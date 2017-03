17 Universe-Spieler bei Sichtungscamp

Offenbach - Mit einem Sichtungscamp in Köln beginnt beim deutschen Football-Nationalteam am 25. März die Vorbereitung auf die neue Saison. Deren Höhepunkt wird die Teilnahme an den World Games im polnischen Breslau (18. bis 24. Juli) sein.

Bis dahin gilt es, eine schlagkräftige Truppe zusammenzustellen, die auch ein Wörtchen bei der Medaillenvergabe mitreden kann. Gleich 17 Spieler von Frankfurt Universe erhalten die Möglichkeit, ihr Können in mehreren Sichtungscamps unter Beweis zu stellen und den Sprung in den endgültigen 45er-Kader zu schaffen: Lane Acheampong, Benjamin Barnes, André Feuerherdt, Sven Fischer, Simon Gavanda, Niklas Gosse, Marc Anthony Hor, Kevin Maier, Aleksander Milosevski, Rene Möll, Joshua Poznanski, Benedikt Schumann, Sebastian Silva Gomez, Cedric Udegbe, Marco Wagner, Sonny Weishaupt und Steffen Hähnelt sind die nominierten „Men in Purple“. Kicker Möll und Quarterback Weishaupt waren unter anderem einst für die Hanau Hornets aktiv.

Markus Grahn, Cheftrainer der Universe, sagte: „Wir sind froh und stolz, dass die Spieler nominiert wurden. Ich hoff,e es werden davon einige den Sprung in den endgültigen Kader schaffen.“ (cd)

