback-Sieger, gaben sie diesmal einen deutlichen Vorsprung aus der Hand. Im dritten Viertel lief Walldorf aus der Distanz heiß, verwandelte fünf Dreier. Dennoch nahm der SVD einen 8-Punkte-Vorsprung in den Schlussabschnitt. „Da hat Walldorf einen Gang hochgeschaltet und wir konnten nicht mehr dagegenhalten“, sagte SVD-Spieler Moritz Leipold.

SVD: Dönitz (5), Ehrich (7), Eller (10), Hielscher (8), Karahodzic (3), Kaut (10), Krzywon (4), Leipold (2), Maaß (3), Torresan (2), Hosenseidl, Glöser (8)

U16-Bundesliga

Team Südhessen - Hanau Junior White Wings 108:52 (49:25). Für die Hanauer setzte es die erwartet hohe Niederlage. Nach zehn Minuten lagen die White Wings mit 8:22 hinten, im dritten Durchgang (8:32) war der Leistungsunterschied am deutlichsten festzustellen. „Wir müssen uns mit anderen Gegnern messen“, sagte Hanaus Trainer Sven Witt. Ivan Mestrovic war mit zehn Punkten bester Werfer.

FRAUEN

Regionalliga

SV Dreieichenhain - MTV Kronberg 78:52 (38:24). „Was für eine tolle Mannschaftsleistung. Jede Spielerin hat ihren Teil zu diesem Sieg beigetragen. Wir haben mit viel Energie gespielt und am Ende auch verdient gewonnen“, zeigte sich SVD-Trainer Guido Mensinger hochzufrieden. Den Grundstein legten die nur zur siebt angetretenen „Haanerinnen“ per 15:0-Lauf im zweiten Viertel.

SVD: Christen (16), Duhl (10), Jörges (1), Korte (9), Knittel (14), Stephanblome (14), Wurtinger (14)

Oberliga

Bad Homburg III - TV Babenhausen 55:67 (34:36). Trotz krankheitsbedingter Ausfälle erkämpften sich die Babenhausenerinnen den Sieg. „In der zweiten Hälfte konnte Bad Homburg das hohe Tempo nicht mehr mitgehen. Der Sieg war hart erarbeitet“, so TVB-Trainer Markus Kühn. Überragend: Janina Becker mit 28 Punkten.

Landesliga

TV Langen - TG Hochheim 62:35 (28:17). Angeführt von der starken Emilia Dorst (22 Punkte) setzten die Langenerinnen ihren Siegeszug fort und bleiben auch nach sieben Spielen ohne Niederlage. „Wir sind als Mannschaft aufgetreten und haben über eine solide Defensive unsere Spielzüge umgesetzt“, hieß es aus dem TVL-Lager.

Eintracht Frankfurt II - BC Neu-Isenburg 62:56 (29:23) n.V. „Die Niederlage tut extrem weh“, sagte BCN-Trainer Tarik Vahle. „Wir sind großartig zurückgekommen und waren nah dran. Am Ende war das Glück aber auf Seiten des Gegners.“ 30 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit brachte Anna Mai Joy Juergens den BCN mit 52:50 in Führung, doch die Gastgeberinnen schaffen den Ausgleich und blieben in der Verlängerung am Drücker.

BCN: Wohlleben (15), Gieler (12), Heiß (9), Juergens (6), Jünger (6), Pejic (3), De Porres (3), Doko (2), Ubel, Brdar, Wiersig, Hilliger (Jörn Polzin)