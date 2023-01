TV Langen: „Werden die Jungs sicher nicht bremsen“

Von: Jörn Polzin

Treffsichere Stütze: Neuzugang Philipp Jenkins hat sich beim TV Langen gut eingefügt. © vvg

Ihre starke Heimspiel-Serie stimmt die Basketballer des TV Langen vor den Duellen mit drei Top-fünf-Teams zuversichtlich im Titelkampf.

Offenbach – Für die Regionalliga-Basketballer des TV Langen stehen im Januar gleich drei Schlüsselspiele im Meisterschaftsrennen an. Den Anfang macht das Duell mit Söflingen. Ihre weiße Weste wahren will die Bundesliga-U18 der Rhein-Main Baskets.

MÄNNER

1. Regionalliga

TV Langen - TSG Söflingen (Sa., 19.30 Uhr). Über den Jahreswechsel hat sich Manager Jürgen Barth gerne mehr Zeit für die Bilanz genommen, Statistiken ausgewertet, Topwerte ermittelt. Kein Wunder: Die gab es bei den Langenern in Hülle und Fülle. Wer nach 14 Spielen und nur zwei Niederlagen punktgleich mit Saarlouis an der Tabellenspitze thront, hat vieles richtig gemacht. „Vor allem das Verhältnis der Ballgewinne und Ballverluste stimmt, da sind wir vorne mit dabei“, sagt Barth. Nur 160 Mal überließen die „Giraffen“ dem Gegner den Ball, was 11,4 Ballverlusten pro Partie entspricht und dem zweiten Rang ligaweit. 150 Ballgewinne bedeuten ebenso Platz zwei. Nur der nächste Gegner, der Tabellenfünfte aus Söflingen um Ex-Profi Ole Wendt, schneidet besser ab. Dass die Langener mit zehn Siegen die längste Serie der Liga aufweisen, hat für Barth mehrere Gründe. „Wir zwingen mit unserer Verteidigung den Gegner zu schwierigen Abschlüssen, sind im Angriff schwer auszurechnen und haben einige gute Werfer.“

So ist der Optimismus groß vor den Schlüsselspielen im Januar gegen drei der Top-5-Teams (Söflingen, Saarlouis, Mannheim), zumal der TVL jeweils in eigener Halle antreten darf. Wohin der Weg im Titelkampf noch führt? „Das wird man sehen. Wir werden die Jungs auf jeden Fall nicht bremsen“, betont Barth, der zunächst eine schwere Partie gegen Söflingen erwartet. Klar ist: Ein Aufstieg in die Pro B würde nach all den Jahren Regionalliga-Zugehörigkeit für neuen Schwung am Standort Langen sorgen.

U16-Bundesliga

White Wings Juniors - Young Gladiators Trier (So., 12.30 Uhr). Hanaus Trainer Sven Witt ist selbst gespannt, wie seine Mannschaft aus den Startlöchern kommt. „In Mainz hat es ja zumindest schon mal im ersten Viertel ganz gut funktioniert“, betont Witt. Beim 72:53-Sieg, dem ersten Erfolg in der Relegationsgruppe 3, legten die Juniors mit dem 25:7 den Grundstein, punkteten ausgeglichen. „Priorität hat, dass wir uns auf uns konzentrieren, die Abläufe verbessern und als Team zusammenspielen“, sagt Witt, der sich freilich ein Bild vom Gegner gemacht hat. Seine Erkenntnis: „Wir müssen schauen, dass wir die beiden Spielmacher unter Kontrolle kriegen.“ Nach Punkten würden die Hanauer mit einem Sieg zu den Trieren aufschließen.

FRAUEN

U18-Bundesliga

Rhein-Main Baskets - Team Mittelhessen (So., 12 Uhr). Auch zum Jahresbeginn hat Baskets-Trainer Rolf Weidemann alle Hände voll zu tun, betreut Talente beim Wintercamp des TV Hofheim. Trotz der schwierigen Trainingssituation – einige Spielerinnen sind noch im Skiurlaub – ist er zuversichtlich: „Wenn wir in der Defensive an unsere Leistung vom letzten Spiel anknüpfen können, sollten wir auch dieses Spiel kontrollieren können.“ Es wäre der achte Sieg im achten Spiel für den souveränen Spitzenreiter der Gruppe Mitte. (jp)