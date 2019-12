Überragende Dietrich reicht nicht gegen Bamberg

Langen – Beim Tabellenführer DJK Don Bosco Bamberg mussten die Rhein-Main Baskets die erwartete Niederlage quittieren, am Ende stand es 68:78 (37:47) aus Sicht der Spielgemeinschaft aus Langen und Hofheim, die nach der achten Niederlage im elften Spiel als Drittletzter in die dreiwöchige Feiertagspause der 2.

Basketball-Bundesliga der Frauen geht. .

In Bamberg waren die Baskets in den ersten Minuten zwar immer einen kleinen Schritt voraus (0:3, 3:5, 5:8). Vor allem Pia Dietrich hatte ein heißes Händchen. Sie verwandelte zwei Dreier in den ersten drei Minuten. Doch dann drehten die Gastgeberinnen das Spiel gewannen auch schon das erste Viertel 30:24.

Im zweiten Viertel legten beide Teams in der Verteidigung zu. Pia Dietrich sorgte mit zwei weiteren Dreiern noch einmal für den Ausgleich zum 30:30. Doch auch Ela Micunovic traf ihre Dreier. So zogen die Gastgeber schnell auf 39:30 davon. Eine Auszeit der Baskets brachte keine Wende. Mit 47:37 wurden die Seiten gewechselt.

Nach dem Seitenwechsel zog Bamberg auf 51:37 davon, hatte sein Spiel, vor allem über die größenmäßig und spielerisch überragende Victoria Waldner (22 Punkte und 17 Rebounds) gefunden. Ihre höchste Führung hatten sie zum Ende des dritten Viertels (63:49) erreicht.

Überragend auf Rhein-Main-Seite war Kapitänin Pia Dietrich mit 26 Punkten, 50-prozentiger Dreierquote (5 von 10) und 7 Rebounds. Jamie Hutcheson kam auf 10 Punkte und 12 Rebounds, konnte foulbelastet jedoch ihr Potenzial nicht richtig ausspielen. vvg

Baskets: Dietrich (26), Hutcheson (10), Jatsch, Seegräber (4), Karavassilis (6), Süssmann (6), Torresin (10), Weyell (6)