Unglaubliche Leistung der Skyliners

frankfurt - „Das war Wahnsinn, einfach unglaublich!“ Henrik Rödl brachte es auf den Punkt. Und das Lob des in Offenbach geborenen Basketball-Bundestrainers hatten sich die Fraport Skyliners am Samstag wahrlich verdient.

Nach einer überragenden Leistung vor allem in der zweiten Hälfte setzten sich die Frankfurter mit 86:83 (25:39) beim FC Bayern München durch. Mit dem ersten Sieg beim Pokalsieger überhaupt erkämpfte sich der Außenseiter in der Viertelfinal-Serie „best of five“ eine 2:1-Führung und könnte am Dienstag (19 Uhr) zuhause den Coup perfekt machen. Erst zweimal seit Einführung der Play-offs vor 32 Jahren könnte der Tabellenachte den Hauptrundensieger damit ausschalten.

„Ich bin froh, dass wir die Partie noch drehen konnten, aber im Endeffekt zählt in den Play-offs nur das nächste Spiel. Am Dienstag müssen wir noch einmal die gleiche Leistung abrufen. Wir wollen die Serie dort beenden“, betont Co-Trainer Klaus Perwas, dem in der zweiten Hälfte eine ungewohnte Rolle zukam. Nachdem Cheftrainer Gordon Herbert sich so heftig bei den Schiedsrichtern beschwerte, dass er mit zwei technischen Fouls der Halle verwiesen wurde, übernahm Perwas das Kommando an der Seitenlinie.

Zu diesem Zeitpunkt lagen die Gäste mit 25:39 hinten und wenig deutete auf eine Überraschung an der Isar hin. „Die erste Hälfte war bitter für uns. Wir haben aber als Team gezeigt und gemacht, was Klaus uns gesagt hat: Nie aufgeben. Er ist ein super Coach und sehr abgezockt“, sagte Center Wohlfarth-Bottermann. Die Skyliners kämpften sich heran, witterten in der umkämpften Schlussphase ihre Chance. 41 Sekunden vor dem Ende glich Tai Webster zum 81:81 aus. Doch der vorentscheidende Wurf war dem überragenden Spieler der Hauptrunde vorbehalten: Per Dreier stellte Phil Scrubb auf 84:83, ehe Quantez Robertson nach einem Fehlversuch der Münchner an der Freiwurflinie alles klar machte. „Frankfurt hat als Mannschaft fokussiert gespielt und die Bayern haben sich beeindrucken lassen“, so Rödl.

Skyliners: Webster (20), Scrubb (15), Robertson (14), Wohlfarth-Bottermann (13), Huff (12), Morrison (7), Bonga (5), Freudenberg, Sibert, Völler J jp