TV Langen will weiter Boden gutmachen

Während es für Spitzenreiter Sunkings Saarlouis in der 1. Basketball-Regionalliga zum Drittplatzierten nach Fellbach geht, will der punktgleiche Verfolger TV Langen im Kampf um die Tabellenführung in Ulm wichtige Zähler sammeln.

MÄNNER

1. Regionalliga

BBU 01 Ulm - TV Langen (Sa., 17 Uhr). Nachdem der TV Langen am vergangenen Spieltag im Verfolgerduell einen souveränen Sieg gegen die SG Mannheim eingefahren hatte (83:59), patzte der direkte Konkurrent aus Saarlouis überraschend gegen BBU 01 Ulm (92:94). Dadurch zog der TVL mit den Sunkings gleich (26 Punkte). Am Samstag ist der TV Langen beim Tabellenführer-Bezwinger in Ulm zu Gast. Langen-Trainer Tobias Jahn kann auf alle Spieler seines Kaders zurückgreifen. Mit einem Sieg bei den Baden-Württembergern könnte der TV Langen die alleinige Tabellenführung übernehmen.

2. Regionalliga

TV Langen II - BC Gelnhausen (So., 18 Uhr). Die im Jahr 2023 noch ungeschlagenen zweiten Herren des TV Langen empfangen den starken Aufsteiger aus Gelnhausen. Der Fünftplatzierte aus der Barbarossastadt spielt bislang als Liganeuling eine sehr gute Saison und bestätigte dies mit dem Überraschungserfolg am vergangenen Spieltag gegen Spitzenreiter Makkabi Frankfurt. Das Hinrundenspiel entschied Langen nach einer großartigen Leistung überraschend deutlich mit 85:63 für sich. Mit einer ähnlichen Leistung sind die Langener auch gegen Gelnhausen in der Favoritenrolle.

Makkabi Frankfurt - BC Neu-Isenburg (Sa., 20 Uhr). Der BCN nahm zuletzt zwei Niederlagen in Folge hin und rutschte damit von Platz drei auf den sechsten Tabellenplatz ab. Am Samstag müssen die Neu-Isenburger nach Frankfurt zum Tabellenführer. An die 70:104-Klatsche im Hinrundenspiel gegen Makkabi erinnern sich die Isenburger nicht gerne zurück und wollen es dieses Mal besser machen.

Oberliga

TS Griesheim - TV Babenhausen (Sa., 17 Uhr). Mit dem wichtigen Sieg gegen den TSV Krofdorf-Gleiberg (80:70) am vergangenen Wochenende setzte sich Babenhausen weiter im Mittelfeld der Tabelle fest. Im Spiel in Frankfurt-Griesheim will das Team von Trainer Thomas Hüther dieselbe Einstellung aufs Feld bringen, um die deutliche 74:92-Niederlage aus dem Hinrundenspiel vergessen zu machen.

ACT Kassel - BC Neu-Isenburg II (Sa., 18 Uhr). Der Tabellenletzte Neu-Isenburg II trifft auf den ACT Kassel, den ersten Verfolger von Spitzenreiter MTV Gießen. „Das Team haut sich immer voll rein und kämpft weiter“, sagt Neu-Isenburgs Kapitän Philipp Tappe, doch mit nur zwei Siegen aus 13 Spielen muss der BCN II langsam Punkte holen, um sich aus dem Tabellenkeller zu befreien. Neu-Isenburg will die zwölfte Niederlage in dieser Spielzeit vermeiden, doch der Tabellenzweite aus Nordhessen ist eine nur schwer überwindbare Hürde.

Landesliga

SSKC Aschaffenburg - SV Dreieichenhain (Sa., 19 Uhr). Im vergangenen Auswärtsspiel beim EOSC Offenbach musste sich der Tabellenachte Dreieichenhain deutlich mit 64:94 geschlagen geben. Der SVD ist hoch motiviert, mal wieder einen Auswärtssieg zu holen und dem punktgleichen Tabellennachbarn Aschaffenburg Punkte im Kampf um den Klassenerhalt zu klauen. Nach der 60:70-Niederlage im Hinrundenspiel haben die Dreieichenhainer auf jeden Fall noch eine Rechnung zu begleichen.

