Vereine aus der Region kritisieren Vielzahl an Gebühren

Offenbach - Zu viele Gebühren, zu viele Auflagen, zu wenig Unterstützung. So lauten die Vorwürfe vieler Amateurfußballklubs an die Verbände. Auch im Fußballkreis Offenbach ist das nicht anders. Von Jörg Moll und Daniel Schmitt

„Der Verband ist eine Gelddruckmaschine. Wir Vereine haben die Arbeit und der Verband kassiert dafür Gebühren“, sagt Siggi Herth. Seit 15 Jahren ist er Spielausschussvorsitzender beim Gruppenligisten Kickers Obertshausen. Auf Nachfrage hat Herth ein Beispiel parat: Richtet ein Verein ein Jugendturnier aus, müsse dieses beim Verband angemeldet werden. So weit, so gut. „Allein diese Anmeldung kostet uns aber Geld“, meint Herth und ergänzt: „Wofür eigentlich?“ Schließlich müssten die Schiedsrichter noch einmal extra bezahlt werden. Eine Antwort kann er nicht geben. Dafür aber der Verband. „Künftig wird die Anmeldung nichts mehr kosten“, bestätigte Gerhard Hilgers, Geschäftsführer des Hessischen Fußball-Verbandes (HFV) eine entsprechende Satzungsänderung.

Die Vielzahl an Gebühren bleibt dennoch ein großes Thema. So fallen laut dem Obertshausener Spielausschussvorsitzenden in einer Sommerwechselperiode rund 1200 Euro an – alleine für Gebühren an den Verband, nicht etwa für Ablösesummen an andere Klubs. Bei 16 Mannschaften, davon zwei Seniorenteams, kalkuliert Herth mit jeweils drei bis vier Wechseln. Ergebnis: Rund 60 Mal muss der Klub Abgaben zahlen. 25 Euro kostet ein Antrag auf Vereinswechsel bei den Senioren, noch zehn bei der Jugend. „Vom Verband heißt es immer nur ,macht, macht, macht‘. Aber wo das Geld herkommt, darum muss sich jeder selbst kümmern“, sagt Herth.

Auch bei anderen Vereinen stößt dies auf Kritik. „Gerade weil mittlerweile fast alles online erledigt wird, ist dies eine Frechheit“, sagt Uli Schmidt, seit Juni 1999 im Vorstand beim Verbandsligisten Spvgg. 03 Neu-Isenburg tätig: „Der Verband druckt später die Unterlagen eigentlich nur noch aus, die Gebühren fallen aber trotzdem an.“ Schmidt kommt für Neu-Isenburg auf ähnliche Zahlen. Rund 50 Wechsel in einem Transferfenster seien üblich – grob gerechnet 1000 Euro an Gebühren.

Beim Darmstädter Gruppenligisten Germania Ober-Roden werden diese Ausgaben zum einen durch Sponsoren aufgefangen, zum anderen aber auch durch viel Einsatz der Mitglieder. „Wir richten mehrere Veranstaltungen im Jahr aus. Wir stemmen zum Beispiel einen Biergarten. Das ist ein Kraftakt, der uns natürlich wichtiges Geld einbringt“, schildert der Vorsitzende Norbert Rink. Zudem habe sich die Germania in den vergangenen Jahren vergrößert. Rund 700 Mitglieder zählt der reine Fußballverein. „Diese Entwicklung ist nötig, um die Ausgaben auszugleichen“, meint Rink.

