Umstellungen der White Wings zahlen sich aus

Hanau – Mit einem 89:75 (48:38)-Erfolg bei der Reserve des FC Bayern München haben sich die Drittliga-Basketballer der Hanau White Wings zurückgemeldet.

Im ersten Spiel nach der Trennung von Trainer Simon Cote legten die Hanauer einen über weite Strecken überzeugenden Auftritt hin und weisen nun wieder ein positives Punkteverhältnis auf.

Ganz nach dem Geschmack des zumindest vorübergehend zum Cheftrainer beförderten Michael Luprich: „Wir haben nicht nur mehr Fastbreak-Punkte gemacht, sondern auch defensiv variabler gespielt. Das hat München immer wieder vor Probleme gestellt“, fasste er nach seinem Debüt als Verantwortlicher an der Seitenlinie zusammen. Den Grundstein legten die White Wings im ersten Viertel mit einem 10:2-Blitzstart und 28:14-Führung. Vor allem in Phasen, in denen die Bayern besser ins Spiel zu kommen schienen, stellten die Hanauer ihre Spielweise um und konnten so ihren Vorsprung ausbauen.

Erst im Schlussabschnitt kamen die Gastgeber per 11:2-Lauf auf 69:77 heran. „Zum Glück haben wir dann aber die richtigen Antworten gefunden und das Spiel gewonnen“, betonte Luprich und freute sich über die „extrem gute Teamleistung“. Einziges, altbekanntes Manko: die hohe Anzahl an Ballverlusten. Diesmal erlaubten sich die White Wings 23.

Hanau: Beverly (16), Mesghna (8), Eichler (16), Hecker (2), Jönke (20), Beisty (7), Niedermanner (6), Eibelshäuser, Nicolay (3), Rodriguez (11) jp