Ultramarathon: Schulz (75) und Potapczuk (22) sind bereit

Daniel Potapczuk und Reinhardt Schulz vor unserem Medienhaus in der Offenbacher Waldstraße. Am Samstag treffen sie sich in Dudenhofen wieder.

Offenbach - Der in Heusenstamm wohnende Reinhardt Schulz vom RLT Rodgau ist 75 Jahre alt und der routinierteste Teilnehmer beim Lauf über 50 Kilometer in Dudenhofen. Der Steinberger Daniel Potapczuk (22) ist der jüngste Athlet im Feld. Von Holger Appel

+ © Agenturen Vor dem Lauf am Samstag trafen sie in unserer Sportredaktion aufeinander.



Daniel Potapczuk, mit welchen Zielen treten Sie in Dudenhofen an?



Daniel Potapczuk: Ich sehe die 50 Kilometer als Trainingseinheit für die neue Saison an, werde wohl nicht komplett durchlaufen. Ich will aber so viele Runden über fünf Kilometer wie möglich schaffen.



Wie sieht das bei Ihnen aus, Herr Schulz?



Reinhardt Schulz: Ich laufe jeden Tag im Schnitt zehn Kilometer, habe zuletzt gut für die langen Strecke trainiert. Also auch mal 30 Kilometer am Stück. Trotz der Kälte war das mit entsprechender Kleidung und Verpflegung gar kein Problem. Ich bin fit, ich will am Samstag die 50 Kilometer in Dudenhofen durchlaufen und in knapp unter fünf Stunden im Ziel sein.



Potapczuk: Großer Respekt. Das klingt ganz schön ambitioniert.



Schulz: Naja, vor 15 Jahren war ich unter vier Stunden.

Dann berichten Sie doch bitte von Ihren Bestzeiten.



Schulz: 2:59 Stunden im Marathon vor rund 20 Jahren, 3:48 Stunden über 50 Kilometer und 8:48 Stunden über 100 Kilometer.



Potapczuk: 38:58 Minuten über zehn Kilometer, 1:28 Stunden im Halbmarathon und 3:25 Stunden im Marathon.



Schulz: Daniel, das sieht doch gut aus mit deinen Zeiten. Da kannst du auch in Rodgau locker durchlaufen.



Potapczuk: Abwarten. Ich muss nach 25 oder 30 Kilometern einfach schauen, wie ich mich fühle. Das mache ich auch beim Marathon so.



Warum haben Sie sich überhaupt für die Langstrecken entschieden?

Potapczuk: Der Aufwand für weniger als zehn Kilometer lohnt sich doch kaum. Und wer ein richtiger Läufer sein will, der muss zumindest einen Marathon erfolgreich absolviert haben. Ich habe jetzt zwei geschafft, einen in Hamburg, einen in Hannover. Und ich habe Blut geleckt.



Schulz: Ausdauer fällt mir leicht, auf Tempo kann ich nicht mehr gehen. Das ist halt meinem Alter entsprechend.

Wie sind Sie zum Laufen gekommen?

Schulz: Ich bin in den 80er Jahren nach Heusenstamm gezogen, der Onkel meiner Frau war dort Leiter des Lauftreffs. Ich hatte also keine Chance (lacht). Und wenn man einmal dabei ist und die Szene kennenlernt, bleibt man dabei.

Potapczuk: Bei mir ist das ganz ähnlich. Mein Vater war früher Jugendleiter beim SC Steinberg. Er hat mich zum Training mitgenommen und zum Laufen motiviert.

Ihr Vater und Ihr Bruder Marius waren im Vorjahr auch am Start. Dieses Mal stehen Sie nicht in der Meldeliste. Warum?

Potapczuk: Mein Bruder setzt verstärkt auf Fußball und mein Vater meint, er sei schon genug gelaufen. Er schaut lieber zu.

Bilder: 35. Marathon in Frankfurt Zur Fotostrecke

Das sieht bei Ihnen anders aus, Herr Schulz. Aber was können Sie jungen Läufern wie Daniel mit Ihrer großen Erfahrung mit auf den Weg geben?