TGS Walldorf - EOSC Offenbach (So., 17 Uhr). Beim 94:64 gegen den SVD erzielten die Offenbacher 16 Dreier und siegten damit zum neunten Mal in der laufenden Spielzeit. Nun geht es zum starken Aufsteiger nach Walldorf. Ein Sieg wäre sehr wichtig, um den Anschluss an den Spitzenreiter Makkabi Frankfurt nicht zu verlieren, aktuell steht der EOSC mit zwei Punkten Rückstand hinter den Frankfurtern auf dem zweiten Platz.

SC Steinberg - BG Rüsselsheim-Taunusstein (So., 18 Uhr). Als Fünfter träumt der eine oder andere Verein in der Regel noch vom Aufstieg, doch für Steinbergs Topscorer Nikola Radenkovic ist das schon längst kein Thema mehr: „Den Aufstieg können wir uns abschreiben. Wir werden jetzt noch etwas zocken und die Saison ordentlich zu Ende bringen.“ Für Trainer-Rückkehrer Marcus Aquila wird die Begegnung gegen die BG Rüsselsheim das erste Heimspiel nach seinem Comeback an der Seitenlinie in der Vorwoche bei der FTG Frankfurt.

U16-Bundesliga, Relegation

Gießen 46ers - Hanau Junior White Wings (So., 12 Uhr). Hanaus Trainer Sven Witt sieht trotz der hohen Niederlage gegen das Team Südhessen in der vergangnen Woche (60:91) eine „ganz klare Leistungssteigerung zu dem Spiel von vor zwei Wochen und das ist genau das, was wir von unserer Entwicklung her in den nächsten drei bis vier Wochen stabilisieren müssen“. Mit Blick auf die anstehenden Play-downs hoffen die Hanauer auf einen Erfolg gegen die Gießener, die als Fünfter ebenso wie die Würzburg Baskets Akademie (4.) und die Young Gladiators Trier (6.) acht Punkte auf der Habenseite aufweisen.

FRAUEN

Regionalliga

SV Dreieichenhain - TSV Grünberg II (So., 18 Uhr). Nach der Niederlage bei der TSG Wieseck (62:78) gilt es, im anstehenden Spiel wieder alles zu geben. Am Sonntag treffen die Dreieichenhainerinnen auf den immer stärker werdenden TSV Grünberg II. Der Tabellennachbar steht gerade mal mit vier Punkten Rückstand auf den Siebten SV Dreieichenhain auf Platz acht.

Oberliga

TV Babenhausen - BC Marburg III (So., 18 Uhr). Am vergangenen Spieltag trat Babenhausen gegen das Tabellenschlusslicht Weiterstadt II endlich wieder mit voller Besatzung an und gewann dieses Spiel deutlich mit 79:55. Am Sonntag trifft der TVB zu Hause auf den drei Plätze besser platzierten Dritten BC Marburg III und erhofft sich genau wie im Hinrundenspiel einen Sieg, der mit 46:43 allerdings sehr knapp ausgefallen war.

Landesliga

TV Groß-Gerau II - TV Langen (18 Uhr). Der TV Langen verliert den Tabellenführer TSG Sulzbach mehr und mehr aus den Augen. Nach der Niederlage gegen den BC Wiesbaden II (39:65) vergrößert sich der Abstand auf Platz eins auf drei Punkte. Um wieder an Sulzbach ranzukommen, muss ein Sieg gegen den Vierten TV Groß-Gerau II her. Trotz einiger Verletzungssorgen will der TV Langen den 97:53-Hinrundensieg gegen Groß-Gerau wiederholen.

MTV Kronberg II - BC Neu-Isenburg (So. 18 Uhr). Punktgleich mit dem Dritten BG Rüsselsheim-Taunusstein steht der fünftplatzierte BC Neu-Isenburg im gesicherten Mittelfeld. Mit einer ausgeglichenen Bilanz (sechs Siege, sechs Niederlagen) kann der BCN weiter oben angreifen. Am Sonntag geht es auswärts zum abstiegsbedrohten MTV Kronberg II, der weiterhin auf den zweiten Saisonsieg wartet.