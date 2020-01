„Unglaublich kreativ, vielseitig und kollegial“

Offenbach – Erich Müller muss nicht lange überlegen, wenn er seinen langjährigen Kollegen Jochen Koch beschreiben soll. „Unglaublich kreativ, unglaublich vielseitig – und unglaublich kollegial.

“ Der langjährige Sportchef der Offenbach-Post hat den heutigen Ressortleiter und stellvertretenden Chefredakteur unserer Zeitung von der ersten Stunde an im Verlag erlebt. Heute feiert Koch seinen 60. Geburtstag.

Seit dem 1. August 1991 arbeitet der gebürtige Würzburger in der Sportredaktion der Offenbach-Post. Am 1. November 2004 übernahm er die Leitung der Sportredaktion, im Januar 2013 die Leitung aller Ressorts, ein Jahr später wurde er stellvertretender Chefredakteur. „Seit er das Ressort leitet, hat der Sportteil eine unglaubliche Aufwertung erfahren“, lobt Ruheständler Erich Müller den Unterfranken, der den Geburtstag im kleinen familiären Kreis feiern wird: „Und dass ein Sportchef in die Chefredaktion aufrückt, ist auch alles andere als gewöhnlich.“ Alles andere als gewöhnlich, so lässt sich auch Jochen Kochs Einstellung zum Beruf beschreiben. Der ehemalige Bundeswehrsoldat bewarb sich 1991 bei unserem Verlag. Weil er nach zehn Jahren als Journalist - anfangs Lokal-, von 1983 an Sportredakteur - beim Fränkischen/Aschaffenburger Volksblatt die Zeit für eine Veränderung gekommen sah. Koch wollte seine sportliche Expertise auch jenseits des Mains und der Grenze zum Freistaat einbringen. Und das gelang ihm eindrucksvoll. Als präziser Analytiker, fundierter Berichterstatter, wohlwollender Beobachter und kritischer Kommentator begleitet er seit Jahrzehnten das Sportgeschehen in der Region. Speziell natürlich den Weg der Offenbacher Kickers. Doch wer Jochen Koch auf Fußball reduziert, wird dem detailversessenen Sportliebhaber bei weitem nicht gerecht. Handball, speziell der TV Großwallstadt zu besseren Zeiten, Ringen, Marathon, Schwimmen, Triathlon – der Vater dreier Kinder, der mit Frau Silvia seit 1987 verheiratet ist und im beschaulichen Dörrmorsbach wohnt, verkörpert genau das, was Erich Müller so treffend umschreibt: „unglaublich vielseitig und damit extrem breit aufgestellt“.

Im Verlag hat sich Jochen Koch einen Ruf als ausgewiesener Sportexperte, als kluger Koordinator des redaktionellen Alltags, als mutiger Visionär redaktioneller Ideen und Reformen erworben. Er geht mit gutem Beispiel voran. Mal sind es kreative Serien wie etwa sein selbst skizzierter Weg über ein Jahr bis zur ersten Marathonteilnahme in Frankfurt. Mal ist es ein überraschendes Interview mit Erwin Kostedde, der jahrelang die Medien gescheut hatte. Dann wieder ein aufrüttelnder Kommentar.

Alles, nur nicht gewöhnlich sind auch seine Qualitäten im Umgang mit seinen Kollegen. Fördern und fordern – ein Credo, mit dem er zum Querdenken animiert und unermüdlich antreibt, neue Wege zu gehen. Immer auf der Suche nach dem Außergewöhnlichen, dem Besonderen, der ungewöhnlichen Story. Wem das gelingt, dem wird dann eben auch auf ungewöhnliche Art gehuldigt. „Mein alter Chef sagte immer: Wenn ich nichts sage, hast du alles richtig gemacht“, pflegt Jochen Koch dann gerne mal zu sagen.