Schulz: Er darf nicht übertreiben. Diese Gefahr besteht immer. Das kenne ich aus eigener Erfahrung.

Potapczuk: Da bin ich ganz bei dir. 2014 habe ich auch zu viel gewollt und zu viel gemacht. Ergebnis: Zwangspause wegen einer Überlastungsverletzung. Das sollte mir nicht mehr passieren.

Schulz: Man muss immer auf seinen Körper hören. Zu viel Ehrgeiz schadet nur.

Das heißt für Ihre Strategie am Samstag?

Schulz: Ich laufe die erste Runde etwas langsamer. Ich benötige einfach ein bisschen Zeit, bis ich eingelaufen bin. Und dann versuche ich möglichst gleichmäßig zu laufen. Dann sollte das alles klappen.

Wie sieht es mit Essen und Getränken aus?

Schulz: Ab der dritten Runde trinke ich an der Verpflegungsstation einen warmen Tee. Außerdem habe ich zwei bis drei Tuben Traubenzuckergel dabei. Wenn ich also Energie benötige, greife ich zu.

Potapczuk: Man schwitzt viel. Deshalb habe ich zum Ausgleich immer Salztabletten dabei. Anfangs trinke ich Wasser, später dann Tee. Und am Verpflegungsstand setze ich auf Bananen.

Nach dem Rennen ist vor dem Rennen. Was steht für Sie als nächstes an?

Schulz: Die 50 Kilometer-Läufe in Marburg und dann in Eschollbrücken. Am 9. April trete ich zum Marathon in Hannover an, im Mai zum Rennsteiglauf in Thüringen. Und im August zu den 100 Meilen von Berlin. Die Strecke geht entlang der ehemaligen Mauer, das ist für mich als gebürtiger Berliner ein Muss. Ich war schon zweimal am Start und will es wieder wissen.

Potapczuk: Auch ich will in meiner Geburtsstadt starten. Ich bin in Münster in Westfalen zur Welt gekommen, wir sind aber recht schnell nach Dietzenbach gezogen. Ich kenne meine Geburtsstadt kaum. Das ist eine Schande. Deshalb will ich jetzt unbedingt dort den Marathon laufen.

Der Ultramarathon

Ein Ultramarathon ist eine Laufveranstaltung über eine Strecke, die länger ist als die Marathondistanz von 42,195 Kilometern. Im Mittelpunkt steht dabei vor allem der 100-Kilometer-Straßenlauf, über den der Leichtathletik-Weltverband (IAAF) Bestenlisten führt. Die Weltrekorde über 100 Kilometer halten seit vielen Jahren zwei Japaner: bei den Männern Takahiro Sunada (6:13,33 Stunden; aus dem Jahr 1998) und bei den Frauen Tomoe Abe (6:33,11 Stunden; aus dem Jahr 2000). Die 100 Kilometer von Biel in der Schweiz und der Rennsteiglauf in Thüringen über 73 Kilometer, beide stehen jährlich im Mai auf dem Programm, sind die größten Ultraläufe in Europa.

In der Weltjahresbestenliste über 50 Kilometer liegt Paul Schmidt (AT Memmert) in 2:49:06 Stunden auf dem ersten Rang, aufgestellt hat der heute 22-Jährige diesen Rekord am 5. März 2016 in Berlin. Benedikt Hoffmann von der TSG 1845 Heilbronn liegt mit seiner Siegeszeit von 2:57,26 Stunden im Vorjahr in Dudenhofen immerhin auf dem 17. Platz. Bei den Frauen belegt in Nele Alder-Baerens ebenfalls eine deutsche Läuferin Platz eins der Weltjahresbestenliste. Die Marburgerin benötigte im März 2016 in Berlin für die 50 Kilometer 3:17,38 Stunden. Tinka Uphoff von Spiridon Frankfurt, im vergangenen Jahr Siegerin in Dudenhofen, kommt mit ihrer Zeit von 3:32,42 Stunden in dieser Vorjahres-Statistik auf den zwölften Platz. (app)